Группа "Избранные" Али Акбара Оджагнежата

Иранский культурный центр и Комитет помощи Имама Хомейни под его эгидой действуют в Азербайджане с 1993 года. Хусейн Анвари, глава международной гуманитарной организации "Комитет помощи Имама Хомейни", сообщил СМИ, что за 20 лет работы в Азербайджане они оказали помощь "учреждениям культуры, образовательным учреждениям, семьям беженцев и вынужденных переселенцев, молодым людям, желающим вступить в брак, семьям с низким доходом, тем, кто нуждается в медицинской помощи".

Однако исследования показывают, что в этом утверждении есть преднамеренные ошибки. Факты были намеренно искажены, чтобы скрыть истинные цели и намерения Иранского культурного центра. "Комитет помощи" оказывал "помощь" не социальным группам, упомянутым Анвари, а отдельным лицам из этих групп. Средства предназначались и служили особым интересам. Чтобы уточнить цель тщательно отобранных финансируемых лиц в каждой области, необходимо сначала взглянуть на миссию Иранского культурного центра и Комитета помощи, которые распределяют средства под его руководством.

Корень проблемы в том, что, по мнению шиитов, 12-й имам исчез, и до его появления шииты должны возглавляться Вилаят аль-факих (https://az.wikipedia.org/wiki/Vilay%C9%99ti-F%C9%99qih). Иран злоупотребляет этой верой в своих политических интересах, и хотя это представляет проблему в религиозно-идеологическом контексте, он направляет результат в своих собственных политических интересах. Иранские идеологи объявили правительство своего религиозного лидера Сейеда Али Хаменеи Вилаятом аль-факих. Они хотят подчинить всех шиитов мира с религиозно-нравственной, политико-идеологической точки зрения Хаменеи, то есть Ирану под его руководством. Иранский культурный центр и его руководитель Сейед Али Акбар Оджагнежат являются представителем верховного религиозного лидера Ирана Сейеда Али Хаменеи в своей провинции. Логический вывод состоит в том, что философия пребывания здесь Оджагнежата заключалась в том, чтобы подчинить азербайджанских шиитов Ирану с религиозной и идеологической точки зрения.

Но это видимость, лицемерная политика, проводимая под прикрытием религиозной идеологии. Хотя процесс представлен на религиозном и идеологическом уровне, он по сути служит политическим интересам иранского государства. Али Акбар Оджагнежат, представитель Верховного лидера Ирана в Азербайджанской Республике, был встречен в нашей стране во время своего первого визита. Это связано с уважением к религии в Азербайджане и тем, что Оджагнежат считается соотечественником. Другая причина - хорошее отношение к верховному лидеру Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи. Однако последующие события, в том числе косвенная поддержка Ираном оккупации Арменией азербайджанских земель, антиазербайджанские действия Ирана в ходе 44-дневной войны и его планы не открывать Зангезурский коридор доказали, что Иран не является искренней исламской республикой. Поведение религиозного лидера по отношению к Баку не соответствует принципам ислама. Напротив, Иран злоупотребил высоким уровнем доверия, оказанным Сейеду Али Хаменеи и его представителю в Баку Оджагнежату. Под прикрытием религии он вел подрывную деятельность в азербайджанском обществе. Он выступал против светской структуры Азербайджана, стимулируя деятельность таких организаций, как Движение Хусейниты, Исламская партия, Движение Союза мусульман и Культурный центр Шахрияр. Эти организации работали над распространением "Доктрины исламской революции" аятоллы Хаменеи в нашей стране и установлением режима, подчиняющегося требованиям Ирана (https://report.az/analitika/eliekber-ocaqnejat-iranla-azerbaycan-arasindaki-gerginliyin-esas-baiskari/ ).

Иран проводил аналогичную политику в других шиитских странах до Азербайджана и принес этим странам бедствия. Опыт Ближнего Востока показывает, что для достижения своей цели Иран сначала организует шиитов религиозно и идеологически в мусульманских странах, где шииты компактно проживают, затем формирует их как политическую силу, а затем создает вооруженную группировку этой религиозно-политической силы. Ливан (Хезболла), Ирак (Хашди-Шаби) и Йемен (вооруженные силы Хусейна аль-Хуси) являются яркими примерами этого. Иран попытался применить тот же сценарий в Азербайджане. Оджагнежат был отправлен в Баку в 1993 году с момента обретения Азербайджаном независимости для осуществления начального этапа этого процесса, то есть религиозно-нравственной и политико-идеологической организации шиитов.

Подобно "ИГ", которое устраивает массовые убийства на Ближнем Востоке и идеологически изображается как "политически ориентированный суннизм", "политически ориентированный шиизм" иранского происхождения представляет серьезную угрозу для светских государств. В конечном итоге "политически ориентированный шиизм", направленный на изменение конституционного строя Азербайджана, устранение принципов светской государственности, уничтожение и национализацию национальных ценностей нашего народа не менее опасен, чем "политически ориентированный суннизм". Когда мы смотрим на механизм распространения идеологии "политической блокады", внедряемой Ираном и его представителем в Азербайджане Али Акбаром Оджагнежатом, мы видим, что ни цели Ирана, ни методы и механизмы, используемые для их достижения, не изменились. Точно так же эта политика применялась в шиитских странах уже 10 лет. Главной миссией главы Иранского культурного центра Сейеда Али Акбара Оджагнежата было осуществление этой политики и в Азербайджане.

Первоначальное финансирование, необходимое для выполнения его миссии, было предоставлено Комитету помощи под предлогом "кампаний помощи". Иранский культурный центр и Комитет помощи разделили регионы Азербайджана на 19 групп, учредили свои местные представительства в этих 19 регионах и назначили представителей этих представительств в каждом регионе. Представители находились в прямом контакте с населением, исследовали, отбирали и определили тех, кто соответствовал их миссии, и включили их имена в список "инвалидов, нуждающихся в помощи". Во время своего пребывания в Азербайджане Оджагнежат отбирал особо одаренных детей и молодых людей из числа "бедных семей, нуждающихся в помощи" и отправлял "избранных" молодых людей в Иран для получения образования. Есть много фактов, что увезенные в Иран молодые люди вовлекаются в сотрудничество под видом религиозного образования, становятся жертвами проиранской пропагандистской машины и в будущем будут направлены на целенаправленную деятельность против своего народа. Сегодня очевидно положение осевших в Иране Орхана Мамедова, Тохида Ибрагимбейли, Акрама Гаджизаде, Мусы Асадзаде, отличающихся своей антиазербайджанской деятельностью (https://ovqat.com/manset/28400-hizbullahn-azrbaycan-uzr-eyx-nsrullas-tofid-brahimbyli-kimdir.html).

Молодые люди, вернувшиеся после завершения "образования" в Иране, не были освобождены. Они финансировались различными способами и пытались быть приняты обществом как священнослужители или богословы. Они входят в группу шиитских радикалов, находящихся в настоящее время в тюрьмах.

"Финансовая помощь" предоставлялась взамен услуг

Интересны также механизмы финансирования этих лиц, ставших идеологическими слугами иранского муллократического режима. Например, в одном из списков указано, что 250 человек, "отличившихся по службе", получили в мечети "Хусейнийя" "помощь" в размере от 100 до 1000 манатов в месяц. Также по указанию Оджагнежата каждому из 381 человека, идентифицированного для пропаганды режима иранских мулл открытым текстом, предоставлялось около 100-150 манатов в месяц.

В интервью один из молодых мулл в Баку, вернувшийся с учебы в иранских религиозных школах, сказал, что в офисе Оджагнежата просили выполнить очень простые требования в обмен на 150 манатов в месяц (https://aqreqator.az/az/siyaset/441594)

Некоторые из людей, упомянутых в списках "Комитета помощи" Оджагнежата, являются простыми и суеверными религиозными гражданами. Люди из этой категории наименее полезны. За полученные деньги они выполняли особые указания иранского муллократического режима.

Судя по всему, Али Акбар Оджагнежат раздавал средства из Ирана не нуждающимся, а тем, кто служит интересам Ирана и тем, кто выступает против государственной политики Азербайджана. Он создал механизм для возврата первоначальных инвестиций Ирана не только в виде политических дивидендов, но и в виде материальных активов.

Известно, что мусульмане, исповедующие шиитскую веру, отдают хумс (пятую часть своего заработка) муджтахидам, которым они подражают. Иран и его представитель в Азербайджане Оджагнежат также злоупотребляли этим фактором и в полной мере использовали его. Хумс создал механизм для предоставления плательщиками выделенных средств представителю муджтахида, то есть самому себе (https://www.sistani.org/azari/book/25262/4103/). Так, азербайджанские шииты, подражая Сейеду Али Хаменеи, устроили хумс в лице Оджагнежата. Оджагнежат также раздавал хумс людям, "получившим образование" в Иране, а точнее, тем, кто был воспитан в проиранском духе. На эти деньги он их финансировал. Согласно информации, Оджагнежат собирал хумс не только у шиитов, являющихся гражданами Азербайджана, но и у наших соотечественников-шиитов, проживающих в России, Грузии, Украине, Казахстане и Турции. Сумма этих средств составила сотни тысяч долларов.

Профили в социальных сетях и СМИ, попавшие в пропагандистскую сеть Оджагнежата

Мы отметили, что часть средств, собранных под названием хумс, была передана членам "избранной" группы Оджагнежата и использовалась для антиазербайджанской пропаганды Ирана. Эта пропагандистская машина снабжена специальными тезисами. Они пытались убедить общество в том, что главная причина всех социально-экономических, моральных и правовых проблем - это светское государственное устройство Азербайджана. Ссылаясь на это, они пытались распространить среди верующих идею "страны, управляемой по законам шариата". Они отрицали все, что связано с нашей национальностью и культурой, и пытались противопоставить нашу религиозную идентичность азербайджанству. На фоне пропаганды принципов национализма наша национальная идентичность отодвинута на второй план. В нашей стране были предприняты многочисленные инициативы, чтобы пошатнуть атмосферу единства и солидарности внутри религиозного контингента, создать противостояние на основе религиозной дискриминации. Наши граждане, погибшие на войне, отличались своей религией.

В пропаганде группы Оджагнежата развитие Азербайджана в социальной, социальной и культурной сферах было вырвано из контекста и интерпретировано негативно, представлено как распространение безнравственности, нарушение традиционных ценностей. Они оценили внешнюю политику нашей страны и ее отношения с международными организациями как угрозу исламу. Они враждебно настроены на отношения Азербайджана с Турцией, Израилем и США и пытались отговорить религиозных людей от нашей государственной политики.

Команда Оджагнежата интерпретировала закрытие мечетей в связи с пандемией по-другому, описывая это как подавление религиозности, и призвала верующих проводить траурные церемонии вне мечети в течение месяца Мухаррам.

Неслучайно с 1993 года азербайджанские спецслужбы неоднократно выслеживали Иранский культурный центр и его главу Али Акбара Оджагнежата в ходе расследования деятельности нейтрализованных ими террористов. В 1993 году Оджагнежат был взят под стражу и предупрежден за участие в деятельности, противоречащей принципам государственной безопасности, и пропаганду панисламизма в мечети Тазапир. Похожий инцидент произошел в 2011 году. В августе того же года правоохранительные органы Азербайджана выступили с заявлением о "задержании нескольких человек, обвиненных в пособничестве иностранному государству и его представителям путем ведения враждебной деятельности против нашей страны". В заявлении также упоминается Иранский культурный центр и его руководитель Али Акбар Оджагнежат в качестве одного из сторонников этого дела.

Отмечается, что члены радикальной религиозной группы "Джафари" регулярно участвуют в деятельности незарегистрированной Исламской партии Азербайджана, финансируемой религиозными представительствами Исламской Республики Иран в Азербайджане, и открыто призывают к созданию государства, управляемого по законам шариата в Азербайджане. В инциденте фигурирует иранский культурный центр в Азербайджане и его руководитель Оджагнежат (https://www.azadliq.org/a/24297758.html).

Было отмечено, что в результате роста проиранского влияния внутри религиозного контингента, усиления радикальных тенденций, продвижения ислама в шиитской секте проводились мероприятия, направленные на ослабление толерантной среды в нашей стране. Удивительно, но Оджагнежату удалось избавиться от этих процессов.

"Благословение" на Нардаранский инцидент осенью 2015 года дал аятолла Хусейн Нури Хамадани, посетивший Баку из Гума за два месяца до событий по приглашению Оджагнеджата. Инцидент в Нардаране является примером процессов, в которых участвовал Али Акбар Оджагнежат.

Одним из интересных моментов стало размахивание нескольких флагов "Хезболлы" в зале во время встречи с аятоллой Хусейном Нури Хамадани в мечети. После событий азербайджанские спецслужбы определили, что изъятые в Нардаране виды оружия не являются традиционными. Это оружие относится к категории оружия, используемого "Хезболлой" на Ближнем Востоке. Мнения о том, как получить это оружие в Нардаране, были очень тревожными.

Антиазербайджанская пропаганда, возглавляемая Иранским культурным центром и его руководителем Оджагнежатом, не ограничивалась мирными религиозными церемониями и мечетями. Существуют обширные профили в социальных сетях, которые отражают эту пропаганду. Есть также Интернет и традиционные СМИ. Одним из направлений деятельности Иранского культурного центра было создание религиозных, религиозно-политических страниц, каналов, фейковых и реальных профилей, централизованная поддержка этих страниц, попытка нанести удар по национальным интересам Азербайджана, принципам государственности в Интернете. Какие профили в социальных сетях, какие СМИ присоединились к этой сети, как они организовывали свою пропаганду, как скрывали свою личность? Подробнее об этом мы расскажем в следующей статье ...

Мушфиг Алескерли

Егяна Гаджиева