Иран. Синдром зависти

В последнее время резко ухудшились азербайджано-иранские отношения. Инициатором ухудшения выступила иранская сторона, которая начала вначале делать резкие заявления в связи с тем, что Азербайджан установил пограничный и таможенный контроль на части дороги Герус- Гафан, проходящей от иранской границы в глубь Армении, которая проходит по освобождённым азербайджанским территориям, а затем начал крупномасштабные военные учения близ азербайджанской границы.

Официальный Тегеран, который любит делать громкие заявления в защиту угнетенных мусульман всего мира, на этот раз не только выступил с критикой мусульманского Азербайджана, который был жертвой агрессии Армении на протяжении более 30 лет, но и открыто встал на сторону государства- агрессора, что абсолютно не соответствует публично декларируемым им принципам.

Судя по всему, армянской стороне удалось убедить своих иранских "друзей" в том, что последние геополитические изменения в регионе после окончания Второй Карабахской Войны приведут к тому, что Иран лишится последнего сухопутного транспортного коридора, который не находится под контролем его недругов и по которому осуществляется транспортировка грузов и товаров в обход санкций ООН и США.

Одновременно следует сделать и такой вывод, что победа Азербайджана над Арменией и восстановление территориальной целостности вызвала в Иране взрыв зависти и недовольства, так как по мнению определённых кругов, это может спровоцировать подъем национального движения иранских азербайджанцев, которые с радостью и восхищением следили за победным маршем азербайджанской армии в ходе 44х дневной Отечественной Войны.

Как всегда иранские власти избрали тактику угроз и резких заявлений в адрес Азербайджана с обвинениями в том, что якобы заблокирована автомобильная дорога, что при поддержке неких "сионистов" и международных "террористов" с освобождённых территорий готовится нападение на Иран, а также в регионе кем-то планируется изменение границ, которые он не допустит.

То что это полный бред всем стало сразу ясно, потому что никакие границы в регионе никто не меняет и менять не собирается, а тему "сирийских террористов", сражавшихся на азербайджанской стороне в ходе войны раздувала армянская сторона, которой подтвердить это никак не удалось.

Что же касается автомобильной дороги: очевидно, что осуществление таможенного и пограничного контроля на своей территории суверенное право Азербайджанского государства, которое полностью соответствует международному праву и не может оспариваться никем.

Видимо иранская сторона за годы долгой оккупации привыкла рассматривать эту территорию как армянскую. Надеялась, что это будет вечно. Освобождение территорий и установление контроля азербайджанской стороной застали ее врасплох.

После этого иранская сторона надеялась, что азербайджанская сторона оставит все как есть и не станет портить двусторонние отношения. Но иранские политики просчитались. Прежде всего для Азербайджана вопросы, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом страны, являются священными и не подлежат посягательствам со стороны кого бы то не было.

Наряду с этим, армянская сторона долгое время использовала Иран как источник поставки нефтепродуктов для сепаратистов Карабахского региона Азербайджана, о чем официальный Баку неоднократно предупреждал Тегеран как устно, так и письменно, так как это противоречит международному праву и принципам двусторонних отношений.

У Азербайджана есть неопровежимые доказательства того, что иранские грузовики доставляли грузы включая бензин и солярку в оккупированный Карабахский регион. Причем в основном это топливо предназначалось для снабжения военной техники армянских оккупационных сил.

Естественно, что после окончания войны и установления контроля над своей территорией, азербайджанская сторона предприняла ряд мер по недопущению такого рода поставок создающих угрозу национальной безопасности.

Официальный Баку предупреждал Тегеран по дипломатическим каналам: вызывая в МИД посла Ирана, направляя ноты, но иранская сторона открыто игнорировала эти предупреждения, считая себя региональной "сверхдержавой", для которой "маленькие" страны не указ.

Чашу терпения Азербайджана переполнило задержание нескольких иранских грузовиков-танкеров под завязку наполненных соляркой, в сопроводительных документах которых была указана точка назначения "Степанакерт" (Ханкенди)- Армения. Такой откровенной наглости и неуважения к суверенитету азербайджанские власти вытерпеть уже не могли и двое водителей этих транспортных средств были задержаны.

Можно допустить, что для водителей этих грузовиков все равно куда и что возить, лишь бы заплатили. Но как официальные иранские пограничные и таможенные власти могли их выпустить за пределы Ирана с такими документами-это уже вопрос. Вполне вероятно что это делалось со злым умыслом, чтобы спровоцировать конфликт. Или же иранские власти не признают территориальную целостность Азербайджана и эти документы тому свидетельство.

Для устранения возможного взрыва недовольства азербайджанского населения Ирана, которые восприняли победу Азербайджана как свою, иранские политтехнологи стали увязывать вопрос ужесточения контроля на границе с темой неких сионистов, имея ввиду отношения Азербайджана с Израилем. Далее войдя в раж стали повторять уже не актуальную армянскую байку о сирийских террористах- наемниках, которые вот-вот нападут и начнут резать шиитов.

Не долго думая, к антиазербайджанской компании стали подключаться и официальные иранские чиновники, которые отбросив в сторону всяческое приличие, открыто начали обвинять и угрожать азербайджанской стороне последствиями отношений с Израилем.

Под конец отличился министр иностранных дел Ирана Хусейн Абдуллахиян, который на пресс- конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Тегеране вылил ушат необоснованных обвинений в адрес Азербайджана.

Порой кажется, что иранские политики выступают как армянские, грозя пальцем и требуя подчинения.

В целях давления на официальный Баку был задействован старый испытанный метод: активизировалась иранская "пятая колонна" в лице религиозных радикалов, которые воспользовавшись траурными мероприятиями по случаю Дня Памяти, выступили с антиправительственными лозунгами и призывами, выступлениями в социальных сетях, пытаясь возмутить население Азербайджана.

Осознавая, что азербайджанские правоохранительные органы жестко подавят такие акции, иранская агентура использовала ноу-хау, пустив вперед женщин, при этом многие мужья этих женщин отбывают наказание за терроризм, подрывную деятельность и шпионаж в азербайджанских тюрьмах.

Но и тут случился конфуз. Антиизраильские призывы этих "революционных" агитаторов не нашли никакого отклика у жителей Азербайджана, которые высоко ценят поддержку Израиля во время Второй Карабахской Войны и не поддаются антисемитизму, который чужд по природе азербайджанскому народу.

В тоже самое время армянские политики и пресса активно участвует в антисемитской и антиазербажанской компании наряду с иранскими коллегами, часто стараясь быть более изобретательными во лжи и дезинформации.

Странно, что созданный "нерушимый" блок абсолютно противоречит заявленной армянским руководством ориентацией на западные "демократические" ценности, которыми они размахивают как флагом, стараясь получить как можно больше денег и безвозвратных кредитов.

Интересно, как на это "союзничество" должны будут отреагировать проармянские сенаторы и конгрессмены США, которые одновременно выступают с требованиями санкций против Азербайджана и Турции и являются ярыми противниками Ирана, требуя ужесточения мер против исламской республики?

Довольно занятное союзничество и партнёрство. Все это приводит на мысль, что некоторые члены конгресса США, погрязших в туркофобии, готовы закрыть глаза и уши на дружбу Армении с Ираном, который является ярым врагом США.

Иранская сторона с чувством ревности наблюдала за победами азербайджанской армии в ходе Второй Карабахской Войны, стараясь не замечать и нивелировать эти события зная, что азербайджанское население Ирана торжествует от этих новостей.

Так же с нескрываемым раздражением иранские политики и пресса реагировали на флаги Турции, Израиля и Пакистана наряду с азербайджанскими во время массовых победных шествий и демонстраций на улицах азербайджанских городов, понимая, что отсутствие иранского флага-это показатель влияния, которого нет и отношения народа к стране, которую врядли можно назвать дружественной из-за связей Ирана с Арменией.

Сразу же после войны иранские власти закатили истерику Турции за то, что на Параде Победы в Баку 10 декабря 2020 года, когда Президент Турции Р. Эрдоган процитировал стихи выдающегося азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде, посвящённые разделенному Азербайджану, увидев в них намёк на пантюркизм.

Правда получив должный отпор турецкой стороны сразу изменили тон и заговорили о дружбе и братстве, ведь Турция одна из не многих стран мира, которая еще поддерживает нормальные отношения с Ираном, стараясь помочь ей поскорее выйти из режима санкций и изоляции, развивая торговлю и транспортные коридоры, не смотря на давление США.

Вообще иранские политики, скооперировавшись с армянскими туркофобами, с опаской подглядывают на рост влияния Турции в мире, а также расширяющееся партнёрство и союзничество с Азербайджаном, откровенно боясь того, что это приведёт к росту национального самосознания этнических азербайджанцев.

Исходя из этого фактора иранская сторона с недоверием и опаской относится к открытию Зангезурского транспортного коридора, который соединит устойчивым сухопутным сообщением весь тюркский мир от Европы вплоть до границ с Китаем.

Поддавшись на армянские уловки, Тегеран наверное думает, что открытие этого коридора предусматривает отказ Армении от суверенитета над Западным Зангезуром и потерю контроля над дорогой в Иран.

Такая трактовка коридора абсолютна не верна. Никто не собирается переделывать границы стран региона, как бы это не старалась преподнести армянская сторона. То что коридор будут охранять российские пограничники, то это выбор армянской стороны, которая сама отказалась от части своего суверенитета, передав охрану значительной части своих границ пограничным войскам ФСБ России.

В отличии от иранской стороны, официальный Баку никогда не раскручивал антииранскую компанию, несмотря на то что причин для этого было не мало.

Не секрет, что иранская территория использовалась для транзита армянской военной техники и снаряжения, иранская сторона постоянно снабжала Армению топливом и нефтепродуктами.

Иран стал одним из главных торговых партнёров Армении, иранские транспортные средства постоянно доставляли грузы не только туда, но и на оккупированные азербайджанские территории.

Не смотря на то, что официальный Тегеран требовал от Азербайджана не развивать связи с Израилем, Иран во всю развивал такие связи во всех областях с Арменией, фактически спасая экономику этой страны от катастрофы.

Откровенно вмешиваясь во внутренние дела суверенного государства, Иран старался подчинить себе Азербайджан, часто намекая на то, что это "незаконно" отторгнутая его часть, которая все равно вернётся обратно.

А чего стоит тот факт, что именно в Тегеране премьер-министр Армении Н. Пашинян произнёс на встрече с иранской армянской диаспорой слова "Карабах это Армения и точка", положив конец мирному переговорному процессу.

Но Азербайджан хранил стойкое терпение, стараясь не замечать этих недружественных шагов иранских властей, не реагировать на провокации. Иранская сторона часто пыталась открыто вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, создавала различные нелегальные религиозные организации и партии, которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране, стремясь провести исламскую революцию.

Странным выглядет то, что осуждённые за эти действия радикалы вдруг нашли "друзей" на Западе, которые быстро включили их в списки узников "совести" на основе двойных стандартов.

Проиранские радикалы типа Тале Багирзаде и компании, осуждённые к длительным срокам заключения за убийства полицейских, подготовку беспорядков, всегда называли своими главными врагами, наряду с азербайджанскими властями, США и Израиль.

Удивительно, что этих агентов иранских спецслужб требует освободить такой противник иранских радикалов, как Государственный Департамент США.

К сожалению азербайджано- иранская граница стала одним из главных направлений наркотрафика, где чуть ли не каждый день происходят перестрелки азербайджанских пограничников с наркокурьерами из Ирана и объемы задержанных наркотиков измеряются тоннами.

Не смотря на все это, Азербайджан всегда выступал за развитие экономического сотрудничества с Ираном, а также активно развивал связи как в двустороннем, так и в многостороннем формате в рамках организации ЭКО, а также вместе с Турцией, Россией и другими странами.

Азербайджанские власти не раздували скандалы, в которых были замешаны иранские дипломаты и представители спецслужб.

Не давали поводов для конфликтов, хотя иранская сторона незаконно вывозила граждан Азербайджана в специальные лагеря и школы, где готовились боевики и пропагандисты, которых затем отправляли воевать за дело исламской революции в другие страны.

До сих пор в Иране прячутся некоторые граждане Азербайджана, разыскиваемые на родине за уголовные преступления и которых отказывается выдавать иранская сторона.

Выдвинутые против Азербайджана глупые обвинения в том, что там есть международные террористы (имея в виду сирийских повстанцев) вообще не выдерживают никакой критики.

Всем хорошо известно, что многие российские транзитные перелёты в Сирию осуществляются через территорию Азербайджана. Кроме того, Азербайджан не прервал отношения с режимом Башара Асада, которого поддерживает Тегеран и не дал возможность исключить Сирию из Движения Неприсоединения, где председательствует сегодня, несмотря на попытки некоторых стран, за что сирийские власти отплатили чёрной неблагодарностью, поддержав армянские обвинения в ходе войны.

Ведь как могут сражаться на стороне азербайджанской армии радикалы - моджахеды из Сирии, когда азербайджанские спецорганы отлавливают по всему миру их подельников- граждан Азербайджана, которые скрываются от правосудия, отправляя в тюрьму на долгие сроки.

В то время как иранские власти буквально бесятся от того, что у Азербайджана с Израилем крепкое налаженное деловое партнёрство, называя это предательством Исламского мира.

Азербайджан выступает на международной арене в поддержку Палестины, финансируя посольство этой страны в Баку. Позиция Азербайджана по этой проблеме известна всему миру: должно быть два государства-Израиль и Палестина, что и доказано официальным Баку наличием обоих Посольств в Азербайджане.

Ради справедливости нужно отметить, что другие мусульманские страны никогда не протестовали против отношений Азербайджана с Израилем, считая это внутренним делом государства.

Наряду с этим именно позиция Ирана в палестинском вопросе создаёт препятствия в переговорном процессе, когда поддержка иранской стороной радикального движения ХАМАС, захватившее власть в секторе Газе не даёт возможность международно признанному палестинскому правительству в Рамалле вести полноценные переговоры.

Президент Ильхам Алиев всегда выступал за развитие всесторонних связей с Ираном и делал все для этого. Постоянные контакты на высшем уровне с руководством Ирана, визиты официальных делегаций и совместные проекты в области транспорта и промышленности, в то время как многие страны избегали делать этого с Ираном, боясь навлечь недовольство США.

Можно вспомнить слова Президента Ильхама Алиева, когда он проезжая по освобождённым территориям вблиз границы с Ираном в Джебраильском районе, назвал эту границу дружественной.

Теперь же поддавшись чувством ревности и зависти тегеранские власти разрушают то, что было наращено годами, плюют на хлеб и соль, которую делили.

Можно многое напомнить новоявленным иранским туркофобам. Ведь в Иране живут почти 30 миллионов азербайджанцев, которые врядли спокойно будут реагировать на эту враждебность. В Тегеране прекрасно знают, что Баку никогда не использовал этот фактор, считая своих соотечественников гражданами Ирана и никогда не вмешивался во внутренние дела соседнего государства.

Азербайджанские власти, чтобы не раздражать соседа, рекомендовали воздерживаться даже от культурных мероприятий с участием выходцев эмигрантов из Ирана, хотя в Армении такие мероприятия постоянно проводились при молчаливом согласии Тегерана.

Забыли иранские власти и о том, как Азербайджан оказывал содействие в выполнении обязательств Ирана по "атомному" соглашению в рамках МАГАТЭ, предоставив буквально за несколько часов без всяких условий своё воздушное пространство для вывоза радиоактивных материалов.

Азербайджанская территория никогда не использовалась и не используется против Ирана не при каких случаях и в Тегеране знают об этом хорошо. Кстати, позицию иранской стороны к Азербайджану не поддержала ни одна страна в мире, конечно кроме "братской" Армении.

Попытки добиться поддержки России в этом вопросе также окончились неудачей. Министр Иностранных Дел России С. Лавров поставил на место не в меру разбушевавшегося иранского коллегу, вылив на него холодный душ, призвав к спокойствию и рассудительности, особенно в вопросах, к которым иранская сторона относится довольно односторонне. Ведь совместные учения на азербайджанской территории- это суверенное право Азербайджана, также как право проводить учения спецназа на Каспийском море, соглашение по которому не вступило в силу из-за того, что не ратифицировано вот уже почти 3 года парламентом Ирана.

Что же касается иранских военных учений близ освобождённых азербайджанских территорий, то как справедливо отметил Президент Ильхам Алиев, это по крайней мере вызывает удивление. Бряцание оружием в целях устрашения там, где почти 30 лет стояли оккупанты, которым ничем и никогда не грозили.

Неадекватное поведение иранского руководства по отношению к Азербайджану вызывает удивление и непонимание соседей по региону.

Турция заявила о полной поддержке Ирана. Возмущен поведением иранских властей и Пакистан, который всегда был лоялен к Ирану.

Армения делает все, чтобы рассорить Азербайджан и Иран, ведь главная задача армянской стороны- не останавливаясь ни перед чем, лишь бы стравить два государства.

Не получилось сделать это с Россией и теперь армянские политики пытаются стравить Иран с Азербайджаном. Ведь для них все методы хороши, даже маленькая локальная война. Пусть каштаны таскают другие, главное спасти остатки сепаратистов и собраться силами для нового реванша.

Увы иранская сторона поддалась на это раздувая ситуацию, не понимая, что попалась на удочку. Ведь зависть застилает глаза плотной пеленой.

У Ирана нет шансов вмешаться в процесс урегулирования. В мае 1992 года Иран выступал посредником, в результате чего Азербайджан потерял Шушу и Лачин, азербайджанский народ не забудет этого никогда.

Да и России и Турции, которые успешно сотрудничают в урегулировании затухающего конфликта, дополнительный игрок не нужен, тем более непредсказуемый и с большими амбициями.

Так что Ирану, как бы он не старался и как бы этого не хотела армянская сторона, остаётся только присоединиться к тому, что будут предлагать основные посредники, уже зарекомендовавшие себя как надежные.

Вероятно, что такая агрессивная политика может привести к полной изоляции Ирана, который и так находится в не очень хорошем экономическом состоянии. Так что от нагнетании напряженности с Азербайджаном, Иран потеряет намного больше, ведь все его грузовые автомобильные перевозки в Европу идут через Азербайджан (КПП Астара и Билясувар) и Турцию, так что потеряет иранская сторона в сто раз больше, чем принесет призрачное "братство" с Арменией.

Рано или поздно отношения между Азербайджаном и Ираном нормализуются, но неприятный осадок от нынешней ситуации все равно останется, то что создаётся годами разрушается за мгновения.

Хаджи Гарабаглы