https://news.day.az/officialchronicle/1509879.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы - ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы - ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
8 ноября Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил перед военнослужащими
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