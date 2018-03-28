Президенты Азербайджана и Ирана выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

19:19

28 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Роухани выступили с заявлениями для печати.

Об этом сообщает Day.Az.

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19:17

В среду в Баку после завершения встречи в расширенном составе при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Роухани состоялась церемония подписания документов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

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17:56

28 марта по завершении встречи один на один состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Роухани в расширенном составе с участием делегаций.

Об этом сообщает Day.Az.

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