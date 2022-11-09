Режим Ирана мечется между реальной и надуманной угрозой

Автор: Лейла Таривердиева

Многие об этом не знают, но во время 44-дневной войны против Азербайджана вышли вооруженные силы не только Армении, но и нашего южного соседа - Ирана. Нелицеприятный инцидент попал в азербайджанские СМИ только через год после случившегося, осенью 2021-го, когда иранская сторона неожиданно пошла на обострение с Баку. А до того неприятный для двусторонних отношений момент старались не афишировать, чтобы не нагнетать негативные настроения в отношении южного соседа в азербайджанском обществе. У нашего общества и без того накопилось достаточно вопросов к иранскому режиму, который с первых дней войны делал все, чтобы помочь вооружаться агрессору. Осуществиться этим планам помешали местные азербайджанцы, перекрывавшие дороги и поджигавшие караваны с военной техникой и оружием, двигавшиеся к армянской границе. Благодаря акциям азербайджанцев Иран и Россия оказались в очень непростом положении в плане выполнения "супружеского долга" перед Арменией.

Можно удивиться, на первый взгляд, странной реакции Ирана на Победу Азербайджана. Но если вспомнить о сотрудничестве иранской стороны с армянами в разрушении и грабеже захваченных Арменией территорий, удивление пройдет. Плюс доходы от наркотрафика, разграбления природных ресурсов. Серая зона, которой почти тридцать лет был Карабах и прилегающие к нему районы, была настоящим подарком для не дружащих с законом и международным правом лиц.

Но не только этим отметилась иранская сторона с начала 90-х. Смягчение пограничного и визового режима в 1990 году привело к тому, что на территорию бывшей советской республики начали проникать различные элементы, представлявшие угрозу для азербайджанской государственности, развернулась радикальная религиозная пропаганда, в этой сфере воцарился хаос, по улицам бродили мрачные толпы, выкрикивающие лозунги определенного содержания. Одновременно прибывшие из Ирана эмиссары продвигали сепаратистские настроения на юге страны, и неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не возвращение к власти Гейдара Алиева.

За прошедшие годы происходило много всякого. О чем-то общество информировалось, о чем-то нет. Одно можно сказать определенно - южный сосед не давал азербайджанским спецслужбам скучать.

На днях СМИ со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) сообщили о разоблачении очередной группировки, созданной иранскими спецслужбами на территории Азербайджана.

О целях создания подобных банд долго распространяться не стоит - они и так всем ясны. Это дестабилизация, радикализация азербайджанского общества, а главное - устранение помех и угрозы прочности иранского режима, которую представляет собой сильный, прогрессивный и светский Азербайджан. Наша страна как бельмо на глазу южного соседа, точнее, правящей верхушки и радикальной клики ханжей, прикрывающихся религией. Пожалуй, трудно найти страну, которая бы внесла больший вклад в дело дискредитации Ислама в глазах мира.

Согласно сообщению, осуществляются комплексные следственные мероприятия, связанные с тайным привлечением иранскими спецслужбами граждан Азербайджанской Республики к военным учениям за пределами страны, их финансированием и направлением деятельности, удержанием в сфере влияния шантажом и другими насильственными методами с целью их использования против интересов государственной безопасности нашей страны. Благодаря оперативно-следственным мерам установлено, что под контролем иранских спецслужб, путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей, тайно создано незаконное вооруженное формирование, состоящее из граждан Азербайджанской Республики, которые в 2018 году за аналогичные преступления поданы в международный розыск и сегодня проживают в Иране.

Тегеранский режим уделяет больше внимания дестабилизации других стран, чем исправлению ситуации в своей собственной. Вот только некоторые факты, взятые нами из азербайджанских и зарубежных СМИ.

В феврале текущего года в ходе спецоперации, проведенной Национальной разведорганизацией (MIT) Турции и Стамбульским управлением безопасности, задержаны 14 подозреваемых, которые пособничали планам спецслужб Ирана по похищению иранских оппозиционных деятелей на территории Турции. Задержанные лица сотрудничали с иранской разведкой.

В предыдущий раз о разоблачении иранской шпионской сети MIT сообщала в октябре 2021 года. Сеть была создана гражданами Ирана, привлекавшими к сотрудничеству турецких граждан.

В 2012 году в Азербайджане была разоблачена и обезврежена группа из 22 человек, обвиняемых в шпионской деятельности против Азербайджана по заданию иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Группировка готовила убийства американских и израильских граждан, находящихся в Баку, а также вела шпионскую деятельность против Азербайджана. По заданию КСИР они собирали сведения о посольствах Израиля и США, а также о других западных дипломатических представительствах и об объектах британской нефтяной компании British Petroleum.

Незадолго до этого полицией Азербайджана были арестованы несколько человек, имеющих отношение к иранским спецслужбам, а также к ливанской террористической группировке "Хизбалла", подозреваемых в планировании террористических акций на территории страны. Были выявлены лица, готовившие покушение на посла Израиля и других еврейских деятелей.

Очень ярко иллюстрируют рассматриваемую тему события в Нардаране, имевшие место в ноябре 2015 года. Напомним, что 26 ноября силами полиции была проведена спецоперация по задержанию членов опасной радикальной вооруженной группировки. В ходе операции погибли двое сотрудников полиции и пятеро радикалов, десятки экстремистов были задержаны. Конституционный порядок в поселке, не желавшем жить по законам страны, был восстановлен. Уже тогда говорили о поддержке радикализации Нардарана иранской стороной. Реакция же представителей режима не оставила в этом сомнений. Заместитель председателя комиссии по безопасности и внешней политике парламента Ирана Мансур Хакикатпур призвал жителей Нардарана "активизироваться", а представитель духовного лидера Ирана Али Хаменеи - аятолла Моджтахед Шабестари заявил, "если Баку не прекратит репрессий против шиитов в Нардаране, отношения Ирана с Азербайджаном будут пересмотрены. События в азербайджанском поселке Нардаран - это революционное движение".

Следуя логике представителя Хаменеи, власти Азербайджана должны были не мешать радикальным экстремистам дестабилизировать страну и устроить какую-нибудь исламскую революцию. Ведь сам Шабестари так и назвал нардаранскую экстремистскую группировку - революционным движением. Он проговорился, но не открыл для азербайджанской стороны ничего нового. Об опасности нардаранской группировки было хорошо известно соответствующим службам. Поэтому у банды Талеха Багирова не было никаких шансов.

Иран неутомим в своем изобретении угроз, якобы идущих из Азербайджана. Большую изобретательность он проявляет так же, озвучивая собственные угрозы в адрес нашей страны. Во время обострения осени 2021 года имам-джума города Ардебиль и представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в провинции Ардебиль Хасан Амили выступил с открытыми угрозами в адрес Баку.

"Высший совет национальной безопасности Ирана должен разрешить вооруженным силам применить силу по эту сторону Араза... SEPAH (Корпус стражей исламской революции) следует разрешить проведение учений вдоль границ, чтобы показать им кто есть кто, нашу силу. Пусть разрешат показать мощь Ирана, своими силами продемонстрировать кто мы. Чтобы поняли: Не стоит играть хвостом льва!", - заявил Амили.

Чтобы показать неадекватность иранского режима, поясним, что объявлять войну Азербайджану муллократия собралась не за какую-то реальную угрозу своей безопасности, а из-за задержания иранских фур, которые намеревались как и в период оккупации спокойно пересекать освобожденные уже территории, перевозя грузы в Ханкенди. Разумеется, это безобразие было пресечено, что и вызвало неадекватно истеричную реакцию иранских властей, причем озвученную в преддверии первой годовщины начала Второй карабахской войны.

Баку устами главы УМК Аллахшукюра Пашазаде ответил на это достаточно сдержанно. В заявлении председателя Управления мусульман Кавказа было отмечено, что такие высказывания наносят ущерб добрососедским отношениям и абсолютно противоречат духу исламской солидарности. "Карабахский конфликт завершен. Думаю, было бы лучше, если бы Агаи Амили направил свои проповеди в этом направлении", - сказано в заявлении.

Прошел год, и власти Ирана решили воспользоваться идеей Амили - в октябре на границе с Азербайджаном начались широкомасштабные учения КСИР. Программа учений носила откровенно провокационный характер. Кроме того, по информации из соцсетей, вблизи азербайджанской границы по ту сторону Араза на несколько часов было поднято красное знамя. То есть иранский режим фактически объявил войну Азербайджану? Во всяком случае, заявил о намерениях. В ответ на это на границе развернулись еще более масштабные и грозные для соседа учения Азербайджанской армии с привлечением Сил специального назначения, отрабатывающих действия в тылу условного противника.

Правящий режим Ирана сейчас мечется между реальной угрозой для себя внутри страны и надуманной угрозой от Баку. Внутриполитическая напряженность в самом Иране растет, а в азербайджанонаселенных частях этой страны люди митингуют с портретами Президента Азербайджана. На все это режим отвечает несоразмерной жестокостью, чем только еще больше разжигает народный гнев. Это процесс, спровоцированный самим режимом и его политикой, просто развивается он в самом естественном с точки зрения исторических реалий направлении.

В заключение подчеркнем, что Азербайджан никогда не хотел развала Ирана, никогда не высказывал к соседу территориальных претензий, не покушался на его интересы. Наоборот, несмотря на скрытую угрозу, все годы независимости Азербайджана проглядывавшую в каждом действии Тегерана, Баку стремился к добрососедству, пытался улаживать возникающие конфликты и недопонимания. И еще - не стоит забывать, что над входом в старый Баку тоже изображены львы.