Парадоксы большой политики: как Иран копирует маккартизм

О том, сколь холодные, если не сказать враждебные, отношения существуют между США и Ираном, известно всем. Но в том и состоит парадокс, что правящие круги Ирана взяли на вооружение политику, которая реализовывалась в США в пятидесятые годы прошлого столетия. Речь идет о маккартизме. Термин этот был назван по имени сенатора-республиканца Джозефа Маккарти.

Маккартизм тогда проник во все сферы жизни американского общества. Причиной всех возникающих проблем маккартисты называли коммунизм. Прикрываясь анти-коммунистическими настроениями, маккартисты также боролись с либеральной интеллигенцией, профсоюзами, а также с политикой переговоров с социалистическими странами. Взгляды маккартистов не совпадали со взглядами президента демократа Гарри Трумэна и его либерального окружения, которое не одобряло действий Маккарти. На этой почве возникала масса разногласий. Однако маккартисты все равно придерживались своего курса.

В итоге, 23 сентября 1950 года Конгресс США принял закон Маккарэна "О внутренней безопасности", который преодолел даже президентское вето. Закон провозглашал образование нового Управления по контролю над подрывной или антиамериканской деятельностью, которое должно было расследовать и обнаруживать коммунистические организации.

Слушая риторику руководителей Ирана поражаешься тому, насколько она схожа с той, что была взята на вооружение маккартистами. Разница лишь в том, что вместо обвинений в адрес коммунистов, муллократический режим безостановочно утверждает об опасностях, якобы исходящих от "сионистов". Хотите очередное доказательство тому? Пожалуйста.

"Присутствие сионистского режима и террористических организаций, таких как ИГИЛ, на периферии Ирана противоречит стабильности стран, региональной безопасности, и недопустимо для Ирана", - заявил президент ИРИ Ибрахим Раиси на заседании правительства. Сразу возникает вопрос - где доказательства сказанного? Имена, фамилии, явки. Нет ничего этого. Хотя Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на ранее звучавшие обвинения такого рода в адрес нашей страны, открыто просил предоставить доказательства.

Но, в ИРИ предпочли гнуть свою бездоказательную линию, договорившись до утверждения о том, что ИГИЛ и "сионисты" якобы действуют сообща. Складывается устойчивое ощущение, что муллократический режим в ИРИ банально пытается "объяснить" свои растущие проблемы с Азербайджаном, Турцией, Пакистаном, свой статус государства-изгоя, находящегося под международными санкциями не собственными ошибками, а "происками сионистов". Ровно также, как в США в пору маккартизма во всем обвиняли коммунистов.

Осталось теперь дождаться того, чтобы внутри муллократического режима начались разброд и шатания, которые бы привели к обвинениям в адрес руководства страны в том, что некоторые его члены сами сотрудничают с "сионистами". Тогда сходство с США пятидесятых годов прошлого века будет совершенно зеркальным. Пока же мы можем констатировать поразительную, мягко говоря, неискренность со стороны ИРИ.

Так, по словам Раиси, политика соседства всегда была важной для Исламской Республики Иран. Это, мягко говоря, неправда. Потому, что именно Иран всегда поддерживал государство-оккупанта Армению. Мы уже слышали благодарственное признание премьер-министра РА Никола Пашиняна в этой связи. Есть и иные факты, подтверждающие это.

Еще десять лет назад, в интервью одному из ереванских изданий эксперт Института политических исследований Аппарата президента Армении Сергей Шакарянц заявил, что у Армении в лице Ирана есть завуалированный, но верный союзник. Он же тогда говорил про заявление, сделанное в Ереване на тот момент спикером иранского парламента Али Лариджани о том, что недопустимо возобновление войны, призвав всех считаться с мнением "населения "арцаха"", то есть карабахских сепаратистов.

"Этот союзник последовательно мешает деструктивным силам в Азербайджане и Турции переврать суть карабахского конфликта, и это главное. Кроме того, именно благодаря усилиям Ирана, Армении удалось избежать квалификации со стороны организации Исламской конференции карабахского конфликта как межконфессионального, что привело бы к крайне нежелательным последствиям", - говорил десять лет назад Шакарянц, раскрывая реальное отношение ИРИ к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Архивы не горят. Они дают возможность понять одну простую вещь - в ИРИ никогда в реальности не хотели восстановления территориальной целостности Азербайджана, восстановления контроля Азербайджана над границей с Ираном, всяческого усиления нашей страны. Там всегда, скрыто и открыто поддерживали Армению. Сейчас вся эта поддержка стала более, чем открытой, только и всего. И самое циничное во всей этой истории это то, что разнообразные лица в руководстве ИРИ, поддерживая страну, которая разрушала мечети в Карабахе, раз за разом несут ахинею про влияние "сионистов" в регионе, не приводя при этом никаких доказательств сказанного.

Акпер Гасанов