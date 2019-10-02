Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, принятую на саммите прикаспийских стран в Актау 12 августа 2018 года.

Соответствующий федеральный закон размещен на официальном портале правовой информации во вторник, 1 октября, сообщают российские СМИ.

Таким образом четыре из пяти стран региона ратифицировали документ. Остался только Иран, самый сложный переговорщик, имеющий достаточно радикальную позицию по вопросу, в связи с чем процесс растянулся аж на двадцать лет.

Отметим, что Конвенция определяет правила режима судоходства, порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ национальных акваторий и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на сектора. Стороны также договорились не допускать в регион вооруженные силы третьих стран. Кроме того, прописаны условия прокладки подводных трубопроводов, сотрудничество в сфере безопасности, транспорта, разведки и добычи углеводородов и так далее.

Как отмечал на открытии IX Международной выставки "Caspian Energy Forum Baku - 2019" в Баку замминистра иностранных дел, спецпредставитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, Конвенция по правовому статусу Каспийского моря охватывает три направления: "Первое - это дальнейшее укрепление сотрудничества в регионе, импульс политическому диалогу и развитию международных отношений между прикаспийскими государствами. Второе направление - экономическое, а третье направление служит укреплению экологического сотрудничества. Формирование экологического права Каспия будет способствовать тому, что все реализуемые здесь проекты будут отвечать международным экологическим стандартам. Каспий соединяет не только близлежащие страны, но и Азию и Европу".

Преимущества и многочисленные плюсы, которые дает подписанная таки Конвенция, неоспоримы. Страны региона и до подписания документа поддерживали партнерские отношения и сотрудничали на море. Однако Конвенция придала этому сотрудничеству новый импульс и поставила точки над "и" в ряде спорных вопросов.

Четыре страны Конвенцию ратифицировали, теперь слово за Ираном.

СПРАВКА: Между СССР и Ираном были подписаны соглашения по Каспийскому морю от 1921 и 1940 годов и Договор о торговле и мореплавании от 1940 года. В этих документах, основывающихся на принципе "общей воды", предусматривается свобода судоходства и рыболовства для прикаспийских государств (в последнем случае за исключением 10-мильной рыболовной зоны), запрет плавания судов под флагами некаспийских стран. В то же время договоры не регулируют вопросы недропользования, охраны природной среды и военной деятельности.

Есть надежда, что Тегеран ратифицирует документ в будущем году, после ожидающихся весной выборов в парламент. Правда, мнения относительно Конвенции по Каспию в этой стране разделились.

Еще в августе, когда подписывался документ, президент ИРИ Хасан Роухани хоть и поставил свою подпись, но в своем выступлении сделал оговорку: Конвенция о правовом статусе Каспийского моря не устанавливает окончательные разграничительные линии на море, и необходимо продолжить переговоры по этому вопросу.

Таким образом глава Ирана дал понять, что тема разграничительной линии еще не закрыта. Этим он немного успокоил свой парламент, где до сих пор продолжаются дебаты, в ходе которых парламентарии выражают свою обеспокоенность тем, что Конвенция может не соответствовать интересам Ирана и якобы заставляет его "отказаться от своего права собственности на Каспий".

СЛОВО ЭКПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Тот факт, что Конвенцию ратифицировали четыре из пяти прикаспийских стран, говорит о том, что принципиальных разногласий нет. Есть позиция Ирана и позиция остальных четырех стран. Позиция Ирана несколько отличается, поэтому ратификация с иранской стороны затягивается.

Надо сказать, что минувшим летом этот вопрос вызвал бурную реакцию в иранском парламенте, глава МИД был приглашен на заседание, где, разъясняя парламентариям важность ратификации, объяснял что в ней не содержится тех угроз интересам Ирана, о которых часто говорят в парламенте и политических кругах. У иранской стороны существуют опасения, что при разделе моря ИРИ может лишиться части акватории, на которую претендует.

В свое время Азербайджан предлагал Ирану разрабатывать на паритетных началах те месторождения, на которые тот имеет виды. Во время визита президента Хасана Роухани в Азербайджан в марте прошлого года было подписано очень важное соглашение о совместной разработке некоторых месторождений на юге Каспия, которые открыли бы возможности для совместного использования углеводородных ресурсов моря. Такой же подход Азербайджан предлагает и Туркменистану. В основе этого подхода лежит и международная практика, и желание Баку побыстрее закрыть все эти спорные вопросы и приступить к масштабному освоению шельфа моря в интересах всех сторон.

Азербайджан ратифицировал Конвенцию одним из первых. Еще 20 лет назад наша страна выступила с предложением принципа срединной линии раздела моря, который является на сегодня базовым в вопросе раздела морского дна на сектора. Именно в Баку в 2010 году была принята очень принципиальная декларация, которая фиксировала основы безопасности на Каспии, и эти принципы нашли свое отражение в Каспийской конвенции 2018 года.

Неизбежно, что рано или поздно ее подпишет и Иран. Она рамочная, предлагает условия для взаимодействия на Каспии и при этом жестко не регламентирует другие вопросы. Думаю, в следующем году Иран тоже ратифицирует Конвенцию, и после этого в регионе сложится другая геополитическая реальность, которая предоставит новые возможности всем приморским странам".

Отметим, что 30 марта 2018 года в ходе официального визита в Азербайджан президента Ирана Хасана Роухани в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море. Подписанием документа была достигнута историческая договоренность, согласно которой замороженные и спорные месторождения на Каспии будут разрабатываться совместно и принесут выгоду обоим народам.

В Меморандуме не указывается, о каких месторождениях идет речь, но можно догадаться, если вспомнить о трениях между сторонами относительно ряда нефтегазовых блоков на юге Каспия, в том числе Араз-Алов-Шарг.

Меморандум был подписан по инициативе Баку, и это очень важный шаг со стороны Азербайджана, который, несомненно, в какой-то мере сказался на подписании в августе прошлого года долгожданной Каспийской конвенции.

Каспийское море - достояние всех народов, проживающих на его берегах. Оно не должно стать территорией раздора и нестабильности. А что касается недр, то ведь добрые соседи всегда смогут договориться. Во всяком случае, Азербайджан сделает для этого все возможное.

Лейла Таривердиева