Иран получил от Москвы пощечину и подставил другую щеку

Когда Азербайджан говорит о новых реалиях в регионе, не все понимают смысл этого утверждения. Ситуация, сложившаяся в связи с непонятным ажиотажем, устроенным Ираном, думается, все объяснила и расставила по местам. Новая ситуация - это совершенно отличный от того, что был до 10 ноября 2020 года, расклад сил, это новые подходы и форматы. Новые реалии - это когда 10-миллионная страна спокойно наблюдает за милитаристской истерикой 80-миллионной державы, когда внешние игроки учатся правильно выбирать себе партнеров.

Вот такие они, эти новые реалии. И первым довелось прочувствовать на себе все их прелести Ирану.

В последнюю пару недель наш сосед начал вести себя как-то очень уж неадекватно. Азербайджан никогда не давал Ирану поводов для вражды и конфликтов, всегда старался сглаживать углы. Невозможно забыть первую поездку Президента Ильхама Алиева в освобожденный Джебраил, когда он, указав в сторону Араза, назвал границу с Ираном границей дружбы. Хотя глава государства, конечно же, прекрасно был осведомлен о том, что делала иранская сторона, чтобы помешать нашей победе, чем занимались иранские предприниматели в Восточном Зангезуре в период армянской оккупации, как официальный Тегеран сотрудничал с армянскими сепаратистами. Слова Президента Азербайджана были сигналом Баку Тегерану о том, что, хотя мы и знаем обо всем, мы готовы быть добрыми соседями.

Добрая воля Азербайджана была воспринята иранской стороной неправильно, как и указание на новые реалии региона. Сначала на уровне провинциальных мулл и соцсетей, а потом и на официальном уровне Иран начал озвучивать обвинения в адрес Азербайджана, совершенно безумные и необоснованные. Всему миру известно о животной ненависти Ирана к Израилю, но дипломатия в межгосударственных отношениях для того и применяется, чтобы прятать подальше инстинкты и включать разум. Сотрудничество и теплые отношения Азербайджана с Израилем не должны были послужить причиной истерики и неадекватного поведения южного соседа, так как ничем ему не угрожают и его абсолютно не касаются. Но спрятать инстинкты иранские дипломаты и официалы не смогли и обрушились на нашу страну с обвинениями. Нас обвинили в присутствии у нас террористов, в размещении на границе "сионистов", в коварных намерениях изменить чьи-то там границы. На что Президент Ильхам Алиев, выступая перед общественностью Джебраила в годовщину его освобождения, высказался достаточно жестко: необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа. "Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем допустить, чтобы кто-то выдумывал против нас беспочвенную клевету... Пусть никто не сует свой нос в наши дела".

Поняв, что никто тут выстроенных вдоль границ вооружений не боится, Иран обратил свои взоры... ну конечно, на Россию. Эта страна уже не одно столетие играет свою игру на Южном Кавказе, и никто ее переиграть тут не может. Так уж сложилось исторически. Вот и решили в Тегеране обратиться за сочувствием к Москве, чтоб, дескать, приструнила "непокорных азербайджанцев". Хотя на начальном этапе 44-дневной войны Иран и Россия были как бы на одной стороне - армянской, все изменилось, когда Азербайджан начал побеждать и в конце концов решил проблему. Вот тут и образовалась новая реальность, и главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, отправляясь с визитом в Москву, следовало ее учитывать.

Абдоллахиан начал жаловаться на Баку сразу как только покинул самолет. Зрелище вышло какое-то жалкое. Неловко видеть главу дипломатии державы, который в аэропорту одной страны жалуется на третью. Всем понятно, что приехал он поклониться Москве именно за коалицией против Азербайджана. Но, повторимся, дипломат должен уметь скрывать инстинкты.

Зато российский коллега Абдоллахиана Сергей Лавров показал мастер-класс, грубо говоря, надавав гостю дипломатических "пощечин", которых тот не ожидал.

Иранский министр, встав в позу, попытался мотивировать российского коллегу заявлениями о том, что Иран, мол, не потерпит геополитических изменений и изменения карты на Кавказе, что он серьезно обеспокоен по поводу присутствия неких террористов и сионистов в этом регионе. И так далее. Но вместо поддержки увез с собой глубокое разочарование.

Давайте посмотрим. Отвечая на фобии Ирана, Лавров заявил, что Россия, конечно же, против того, чтобы в регионе наращивалась военная активность и проводились провокационные учения. Но Абдоллахиан не услышал недовольства азербайджанскими учениями, а, наоборот, ему было сказано об озабоченности Баку "недавними учениями наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границы".

Еще одна "пощечина" - это обсуждения предложенной Анкарой и Баку "Платформы шести", или, как еще называют этот формат, "3+3" с участием Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции. Причем на пресс-конференции с иранским коллегой Лавров от имени Ирана заявил, что у того, как и у Турции с Азербайджаном, позитивное отношение к этой инициативе. Он ничего не сказал о позитивном отношении России, но по тому, что российская сторона проводит разъяснительную работу по этому вопросу среди Армении, ясно, что Москва тоже обеими руками "за". Надо понимать, что формат "3+3" и разблокировка всех коммуникаций подразумевают восстановление и Зангезурского коридора, который страшно пугает Иран. Именно об этом коридоре говорит иранская сторона, когда кричит об угрозе изменения границ. И именно против строительства Зангезурского коридора собирался скооперироваться с Москвой Тегеран. Но, как говорится, что-то пошло не так.

Третья "пощечина" Ирану была особенно болезненной. Россия надеется, что иранский парламент в скором времени ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сказал Лавров.

"Что касается Каспия и подготовки почвы для вмешательства в дела каспийского региона иностранных государств, мы сегодня неоднократно подчеркивали нашим собеседникам, нашим друзьям необходимость как можно скорее обеспечить вступление в силу конвенции о правовом статусе Каспия, которая прямо запрещает присутствие на Каспийском море военных сил любых некаспийских государств. Конвенция вступит в силу, как только поступит последняя ратификационная грамота", - тонко намекнул на толстые обстоятельства глава российской дипломатии.

Конвенция была подписана аж в 2018 году, но до сих пор не вступила в правовую силу по вине Ирана, который не желает ратифицировать документ, рассчитывая урвать что-то большее. При этом именно иранская сторона больше всех ноет и жалуется на некие иностранные силы на Каспии. Такой была реакция на недавние азербайджано-турецкие учения в Баку. Не нужно быть большим политиком или утонченным дипломатом, чтобы видеть разницу между учениями и военным присутствием. Но иранские политики и дипломаты почему-то эту разницу не ощущают. И вот Абдоллахиан начинает жаловаться главе МИД России на Азербайджан, а тот, делая большие глаза, недоумевает: как же можно говорить о правовых рамках, когда сам же Иран Конвенцию не ратифицирует. Проще говоря - ратифицируй Конвенцию, а потом чего-то требуй и на кого-то жалуйся.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Иранская сторона торпедирует процесс принятия Конвенции уже не первый год. Она интерпретирует этот документ как не отвечающий интересам Ирана. В частности, иранская сторона против принципов раздела дна Каспийского моря, которые если и не прямо, но косвенно присутствуют в Конвенции. Политические элиты Ирана настаивают на равнодолевом разделе моря, однако Конвенция предполагает учет тех реалий, которые сложились на Каспии на момент ее подписания. А реалии таковы, что дно делится по принципу модифицированной срединной линии и исходя из протяженности прибрежной полосы, с которым то или иное государство выходит к морю. И Ирану, хочет он или не хочет, достается примерно 14 процентов. И это в лучшем случае.

В Конвенции не фиксируются конкретные параметры раздела морского дна, там предполагается, что стороны сами придут к соглашению, как лучше делить море. Но исходят договоренности из существующей практики. А существующая практика не позволяет Ирану надеяться на равнодолевое деление. Поэтому, думаю, Иран не будет торопиться ратифицировать документ, как бы это не хотелось, в частности Москве.

Тот факт, что Конвенцию ратифицировали четыре из пяти прикаспийских стран, говорит о том, что принципиальных разногласий нет. Есть позиция Ирана и позиция остальных четырех стран. Позиция Ирана несколько отличается, поэтому ратификация с иранской стороны затягивается. У иранской стороны существуют опасения, что при разделе моря ИРИ может лишиться части акватории, на которую претендует. В свое время Азербайджан предлагал Ирану разрабатывать на паритетных началах те месторождения, на которые тот имеет виды. В основе этого подхода лежала международная практика и желание Баку побыстрее закрыть все эти спорные вопросы и приступить к масштабному освоению шельфа моря в интересах всех сторон.

Надо сказать, что торпедируют Конвенцию консервативные круги Ирана. Именно из их среды был избран нынешний президент ИРИ. К власти пришли люди, которые в свое время торпедировали принятие Конвенции. Поэтому обращения Лаврова, к сожалению, носят больше риторический характер, чем практический. В ближайшие годы иранская сторона, скорее всего, не изменит своей позиции. Возможны какие-то косметические изменения, но ратификации в полном объеме сложно ожидать".

Как бы там ни было, но из Москвы иранский министр вернулся ни с чем. Во всяком случае, об этом позволяет говорить информация, имеющаяся в открытом доступе. И хотя принцип "ударили по одной щеке, подставь другую" не котируется в исламе, которому, как утверждают иранские идеологи, строго следует государство Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан получил по обеим щекам.

Лейла Таривердиева