Президенты Азербайджана и Ирана выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

28 марта состоялась церемония официальной встречи Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ирана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ирана.
Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Роухани обошли строй почетного караула.
Президент Ирана поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Ирана и Азербайджана.
Представители Азербайджанского государства и правительства были представлены Президенту Хасану Роухани, а члены иранской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед президентами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Роухани сделали официальное фото.