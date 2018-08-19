Каспийская конвенция: Азербайджан подвердил высокий статус влиятельного регионального игрока

Казахстан сможет констатировать завершение юридического оформления границ суверенных прав на недропользование в Каспийском море после определения в трехстороннем формате с Азербайджаном и Туркменистаном места точки стыка линий разграничения участков дна моря. По словам министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова, в ноябре этого года в Азербайджане начнет стартует рабочая группа из числа представителей МИД прикаспийских стран, созданная по результатам Пятого каспийского саммита, она начнет разработку пятистороннего соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий на Каспии.

Напомним, что неделю назад в казахстанском городе Актау прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, по итогам которой и был подписан этот судьбоносный для всего региона документ - Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, - работа над которым велась 22 года. Главное, по общему мнению, изменился концептуальный подход к определению статуса Каспия. Стороны договорились не считать его юридически ни морем, ни озером. В частности, это закрывает доступ иностранным судам к внутренним водным артериям каспийского бассейна, включая судоходные реки. Границы территориальной зоны считаются государственными границами.

Подписание Конвенции позволит гораздо шире привлекать инвесторов к участию в разработке энергоресурсов Каспия и их доставки на внешние рынки. Азербайджан в настоящее время обладает самой развитой инфраструктурой на Каспии для разведки, добычи и транспортировки нефти и газа. Наша страна, благодаря богатому опыту и наличию высококлассных специалистов, может участвовать в проектах, расположенных в секторах соседних государств к взаимной выгоде и приглашать к участию в своих проектах соседей.



Важно отметить, что именно по инициативе Азербайджана на Каспии разворачиваются новые инфраструктурные проекты в сфере логистики, транспорта и т.д. Проекты, инициированные и реализованные Азербайджаном, полезны для всех прикаспийских государств, так как помимо экономических возможностей, которые открываются перед каждым из них, они нацелены на сохранение стабильности и безопасности в регионе. Как отметил в ходе саммита президент Ильхам Алиев, сегодня Азербайджан - один из важных транспортных и логистических центров Евразии и играет значимую роль транзитной страны в регионе. Масштабный железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, соединяющий железные дороги Азии и Европы - одна из важнейших транспортных артерий региона. В то же время Азербайджан играет существенную роль в создании и развитии международного транспортного коридора Север - Юг. Мощным вкладом Азербайджана в развитие транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии является также строительство современного портового комплекса Алят, и этот факт также отметил глава государства Ильхам Алиев в Актау.

Собственно значимость подписания этого, без преувеличения, эпохального документа, в том числе, для Азербайджана, переоценить действительно трудно .

Отныне, судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

По общему мнению, Азербайджан - один из самых успешных бенефициаров этого соглашения, что в свою очередь является несомненной победой нашей внешней политики. Конвенция, внеся ясность во многие спорные вопросы, несомненно открывает широкие перспективы для более масштабного и многостороннего развития экономики Азербайджана и становится еще одним привлекательным фактором для зарубежных инвесторов. Безусловно, Конвенция - не финал, а базисное начало кропотливой работы для стран каспийской "пятерки". Однако, как говорится, лиха беда начало, а к нему стороны шли без малого четверть века.

Азербайджан на конструктивной основе сумел договориться с Россией, и с Казахстаном, что во многом устраняет проблемы северной части моря. Аналогичные компромиссы предложены Туркменистану, и Ирану, что позволяет полагать, что и в южной части моря проблемы будут вскоре решены. Пока, процесс затягивался из-за позиции Ирана и Туркменистана. Сегодня у Ирана крайне уязвимое положение в силу давления, которое на него оказывается со стороны США. Тегерану, совершенно не выгодно упорствовать в очевидно неконструктивных притязаниях и противопоставлять себя России, Казахстану и Азербайджану. Тем более, что Азербайджан, традиционно, занимает конструктивную позицию. Следует ожидать, что очевидные экономические выгоды Конвенции, перевесят и амбиции Туркменистана.

Помимо экономических и экологических факторов, документ охватывает ключевые аспекты безопасности, которые в современном турбулентном мире приобретают жизненную важность. Например, по Конвенции, на Каспии запрещено размещение военных баз "третьих стран" и нахождение иностранных военных кораблей. Так, на фоне резкой эскалации санкционного давления США на Иран и РФ, отнюдь не исключающие опции силового характера, этот фактор приобретает особую актуальность в деле сохранения мира и стабильности в регионе.

Между тем, несомненные экономические и геополитические возможности, приобретенные Азербайджаном в результате подписания Конвенции, вызвали в Армении нездоровый ажиотаж и, собственно, тому есть веские причины. Логика армянской стороны такова, что если в одном из сложнейших в регионе вопросе Каспия пять стран смогли прийти к консенсусу, то, очевидно, их объединяет более широкий контекст геополитических, региональных вопросов. То есть, чем больше Азербайджан будет интегрирован в эффективные проекты сотрудничества, где ключевая роль принадлежит России и Ирану, тем более растет вероятность того, что в контекст региональных соглашений может быть включен и карабахский вопрос, которому в Армении (абсолютно безосновательно) придают "сакральное" значение. Равноправное взаимодействие с влиятельными странами региона на площадках, формирующих общую для них повестку, безусловно выводит Азербайджан, с точки зрения субъектности, на качественно иной, несравнимо более высокий уровень, усиливает его внешнеполитическое влияние и ресурсы, что в перспективе найдет свое отражение в том числе и в справедливом карабахском урегулировании.

Р.Рахибоглу