Как формируются механизмы пропаганды и провокации Ирана и кто ими управляет

Социально-идеологические основы двоякого отношения

Как сосед, Иран лицемерно относится к Азербайджану. Заявляя на протяжении 30 лет, что признает территориальную целостность нашей страны, он в то же время поддерживал агрессора Армению. После завершения карабахского конфликта он явно препятствует достижению мира между двумя странами, делая все возможное, чтобы не допустить реализации Зангезурского коридора. Азербайджанский солдат останавливает на трассе Горус-Гафан иранские автомобили, незаконно пересекающие границу и переправляющие контрабандой товары в Ханкенди, требуя, чтобы они выполнили международные обязательства и прекратили поддержку сепаратизма. Иран же резко и странно реагирует на эти законные требования. Представитель верховного духовного лидера страны Сейида Али Хаменеи Хасан Амули во время пятничной молитвенной проповеди в Ардебиле восхваляет мощь Ирана и сравнивает ее со львом, обвинив Азербайджан в "игре с хвостом льва". Он заявляет, что "Иран своей мощью развеет Азербайджан, как пепел" (https://qafqazinfo.az/news/detail/iran-ayetullahi-azerbaycanlilari-tehqir-etdi-video-336667). Затем он стягивает войска к границе с Азербайджаном и начинает угрожать под предлогом проведения учений. Несмотря на все это, он пытается представить себя "исламским государством" и "дружелюбным соседом" Азербайджана. Такая ситуация не нова в иранской политике, она имеет глубокие исторические корни. Описанные в "Шахнаме" средневекового ирано-персидского поэта Абулгасимом Фирдовси образ лицемерного правителя, политические махинации, технологии и военная риторика повторяются нынешним иранским правительством.

Наблюдения показывают, что линия лицемерия прослеживается не только в отношении Ирана к Азербайджану, она занимает место в его политической концепции в целом. BBC Travel провела специальное исследование анатомии лицемерия в иранской политике. Статья под названием "Показная вежливость - иранские правила этикета" показывает, что одно из непонятных правил в иранском обществе - это форма искусственной вежливости. Согласно этим правилам, люди выражают свои настоящие желания в форме, полностью им противоположной. Вместо "да" они говорят "нет", "не хочу" вместо "хочу". "Хоть так называемая искусственная вежливость подразумевает скромность, заботливый подход, но так как эти правила этикета построены на лжи, они падают в глазах", - пишет корреспондент BBC (https://www.bbc.com/azeri/region-38011577). "Я вручил водителю оплату в 250 000 риалов, о которой мы договорились заранее. Водитель настойчиво начал говорить, что "не возьмет деньги". Я был шокирован. Мой гид Рза объяснил мне, что не нужно возвращать деньги, надо обязательно дать их водителю. Мол тот так проявляет вежливость. Хоть он говорит, что не возьмет, на самом деле он дает понять, чтобы вы оставили тут деньги и уходили". Уильям О'Биман из BBC говорит, что концепция, которая, как утверждается, была создана с кажущейся позитивной целью, имеет негативный оттенок, поскольку предназначена для злоупотреблений. Самое опасное - то, что она применяется не только в мелких бытовых отношениях, сделках по купле-продаже, но и во внешней политике иранского государства, и даже в ядерных переговорах. Слова иранских официальных лиц не совпадают с их действиями".

""Военная мощь" Ирана, так называемая "мусульманская инициативность"

Иран упоминается во всех конфликтах на Ближнем Востоке. Может показаться, что "могущественное иранское государство" демонстрирует исламский фанатизм, защищает мусульманский мир от угроз, формирует солидарность в Ираке, Сирии, Афганистане, Ливане, Йемене, Палестине и Бахрейне и сопротивляется империалистической оккупации. Реальность же такова, что Иран не имеет ни "военной мощи" в описанной форме, ни "мусульманского фанатизма".

Эксперты отмечают, что военный бюджет Ирана в последние годы сокращается. Например, если в 2017 году военный бюджет составлял 13,5 млрд долларов, в 2018 году он сократился до 12 млрд долларов. В последующие годы также наблюдалось сокращение, а не рост. Кроме того, 12 миллиардов долларов недостаточно, чтобы быть представленным во всех конфликтах в мусульманском мире. Для сравнения: у одного из соперников Ирана, Саудовской Аравии, военный бюджет составляет 70 миллиардов долларов. Иран уступает не только в размере военного бюджета, но и в соответствии техники современным требованиям и технологических возможностях. Если у Саудовской Аравии имеется 850 военных самолетов, то у Ирана - 509. Есть еще проблема модернизации. Парк военных самолетов Ирана в основном состоит из моделей F-4 и F-5. Самый современный самолет - F-14, который на 3 поколения отстает от истребителей нового поколения. В последнее время в России закупаются истребители Су-30, но в ограниченном количестве. Контракт не был завершен из-за финансовых трудностей. У Ирана имеется 1 634 танка, но они советского производства и относятся к 80-м годам прошлого века. Недавно Иран приступил к производству собственного танка "Каррар", но остановил производство из-за нехватки материальных ресурсов. Наиболее проблемные области связаны с системами запуска ракет. Иран объявил, что у него есть 1900 единиц систем для пуска ракет. Основная угроза исчисляется ракетами "Шахаб-1", "Шахаб-2" и "Шахаб-3". Эти ракеты имеют дальность 400, 500 и 2000 км соответственно. На первый взгляд, это большой показатель. Но по сути ни одна из этих ракет не способна пройти через современные системы ПВО, например, через "Железный щит". Также есть проблемы с наведением на цель. В результате во время учений наносятся ошибочные удары по целям, уничтожаются собственные объекты Ирана, а не условный противник (https://axar.az/news/gundem/591311.html), и так далее.

В основе систем ПВО Ирана лежат ракеты С-300 российского производства. Россия не передала полностью радиолокационные системы С-300 из-за финансовых споров. Вопрос даже дошел до уровня международных судов. В результате радары системы ПВО Ирана неисправны и находятся в плачевном состоянии. Об этом свидетельствует тот факт, что в январе 2020 года иранские системы ПВО по ошибке сбили украинский гражданский Boeing 737-800, приняв его за военный объект, в результате чего погибли 176 пассажиров (https://www. Bbc.com/azeri/international-51069173).

За последние 40 лет Иран не выиграл ни одной войны, не смог вывести ни одну из "опекаемых мусульманских стран" из хаоса и не создал мира и стабильности. Конфликты в Йемене, Бахрейне и Палестине имеют 30-40-летнюю историю. Хаос и разрушения продолжаются в Сирии и Ливане вот уже 10 лет. Хотя Иран участвует в этом процессе, он не в силах его остановить.

Опыт показывает, что дело не только в военной мощи, отставании от современных требований. Иран не заинтересован в прекращении конфликтов в этих странах, наоборот, стремится их затянуть. Другими словами, проблема показной вежливости проявляется и здесь: он говорит, что пытается положить конец конфликтам, но вместо этого прикладывает усилия для их продолжения. Иран смотрит на продолжение конфликтов в этих странах как повод для своего присутствия на этих территориях. В этом контексте он также подошел к карабахскому конфликту. Продолжение карабахского конфликта означает, что Иран присутствует на Кавказе посредством Армении. В этой связи он говорит: "Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана", "дает фетву для освобождения Карабаха", но поддерживает Армению, становится для нее отдушиной. Ныне выясняется, что даже во время 44-дневной войны он незаконно разместил своих военных на территории Джебраила и Зангилана вдоль Араза и пытался помешать азербайджанской армии освободить эти районы (https://news.milli.az/politics/986259 .html? fbclid = IwAR1DvBIeTuIR2 --HOV-JB4QGYIXn2sg-6DdtVqrpvI2Eq8QwSD2N0).

Акция "Помощь нуждающимся": механизмы образования "агентов воздействия"

Кампании Ирана по оказанию гуманитарной помощи и кампании "помощи бедным" из той же серии: они основаны на лжи, лицемерии и мошенничестве. Если вы спросите жителя любого региона Азербайджана, он узнает международную гуманитарную организацию "Комитет помощи Имама Хомейни", "Госпиталь Имама Али", действующий при ее бакинском офисе, Иранский культурный центр. Их названия настолько популярны, что у всех на языке. Благодаря сильной пропаганде был создан привлекательный образ. Например, глава больницы Имама Али, доктор Рустам Шамаели, сказал в своей вступительной речи на открытии медицинского центра в 2007 году, что "для неимущих людей, нуждающихся в медицинской помощи, услуги будут оказываться бесплатно. В медицинском учреждении, насчитывающем 18 сотрудников и оснащенном новейшим оборудованием, будут обслуживаться не менее 45 тысяч человек. Выполнили ли они свои обещания? Никто не спрашивает, никто не знает, но пропаганда сказала свое слово, и это врезалось в память людей. Или Хусейн Анвари, глава международной гуманитарной организации "Комитет помощи Имама Хомейни", сказал, что они помогают 40 000 семей в Азербайджане. Это создает потрясающее впечатление, привлекает внимание. Это у любого вызывает симпатию и уважение к Ирану. Но так ли это на самом деле? Обратим внимание: выступая на мероприятии, посвященном 20-летию деятельности Комитета в Азербайджане, Хусейн Анвари сказал: "Комитет помощи Имама Хомейни действует в Азербайджане с 1993 года. Совместно с Иранским культурным центром организация оказывает помощь в различных сферах в Азербайджане в течение 20 лет и 4 месяцев. Он реализовал программы по восстановлению культурных учреждений, предоставлению жилья семьям беженцев и вынужденных переселенцев, предоставлению приданого молодым людям, желающим вступить в брак, предоставлению медицинских услуг, созданию рабочих мест, предоставлению беспроцентных ссуд и помощи молодым людям в открытии бизнеса. Если проделана такая большая работа, то она достойна похвалы. Но, увы.

Расследование показывает, что Комитет потратил в Азербайджане в общей сложности всего 45 миллионов долларов за 20 лет сотрудничества с Иранским культурным центром (https://qafqazinfo.az/news/detail/imam-xomeyni-imdad-komitesi-azerbaycana- 45 -million-assisted-70329). Между суммой средств и масштабом перечисленных работ существует обратная зависимость. Проделать такую огромную работу на эти средства даже за более чем 20 лет - нереально. Выясняется, что снова были использованы показная вежливость, мошенничество и лживая пропаганда. Кроме того, есть еще один серьезный момент. Кто эти 40 000 человек, которых поддерживает Комитет и Культурный центр, и по каким критериям они были отобраны? Из документов видно, что Комитет классифицировал регионы Азербайджана на 19 групп и учредил свои местные представительства в этих 19 регионах. Словно какая-то государственная организация, прекрасно структурированная внутри страны.

А чем они занимались? Хусейн Анвари сказал, что эти представители "работали с населением, проводили исследования среди людей", "выявляли неимущих" и включали их в список помощи. Нужна ли такая структура, чтобы за 20 лет тратить 45 миллионов, то есть около 2 миллионов в год? Для сравнения, напомним, что только в 2020 году Азербайджанская Республика предоставила единовременную финансовую помощь Исламской Республике Иран в размере 5 миллионов долларов на гуманитарной основе для борьбы с COVID-19 (https://banker.az/az% C9% 99rbaycan -coronavirusa-gor% C9% 99-irana-5-миллионов-долларов-помогли /). С этой целью Азербайджан не стал формировать структурную сеть в Иране, не строил на своей помощи пропаганду и не упрекал этим Иран. Иран же поступил наоборот. Исследования показывают, что Иран через Комитет помощи Имама Хомейни и Культурный центр был структурирован во всех регионах под видом распределения "гуманитарной помощи", используя на основе большинства в Азербайджане, которое составляют шииты, где пыталась создать религиозно-политические группы, деятельность которых была направлена против Азербайджанского государства. Другими словами, через разбросанные по регионам структуры, он отбирал и выявлял людей с несформированными до конца идеологическими взглядами, фанатичных сторонников ислама, и составлял из них социальную базу для себя. Хоть в Азербайджане невозможно создать такую ​​большую группировку, как "Хезболла", попытался создать ее маленькую модель в лице Талеха Багирзаде. События в Нардаране 2015 года показали, что социальная база под влиянием Ирана была обеспечена не только религиозно-идеологической пропагандой, но и снаряжением для вооруженной борьбы.

Исследование показало, что спецслужбы Ирана через Комитет Хомейни и Культурный центр провели специальную работу с "избранными обездоленными людьми". Была организована поездка этих "избранных" в паломничество Наджаф-Кербела и участие в Арбеинском шествии. Все расходы "паломников" покрыло правительство Ирана, им было предоставлено бесплатное питание, медицинская и другая помощь, а также пожертвованы подарки из специального фонда верховного двуховного лидера Ирана. Тех, кто был "полезен" среди "специально отобранных" азербайджанцев, вербовали и инструктировали в специальных лагерях в Иране и Ираке (https://publika.az/news/nida_tehlil/258402.html). Особенно активизировался этот процесс в 2015-2018 годах. По статистике, количество людей из Азербайджана, принявших участие в Арбеинском шествии, в разные годы колеблется от 12 до 30 тысяч человек. В 2017 году этот показатель составлял 30-40 тысяч человек. Среди них особый вес имеют "избранные". Когда мы сравниваем эту статистику с "40 000 человек, получивших помощь" о Хусейне Анвари, все встает на свои места. По мере исследования появляются новые факты и вырисовывается ужасная картина.

"Иранская сеть" в азербайджанском медиа-пространстве

Одна из странностей заключается в том, что азербайджанские СМИ лояльно относились к этим фактам на протяжении 30 лет. Не проводилось никаких серьезных исследований и не предоставлялась негативная информация об иранских организациях, которые создали в стране систему провокаций, создали сеть и совершали махинации под видом "кампаний помощи". При обращении к поисковым системам Интернета кажется, что в азербайджанских СМИ почти нет статей, описывающих странности и неопределенности в деятельности "Комитета помощи Имама Хомейни" и, структур, входящих в его сеть. Информация в основном положительная и сосредоточена на пропаганде Комитета.

До сих пор складывалось впечатление, что Иран вошел в информационное пространство Азербайджана через созданные им на своей территории средства массовой информации, распространяющие контент на азербайджанском языке. Внимание фокусировалось на управляемых из Гума новостных порталах "Nur-az" (www.nur-az.com), Arannews (http://arannews.com/), телеканале "Səhər" (https://azeri.sahartv.ir/)), созданной в социальных сетях сети "Хусейнчиляр" группах Хусейнийюн, в итоге совсем позабыли про внутреннюю среду. Благодатная почва для ложной провокационной пропаганды Ирана, сформировавшаяся в отечественных СМИ, была упущена из виду. При том, что ходят слухи, что в стране действуют многочисленные СМИ, которые находятся под влиянием Иранского культурного центра и продвигают провокационные программы Ирана под видом культурных мероприятий.

4 октября журналист Эльбек Гасанли поделился публикацией на своей странице в Facebook, в которой обвинил своего коллегу Ильгара Альфи в иранской пропаганде. Он отметил, что в лице Ильгара Альфи в азербайджанских СМИ существует информационная сеть, работающая на Иран. Конечно, у Ильгара Альфи есть свои основания для оправдания. Но это заявление создает новую ситуацию, обращает внимание на серьезную проблему внутри Азербайджана. Один из рупоров пропаганды иранского правительства Kavosh Media же разместил на своей странице в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCG_39jnDn5JRBBzxcMgTc9w), интервью с председателем DEVAMM (Центр защиты свободы совести и религии), имамом Джума мечети в Ичери Шехер, главным редактором новостного портала "Дейерлер" (Исламские новости Азербайджана)" Ильгаром Ибрагимоглу (https://www.facebook.com/KavoshMedia/videos/537257997535710). Начало и конец интервью не представлены.

Однако из части, представленной в Kavosh Media, складывается впечатление, что Ильгар Ибрагимоглу присягает Сеиду Али Хомейни и оправдывает угрозы в адрес Азербайджана. Отметим, что указанное в качестве примера Kavosh Media - лишь один из многих интернет-телеканалов, транслируемых в социальных сетях. В последние недели основной задачей этих интернет-каналов было распространение в азербайджанских СМИ заявлений местных политиков, экспертов и журналистов, которые выглядят как оправдание Ирана. Эти СМИ приводят цитаты из выступлений председателя "Партии Народный фронт Азербайджана" Али Керимли, экономиста Губада Ибадоглу, политолога Назакат Мамедовой (https://www.youtube.com/watch?v=rh9I7jDWTVQ) и других подобных выступлений. Таких цитат много и странно, что некоторые из них распространяются со ссылкой на профессиональные СМИ нашей страны. Тот факт, что Иран находит такие пробелы в профессиональных СМИ нашей страны, привлекает к этой работе известных журналистов, экспертов и общественных деятелей, является основательной пищей для размышлений, и в связи с этим должны быть приняты серьезные меры. В любом случае очевидно, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. Но другой важный вопрос - это определение механизма формирования этой сети и ее деятельности.

Иранский культурный центр и "феномен" Оджагнеджада

Исследования показывают, что все интервью, статьи и даже самая незначительная информация в азербайджанских СМИ, прямо или косвенно связанные с Ираном, тщательно отслеживаются. Эти материалы анализируются, отбираются те, что на пользу Ирана, и повторно распространяются "сетевыми СМИ". Очевидно, что в этой сфере работают институциональные структуры. Эти структуры анализируют и даже управляют информационной повесткой по Ирану. При необходимости посылаются конкретные тезисы, которые занимают повестку дня. При изучении вопроса о том, откуда эти учреждения управляются и координируются, все ниточки, в первую очередь, ведут к Иранскому культурному центру в Баку и его главе Алиакбаре Оджагнеджаде. Оказывается, Оджагнеджад координирует не только иранскую медиа-сеть, но также "Комитет помощи Имама Хомейни" и другие учреждения, действующие в Азербайджане. Похоже, что даже посольство Ирана в Азербайджане находится под патронажем Алиакбара Оджагнеджада.

Кто такой Алиакбар Оджагнеджад, посредством каких механизмов он управляет иранскими учреждениями и сетями? Поскольку это обширная тема, более подробная информация будет предоставлена ​​в нашей следующей статье...

Мушвиг Алескерли

Егана Гаджиева