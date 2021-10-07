Бесполезные усилия: чего так и не поняли в Иране?

У всего есть свое начало, всему есть свой конец. Представитель Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане Али Акбар Оджаг Неджат покинул страну и находится в Тегеране. Об этом BBC сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане. Отмечается, что Оджаг Неджат уже месяц как находится в Тегеране. И эта новость требует отдельного комментария.

Напомним, 5 октября в Баку закрылся офис представителя Али Хаменеи в Азербайджане. Деятельность офиса, который располагался в здании мечети Хусейния, была прекращена после осмотра места поклонения сотрудниками правоохранительных органов. Глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов тогда заявил, что "в последние дни в нескольких местах Баку резко возросло число зараженных COVID-19, и одним из таких мест является мечеть Хусейния. Поэтому деятельность этих мест, в том числе и мечети, была приостановлена".

Так совпало, что закрытие офиса представителя Али Хаменеи в нашей стране произошло после того, как Иран слишком уж открыто стал демонстрировать свою враждебную сущность по отношению к Азербайджану. Сложно даже перечислить то огромное количество лживых, необоснованных, провокационных заявлений, сделанных представителями политического и религиозного руководства ИРИ в отношении Азербайджана в последнее время.

Активничают и СМИ этой страны, где появились карикатуры на первых лиц нашей страны. И все это на фоне братания с Арменией, открытых лобызаний со страной, которая почти три десятка лет держала под оккупацией территории мусульманского Азербайджана, которая осквернила и разрушила мечети, в том числе и шиитские. Плюс, мы же видели и попытки "бряцания оружия" со стороны Ирана.

На фоне всего этого, конечно же, было алогично продолжение работы офиса представителя Али Хаменеи в Азербайджане. Тем более, что в нашей стране всегда прекрасно знали о его реальной деятельности. Это был координационный центр формирования пресловутой "пятой колонны", ставленников муллократического режима в Азербайджане. Именно отсюда управлялись многие отечественные "теологи", "правозащитники", "журналисты", "общественные деятели".

Они все сидели на зарплате у данного офиса. Их имена и объемы получаемых средств нашей стороне хорошо известны. Как известно было и то, что именно данный офис Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане пытался создать свой плацдарм в поселке Нардаран. Там, как все помнят, одно время действовали не законы светского Азербайджана, а законы шариата. Там все делалось по прямому указанию иранских мулл.

Чем все это закончилось? Азербайджан вынужден был ввести войска в поселок, задержав наиболее одиозных представителей "пятой колонны". Это была мягкая демонстрация Ирану того, что наше государство достаточно сильно для противодействия очевидным, провокационным планам соседней страны. При этом, в качестве жеста доброй воли, в Азербайджане согласились на продолжение работы офиса Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в нашей стране.

Сейчас закрылся и он. Это был ответный шаг с нашей стороны, на фоне непрекращающихся провокаций со стороны Ирана. Они, собственно, будут продолжаться и далее. Ведь "пятая колонна", особенно активно действующая в южных регионах нашей страны, например, в Ленкорани, никуда не делась. Она будет управляться дистанционно. Точно также, как дистанционно будут действовать многие из подвергшихся соответствующей обработке в ходе получения религиозного образования в ИРИ.

Но в Иране никак не могут понять одной простой вещи - в Азербайджане все это видят, знают, ко всему этому давно готовы. Наше государство достаточно сильно, чтобы противостоять всем этим провокациям. У нас есть огромное количество возможностей для упреждения и ответных шагов. И самое главное - нам понятны мотивы иранской стороны. Там просто не могут смириться с победами нашей страны.

В Иране, как выясняется, хотели бы видеть Азербайджан с нерешенной карабахской проблемой, с оккупированными территориями, слабым и зависимым и потому более поддающимся давлению. Но в реальности, есть Азербайджан, обладающий самой сильной армией в регионе, одержавший победу в 44-дневной войне, вернувший под свой контроль Шушу, восстановивший контроль над азербайджано-иранской границей.

Последнее, кстати, очень важно, с учетом того, что в период оккупации этот участок, находившийся вне контроля официального Баку, был зоной наркотрафика, приносившего огромные доходы иранской стороне. Теперь всему этому положен конец. И это тоже нервирует иранскую сторону. Которая понимает, что далее все сложнее будет промывать мозги проживающим в Иране азербайджанцам.

Им же всегда вбивали в голову, что Азербайджан слаб, зависим, что наша независимость недолговечна. Но теперь иранские азербайджанцы, воспитанные в духе иранского патриотизма, видят иную картину. Светский, развивающийся, экономически крепкий, свободный Азербайджан, реализующий грандиозные проекты, способный отстаивать свои интересы на поле боя и за столом переговоров - такова пугающая муллократов новая реальность. С которой невозможно бороться с помощью офиса Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане, и с помощью "пятой колонны".

Акпер Гасанов