Иран становится похож на Армению: реальная цена дипломатии ИРИ

Поразительно, но Иран, с его многовековыми традициями восточной дипломатии, ныне ведет себя как шахматист-любитель, играющий с гроссмейстером. Практически каждый ход официального Тегерана оборачивается, образно выражаясь, потерей нескольких фигур. Чего стоит хотя бы решение соседней страны о закрытии иранского воздушного пространства для военных поставок Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику.

Наверняка, в Тегеране, который, к слову, пользуется территорией Азербайджана в качестве транзита для осуществления основных транспортных перевозок, в том числе по транспортному коридору Север-Юг, предполагали, что данный шаг встревожит азербайджанскую сторону. Но в Баку лишь пожали плечами, видя все эти мелкие шалости соседей, и сделали шаг, отвечающий национальным интересам.

В итоге появилось сообщение о том, что, начиная с 6 октября, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) стала использовать воздушное пространство над территорией Армении при выполнении внутреннего рейса Баку - Нахчыван - Баку. Как сообщили в пресс-службе AZAL, изменение маршрута рейса Баку - Нахчыван - Баку приведет к сокращению времени перелета по данному направлению, а также снижению расхода топлива во время полета.

Даже армянские эксперты вынуждены признать, что такое развитие событий для Баку является очень важным достижением: короче и дешевле станут рейсы из Баку и Гянджи не только в Нахчыван, но и в Стамбул, Анкару, Бурсу, Измир, Анталью, Эрзурум, Карс и Игдыр. В общем, Азербайджан показал, что у него есть возможность осуществления шагов, которые в итоге принесут реальную выгоду в условиях осуществления Ираном политики мелких пакостей.

Пакостей и необоснованных обвинений, на которые последовал жесткий ответ с нашей стороны. Мы же помним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже опроверг обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе. "К сожалению, официальные лица начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел в эти регионы Израиль. Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?! Здесь не живет ни один человек. Здесь нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем допустить, чтобы кто-то выдумал против нас беспочвенную клевету", - сказал Президент Ильхам Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джебраильского района, граничащего с Ираном.

Прошло уже несколько дней, и мы так и не услышали аргументированных ответов, доказательств выдвинутых обвинений с иранской стороны. Там продолжают дудеть в свою дуду, совершенно не понимая, насколько фальшивы издаваемые звуки и, соответственно, насколько трагикомично все это выглядит. Впрочем, трагикомично выглядят очень многие действия Ирана.

Взять, к примеру, то, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан выступил с очередной порцией антиазербайджанских заявлений, находясь с визитом в России. Причем, новую порцию бредней он озвучивал в аэропорту. Сам факт того, что глава внешнеполитического ведомства страны, претендующей на имперский статус, с многовековыми традициями дипломатии, докатился до примитивных кляуз , весьма показателен.

Прилетать в Москву, чтобы жаловаться на Азербайджан - так себя вела разве что Армения. Теперь так себя ведет и Иран. Причем, опять же, в наборе слов и предложений главы МИД ИРИ не было правды и конкретики. Сплошные фобии и фантазии. После озвучивания которых, Абдоллахиан выступил в поддержку инициативы президента Турции Эрдогана о создании региональной платформы "3+3". Это просто какой-то аттракцион невиданного лицемерия!

Впрочем, это было не все. На пресс-конференции с участием глав МИД России и Ирана журналист из ИРИ задал длинный и явно провокационный вопрос Сергею Лаврову. Надежда, судя по всему, была на то, что польется критика в адрес нашей страны. Но, в ответ глава МИД РФ классически ткнул лицом в грязь именно иранскую сторону, указав на то, что ее слова сильно разнятся с действиями.

"Что касается Каспия и подготовки почвы для вмешательства в дела каспийского региона иностранных государств, мы сегодня неоднократно подчеркивали нашим собеседникам, нашим друзьям необходимость как можно скорее обеспечить вступление в силу Конвенции о правовом статусе Каспия, которая прямо запрещает присутствие на Каспийском море военных сил любых не каспийских государств. Конвенция вступит в силу, как только поступит последняя ратификационная грамота",- сказал он.

То есть, Лавров указал на то, что именно Иран тормозит установление долгосрочного мира в регионе. Именно Иран, который долгие годы отказывался подписывать Конвенцию о правовом статусе Каспия, и теперь тянет с его ратификацией, при этом неся ахинею про "сионистов" и, едва ли, не инопланетян. Неужто "сионисты" мешают парламенту ИРИ ратифицировать данную конвенцию, ратифицированную всеми остальными каспийскими странами?! Нет, конечно. Но именно этот эпизод доказывает, насколько лжива и недальновидная политика Ирана. И это - государство, кичащееся своими многовековыми дипломатическими традициями. Вот она, их реальная цена...

Акпер Гасанов