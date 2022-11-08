Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы

8 ноября Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил перед военнослужащими

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