Исторические договоренности Азербайджана и Ирана - КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ВСЕМ РЕГИОНЕ

Нынешний визит президента Ирана Хасана Роухани в Азербайджан был историческим. Не потому, что лидеры соседней страны не часто посещают Баку - как раз наоборот. А потому, что в рамках визита два государства закрепили основы совершенно новой формы взаимодействия, с которой начинается новейшая истории азербайджано-иранских отношений.

Азербайджан и Иран - близкие соседи, связанные множеством нитей - культурных, конфессиональных, этнических. Обе страны обладают масштабными запасами углеводородов и прочих природных богатств. В то же время какие-то противоречия, связанные с недопонимаем, недостатком информации и вмешательством третьих сил, ставили преграды на пути достижения взаимопонимания по важным для наших народов темам. Кроме того, многим и в нашем регионе, и в мире в целом хотелось бы видеть Баку и Тегеран врагами.

Но, как известно, отношения добрых соседей сплетнями не испортить. Несмотря ни на что, отношения Ирана и Азербайджана сегодня - это пример добрососедства, основанного на прочных политических связях и имеющего глубокие исторические и культурные корни.

Еще более укрепить эти основы позволят подписанные в Баку документы в сферах культуры, промышленности, туризма, энергетики, здравоохранения, транспорта, молодежи и спорта. Все достигнутые сторонами соглашения важны, но хотелось бы подробнее остановиться на двух из них - Меморандуме о взаимопонимании по совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море и Соглашении о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Исламской Республики Иран.

Кстати, главы двух государств говорили об этом и в совместном заявлении для печати, и в ходе выступлений на бизнес-форуме, и в ходе переговоров.

Так, по мнению Президента Ильхама Алиева, эти документы "имеют историческое значение, так как в результате реализации данных документов наше сотрудничество как на Каспийском море, так и в транспортном секторе поднимется на еще более высокую ступень, в то же время это окажет очень позитивное влияние на региональное сотрудничество".

Подписанные в Баку документы являются историческими, уверен и Президент Ирана. "Эти документы служат интересам двух народов, они принесут пользу региону, а также всему миру", - считает Хасан Роухани.

Отметим, что наши страны уже давно и плодотворно сотрудничают в сфере энергетики. Подписанные в последние годы документы, в частности, документы, связанные с эксплуатацией гидроузлов "Худаферин" и "Гыз галасы", а также строительством Ордубадской и Маразадской гидроэлектростанций расширили возможности взаимодействия в электроэнергетике. А на переговорах в Баку было решено вывести это сотрудничество на многосторонний уровень. Благодаря азербайджанским проектам Иран получил сегодня возможность стать частью региональных транспортных и торговых коридоров. Очередь - за энергетикой. Все это служит интересам и двух наших народов, и региона в целом, потому что сотрудничество и связанность государств общими масштабными проектами несет стабильность и улучшает взаимопонимание.

Особое внимание тут привлекает документ, касающийся совместной разработки нефтегазоносных блоков на Каспийском море. Данный вопрос долгое время вызывал трение сторон, так же, как тема правового статуса моря, по которой позиции наших стран, как известно, не совпадают. Но оказалось, что спорные моменты можно разрешить, превратив их в отправную точку сотрудничества. Подписанием Меморандума по совместной разработке блоков на Каспии была достигнута историческая договоренность, согласно которой замороженные и спорные месторождения на Каспии будут разрабатываться совместно и принесут выгоду обоим народам.

О каких именно месторождениях идет речь, в документе не уточняется. Между тем, известно, что Азербайджан и Иран начали обсуждения относительно сотрудничества между компанией SOCAR и министерством нефти Исламской республики по данному вопросу еще два года назад. Информированный источник сообщал тогда Trend, что меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между SOCAR и министерством нефти ИРИ касается свопа нефтепродуктов и газа, создания совместного предприятия, а также сотрудничества по ряду спорных блоков, в том числе Араз-Алов-Шарг.

Окончательно все вопросы, связанные с Меморандумом, были разрешены в ходе недавнего визита в Тегеран азербайджанской делегации во главе с министром экономики и сопредседателем азербайджано-иранской межправкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым. Комментируя Trend переговоры, замминистра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния отметил, что "если этот проект принесет результаты, это будет поворотным пунктом в сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном. Он может принести большую выгоду обеим сторонам".

Отметим, что по расчетам специалистов, запасы блока Араз-Алов-Шарг составляют 700 млрд. м3 газа и 90 млн. т конденсата. Совместная разработка этого масштабного месторождения принесет огромную экономическую выгоду обеим странам.

Тесное сотрудничество Азербайджана и Ирана на Каспии как в энергетике, так и в других сферах, позволит устранить препятствия, вызванные нерешенностью вопроса статуса Каспия и сыграет позитивную роль и для Туркменистана, который может быть вовлечен в азербайджано-иранский формат.

Если тема совместной разработки энергоресурсов Каспия пока находится на стадии взаимопонимания, то в транспортной сфере между сторонами не осталось никаких вопросов. Крупное кредитное соглашение о предоставлении Азербайджаном Ирану 500 миллионов долларов на строительство участка дороги Астара-Решт увеличит экономический потенциал наших стран и стран региона. Азербайджан вновь выступил в роли серьезного инвестора и регионального игрока, еще раз доказав, что является движителем всех крупных проектов в этой части мира.

Реализовав данный проект, Баку и Тегеран внесут свой вклад в обеспечение безопасности в регионе. Дорога, являющаяся частью коридора Север-Юг, откроет новые возможности для всей Евразии. Этот транспортный коридор свяжет страны Персидского залива, Индию через Кавказ с северной Европой. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 6 миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов. Это очень значимый показатель, говорящий об огромном потенциале регионального двустороннего и многостороннего сотрудничества, одним из основных звеньев которого может стать ось Азербайджан-Иран.

Не только энергетика и транспорт, но и другие сферы находились в центре внимания на переговорах в Баку.

В ходе бизнес-форума, прошедшего с участием глав двух государств и азербайджанских и иранских предпринимателей, состоялась презентация двух важных проектов, связанных с взаимным инвестированием. Это - совместное автомобильное предприятие иранской Iran Khodro и азербайджанской компании в Нефтчале и создаваемый в Иране за счет азербайджанских инвестиций грузовой терминал, который сыграет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг. Как заметил в ходе презентации Президент Ильхам Алиев, для взаимного инвестирования ,в первую очередь, у стран должны быть прекрасные отношения и взаимные интересы.

Такие связи между Азербайджаном и Ираном существуют, именно они обеспечили успех саммита в Баку и привели к подписанию документов, меняющих философию сотрудничества.

Экономическое сотрудничество, безопасность и стабильность - понятия взаимодополняющие. Их единство способно превратить наш регион в один из самых процветающих, где страны связаны взаимными интересами и являются друг другу опорой. Тут особое значение приобретает стабильность государственных границ и мир между соседями.

В этом плане знаковым можно назвать заявление Президента Ирана по урегулированию карабахского конфликта. Отметив, что проблема должна быть урегулирована политическим путем, Роухани подчеркнул: "Для нас важно, чтобы территориальная целостность стран и география региона не были изменены. Международные принципы, к которым с уважением относится мировая общественность, должны стать инструментом для решения вопроса".

"Безопасность Азербайджана - наша безопасность, развитие Азербайджана - наше развитие", - заявил в ходе визита в Баку Хасан Роухани.

"Иран постоянно поддерживает справедливую позицию Азербайджана в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права и голосует в международных организациях за принятые резолюции. Мы очень признательны Ирану за это", - сказал, в свою очередь, Президент Азербайджана.

Подводя итог, отметим, что вывод азербайджано-иранского сотрудничества на новый уровень вряд ли был такой уж простой задачей. Обе стороны проявили политическую волю и выбрали интересы своих народов, которые не противоречат друг другу, когда государства решают работать вместе.

Лейла Таривердиева