https://news.day.az/politics/1388375.html Иран получил пощечину от России
Иран получил пощечину от России
Иран, выдвинувший необоснованные и бездоказательные обвинения в адрес Азербайджана, за последние дни несколько раз оказывался в нелепой ситуации.
На этот раз Иран получил пощечину от России. Так, во время пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров дал резкий и последовательный ответ на жалобу иранского визави о совместных военных учениях Азербайджана и Турции, а также трехсторонних учениях Азербайджан-Турция-Пакистан в Каспийском море.
Поскольку данная тема находится в центре внимания читателей, редакция Day.Az в ближайшее время вернется к этому вопросу.
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