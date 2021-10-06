Иран, выдвинувший необоснованные и бездоказательные обвинения в адрес Азербайджана, за последние дни несколько раз оказывался в нелепой ситуации.

На этот раз Иран получил пощечину от России. Так, во время пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров дал резкий и последовательный ответ на жалобу иранского визави о совместных военных учениях Азербайджана и Турции, а также трехсторонних учениях Азербайджан-Турция-Пакистан в Каспийском море.

Поскольку данная тема находится в центре внимания читателей, редакция Day.Az в ближайшее время вернется к этому вопросу.