Президенты Азербайджана и Ирана выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

28 марта 2018 19:19

19:19

28 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Роухани выступили с заявлениями для печати.

Об этом сообщает Day.Az.

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19:17

В среду в Баку после завершения встречи в расширенном составе при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Роухани состоялась церемония подписания документов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

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17:56

28 марта по завершении встречи один на один состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Роухани в расширенном составе с участием делегаций.

Об этом сообщает Day.Az.

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17:31

28 марта состоялась церемония официальной встречи Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ирана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ирана.

Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Роухани обошли строй почетного караула.

Президент Ирана поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Ирана и Азербайджана.

Представители Азербайджанского государства и правительства были представлены Президенту Хасану Роухани, а члены иранской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед президентами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Роухани сделали официальное фото.

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28 марта после церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Роухани.

Об этом сообщает Day.Az.

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