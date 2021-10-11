Иран: Синдром зависти (продолжение, часть 2)

Иранские власти похоже окончательно решили испортить отношения с Азербайджаном.

С каждым днём иранская пропаганда все больше раскручивает антиазербайджанскую и антитурецкую агитацию, используя средства массовой информации и социальные сети, в которых публикуют клеветнические статьи и карикатуры.

Всем хорошо известно, что иранские средства массовой информации находятся под полным контролем государственной цензуры и без ее согласия ни одна информация не может быть опубликована.

Похоже, что кое-кто в Тегеране решил таким образом компенсировать все свои неудачи последнего времени на внешнеполитическом поприще, чтобы получить хоть какие-то дивиденды на фоне резко ухудшающегося положения иранской экономики и роста народного недовольства.

В отличие от иранских средств массовой информации, ни азербайджанская, ни турецкая пресса не позволяют себе такого поведения на основе самоцензуры (ввиду полного отсутствия официальной цензуры), не публикуя оскорбительных статей и карикатур в адрес руководства Ирана.

Следует отметить, что разрешая публикации карикатур такого рода, иранские власти противоречат сами себе, когда в свое время резко реагировали на подобные оскорбительные карикатуры некоторых средств массовой информации на Западе.

Вызывает удивление, что к данной кампании активно подключились, как ни странно, иранские военные и деятели различных силовых ведомств, которые вообще должны быть далеки от политики.

Все это свидетельствует о том, что иранская сторона не просто не может скрыть свое чувство недовольства и зависти к тому, что полностью осталась в стороне от прошедших геополитических изменений в регионе, но и пытается на ходу сесть в ушедший поезд, стремительно набирающий скорость.

Армения, потерпевшая поражение во Второй Карабахской Войне, осталась у разбитого корыта и окончательно лишилась возможности сама формировать повестку дня своей внешней политики.

По этой причине армянские политики решили привлечь Иран на свою сторону, используя это недовольство и давнюю подозрительность к Азербайджану и Турции, которые по мнению некоторых лиц в Тегеране, спят и видят, как разрушают многовековое иранское государство и создют Великий Туран.

Поддавшись на эту дезинформацию, иранская сторона проглотила эту приманку и пошла в атаку, которая грозит очень опасными внешнеполитическими и внутриполитическими последствиями как Ирану, так и Армении. Ведь очевидно, что такая авантюрная игра с вовлечением и других игроков может дорого стоить обоим.

Вернувшись немного назад в историю можно понять причины, по которым Иран всегда с опаской и недоверием относился к независимому Азербайджану, мечтая включить его в орбиту своего влияния.

Неоднократно иранские средства массовой информации (которые являются рупором официального Тегерана) и некоторые иранские ученые и политики делали откровенные заявления о том, что Азербайджан - это незаконно отторгнутая часть Ирана, которая должна быть возвращена.

Такого рода выступления вызывали волну негодования в Азербайджане, которую с трудом удавалось гасить азербайджанским властям, не давая разгореться страстям в прессе и среди общественности.

В отличие от иранской стороны, азербайджанские власти никогда не давали поводов для обвинений в антииранской пропаганде, несмотря на то, что в Иране проживает почти 30 миллионов этнических азербайджанцев, которые лишены права получать образование на родном языке.

Азербайджанская сторона всегда открыто заявляла о том, что не вмешивается во внутренние дела Ирана, уважает территориальную целостность и нерушимость границ, выступает за развитие двусторонних связей и не позволит кому-либо использовать свою территорию против Ирана.

Более ясного и четкого заявления об основных принципах двусторонних отношений быть не может. Хотя иранская сторона публично декларировала аналогичные принципы, но не всегда следовала им.

Иран неоднозначно воспринял распад Советского Союза, в котором долгое время видел своего потенциального врага, но параллельно и союзника из-за антизападной риторики.

Незадолго до распада Советского Союза в июне 1989 года, Президент Ирана А. Рафсанджани впервые посетил СССР с официальным визитом, в ходе которого в программу визита было включено и посещение Азербайджана.

Тогда это был большой прорыв в ирано-советских отношениях, которые испытывали сложный период из-за антикоммунистической политики иранских властей, которые не без оснований, подозревали советские спецслужбы в тайной поддержке иранских коммунистов из разгромленной партии ТУДЭ.

Побывав в СССР, А. Рафсанджани окончательно осознал, что советское руководство не намерено далее использовать коммунистическую идеологию в своих международных отношениях и занято своими тяжелыми экономическими и внутриполитическими проблемами.

Не случайно в программу визита было включено посещение Баку, который всегда рассматривался иранской стороной, как ключевой город на Каспийском море ввиду того, что был центром нефтяной промышленности, единственным миллионным городом и административной столицей союзной республики.

Тогда в 1989 году только разгорался Карабахский конфликт. Однако иранские политики почувствовали запах палёного и решили использовать разворачивающееся национальное движение в Азербайджане в своих целях.

Иранским спецслужбам, при попустительстве КГБ СССР, которое было занято другими вопросами, удалось завербовать некоторых деятелей площадного движения в Азербайджане, ставших затем агентами иранского влияния и ядром Исламской партии.

Распад СССР не был воспринят иранским руководством однозначно. С одной стороны распад ядерной сверхдержавы, которая оказывала давление и влияла на Иран, а также появление по соседству новых независимых мусульманских государств вызывало у них чувство радости.

С другой стороны вызывало чувство насторожённости, ввиду того, что в Иране проживает значительное количество этнических азербайджанцев и туркмен, которые были воодушевлены и обрадованы обретённой независимости своих собратьев.

Не сразу признав независимость бывших советских республик (за исключением республик Прибалтики), подождав некоторое время, иранское руководство ещё думало, что независимость будет формальной, а появившееся СНГ будет как бы заменой СССР.

Вскоре Иран осознал, что появление новых независимых мусульманских государств позволит расширить зону влияния и создаст условия для расширения рынков сбыта иранской продукции в обход санкций США и стран Запада.

Особый интерес для Ирана представляла независимая Азербайджанская Республика, которая была единственной в бывшем Союзе союзной республикой с преобладающим шиитским населением. Иран всегда рассматривал себя как защитник угнетенных шиитов во всем мире, а на Азербайджан смотрел, как на свою утраченную территорию и плацдарм для возможной исламской революции.

Удостоверившись, что независимость республик становится реалией, Иран приступил к реальным шагам по утверждению своего влияния в Азербайджане.

В ноябре 1991 года, сразу после объявления независимости Азербайджана, в Баку прибыл с официальным визитом Министр Иностранных Дел Ирана Али Акбар Велаяти, который оказался первым министром иностранных дел зарубежного государства прибывшим в независимый Азербайджан.

Тогда же впервые на азербайджанской политической авансцене появилась созданная иранскими спецслужбами их агентура из Исламской партии, которая устроила беспорядки в аэропорту Баку (вплоть до стычек с полицией) при попытке прорваться к самолету для встречи иранского министра для того, чтобы устроить ему овацию.

После того, как в декабре 1989 года в ходе национально-освободительного движения в Азербайджане, была ликвидирована запретная пограничная зона и заграждения, граница между СССР и Ираном на азербайджанском участке стала довольно прозрачной.

Тогда же, в результате достигнутых в 1990 году договоренностей, граждане приграничных регионов СССР и Ирана могли совершать поездки друг к другу по упрощенной схеме без виз, на основе специальных вкладышей, что дало возможность представителям иранских спецслужб развернуть широкое поле деятельности в раздираемом Карабахским конфликтом Азербайджане, внедряясь в различные организации, включая Народный фронт.

Иран активизировался в Азербайджане представляя себя как защитника интересов угнетаемых мусульман мира, параллельно широко распространяя религиозную пропаганду.

Одним из основных направлений деятельности Ирана стали попытки внедрения в Нахчыванскую автономию, которая находилась в полной блокаде и зависела от поставок продовольствия и горючего.

Но после избрания в сентябре 1991 года председателем Парламента Нахчывана опытного политика Гейдара Алиева, который с благодарностью принимал представленную иранскую помощь, он пресек вмешательство иранских эмиссаров во внутренние дела и не допускал распространения иранской религиозной пропаганды в автономии.

Показателем двойных стандартов иранской внешней политики может быть и тот факт, что несмотря на наличие Генерального Консульства Ирана в Баку с советских времён, оно было преобразовано в Посольство Исламской Республики Иран лишь в феврале 1992 года, почти через 4 месяца после провозглашения независимости Азербайджана.

После того, как разгоревшийся Карабахский конфликт перерос в полномасштабную войну между Азербайджаном и Арменией, иранская сторона одной из первых решила стать посредником в решении этого конфликта и предложила свои услуги, что было принято обеими сторонами.

На протяжении января-февраля 1992 года министр иностранных дел Ирана А. Велаяти и его заместитель М. Ваязи совершали челночные поездки между Баку, Ереваном и Ханкенди, пытаясь добиться прекращения огня и достижения мира при иранском посредничестве.

Увы все эти поездки оказались безуспешными. Мало того, после каждого предложенного Ираном прекращения огня, армянские вооруженные формирования двигались вперёд, оттесняя соблюдающие соглашение азербайджанские силы, захватывая новые населённые пункты, что вызывало справедливое недовольство Азербайджана.

Концом этой фазы иранского посредничества оказался геноцид в Ходжалы в феврале 1992 года, который положил конец вяло-текущему иранскому посредничеству.

Очередная попытка иранского посредничества в мае 1992 года, когда в Тегеране было подписано соглашение о прекращении огня между исполняющим обязанности президента, Председателем Верховного Совета Азербайджана Ягубом Мамедовым и президентом Армении Левоном Тер-Петросяном с участием президента Ирана А. Рафсанджани, окончилось ещё более трагически.

Воспользовавшись этой объявленной передышкой, армянские вооруженные силы перешли в наступление и захватили стратегически важный город Шушу и Лачинский район, положив конец и этой иранской попытке.

Этим неудавшимся посредничеством Иран окончательно потерял возможность влиять на ситуацию, лишившись полностью доверия азербайджанской стороны и народа. В то же время, в Азербайджане росло влияние и авторитет Турции, которая однозначно заняла позицию безусловной поддержки, что вызывало откровенные чувства зависти у иранских властей.

Неудачи Азербайджана в Первой Карабахской Войне использовались иранскими спецслужбами в своих целях.

Жители Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов оказавшись в окружении, были вынуждены пересечь вплавь реку Араз и оказались в Иране, где оказывая помощь беженцам создавались для них лагеря вначале на иранской территории, а затем в созданных под флагом различных гуманитарных иранских организаций на территории Азербайджана.

Именно в этих лагерях среди беженцев, наряду с гуманитарной помощью, проводилась "промывка мозгов" и создавались религиозные школы, в которых иранские агитаторы распространяли идеи о будущей исламской революции в Азербайджане.

Однако, в июне 1993 года в Азербайджане к власти пришёл опытный политик и ветеран спецслужб Гейдар Алиев, которого трудно было обмануть создавая миф о благих намерениях иранской стороны. Гейдар Алиев прекрасно понимал, что распространение радикальных идей имеет цель подготовки проиранских сил, которые рано или поздно заявят о своих претензиях на власть.

По этой причине азербайджанские власти вначале взяли под контроль деятельность иранских организаций в этих лагерях, а затем постепенно прикрыли их деятельность.

Президент Гейдар Алиев всегда был сторонником развития отношений с Ираном, но на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения суверенитета. Поэтому азербайджанские спецслужбы четко следили за деятельностью иранской пятой колонны в Азербайджане, время от времени накрывали шпионские сети и агентов влияния, которые пытались организовать массовые беспорядки и выступления.

Однако, иранские агенты влияния попытались превратить зарегистрированную в 1992 году Исламскую партию Азербайджана в основную силу оппозиции, что привело к ликвидации регистрации в 1995 году этой партии после серии антиправительственных акций, в ходе которых члены этой партии не только выступали против правительства Азербайджана, но и против развития отношений с западными странами и Израилем.

А 1996 году лидеры ИПА во главе с Алиикрамом Алиевым были осуждены судом за шпионскую деятельность в пользу иностранного государства. В очередной раз азербайджанская сторона не стала открыто обвинять иранскую сторону, чтобы не нагнетать ситуацию, избегая конкретного названия государства в чью пользу они шпионили и ограничились нейтральной фразой "иностранное государство".

На протяжении многих лет деятельность иранских спецслужб постоянно пресекалась, агенты их осуждались, но для того, чтобы не ухудшать отношения между странами, ответственность Ирана не афишировалась.

Надо отметить, что азербайджанская сторона все время стремилась иметь нормальные отношения с Ираном, развивать политические и экономические связи, несмотря на введённые санкции ООН и давление Запада. Благодаря этой позиции был увеличен товарооборот между странами, а иранские компании получили право, наряду с западными, участвовать в разработке нефти и газовых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря, в отличие от других стран партнёров Ирана, которые такие отношения свертывали.

Иранская сторона любит бравировать тем, что во время Первой Карабахской Войны якобы оказывала военную помощь и поддерживала Азербайджан поставками продовольствия, газа и света в блокадный Нахчыван.

Ради справедливости надо отметить, что в действительности ряд таких фактов имел место в первые годы независимости Азербайджана, но за поставки энергоносителей Азербайджан в дальнейшем полностью расплатился, перейдя на свотовские поставки аналогичных носителей на север Ирана.

А поставки легкого стрелкового вооружения и боеприпасов в ходе начального этапа Первой Карабахской Войны осуществлялось иранской стороной лишь бы успокоить волнения среди азербайджанского населения Ирана, которое выражало желание прийти на помощь своим братьям в независимом Азербайджане, то есть это было платой за лояльность этнических азербайджанцев.

Наряду с этим, иранская сторона полностью открыла границу с Арменией, обеспечила поставки газа и электроэнергии, создав транспортный коридор для Армении, которая находилась в транспортной изоляции после того, как из-за конфликтов в Абхазии и Южной Осетии было перекрыто сухопутное сообщение с Россией через Грузию, а Турция закрыла границу в ответ на агрессию против Азербайджана.

Фактически иранское окно спасло Армению от катастрофы в 90-х годах XX века, что постоянно отмечалось всеми армянскими руководителями. Так что козыряя тем, что Иран оказывал помощь Азербайджану, иранские политики умалчивают о том, что не закрывая границу с Арменией, практически обеспечили ей победу в Первой Карабахской Войне, не позволив загнуться армянской экономике и обеспечив транзит военных грузов через территорию Ирана.

Иранские власти всегда с ревностью и беспокойством относились к укреплению азербайджано-турецких отношений, видя в них угрозу своей безопасности, ввиду наличия значительного тюркского населения, безосновательно подозревая, что это приведёт к росту сепаратистских настроений в стране.

Так же ревностно иранское руководство относилось к развитию отношений Азербайджана с Израилем, которые считали реальной угрозой проводимой Ираном антиизраильской политики.

Прикрываясь лозунгами защиты интересов палестинского народа, иранская сторона пыталась оказать давление на Азербайджан в целях не допустить расширения этих связей.

Каждый раз после визитов израильских официальных лиц в Азербайджан, иранская сторона поднимала истерическую кампанию в иранских средствах массовой информации против руководства Азербайджана, обвиняя его в предательстве интересов исламского мира и потворстве мировому "сионизму", сопровождая это перебоями в поставках электроэнергии и газа в Нахчыван и перекрывая под надуманными предлогами транзитное транспортное движение через территорию Ирана в Нахчыванскую Автономную Республику, в надежде вызвать народное недовольство.

В ответ Азербайджан неоднократно, как публично, так и в ходе встреч с иранскими официальными лицами, подчеркивал, что отношения с Израилем являются внутренним делом Азербайджана и ни в коем случае не направлено против Ирана.

При этом тот факт, что Иран развивает широкомасштабное сотрудничество с Арменией, вызывало в азербайджанском общественном мнении волну недовольства.

Азербайджанская сторона считала такого рода партнёрство внутренним делом Ирана, хотя это противоречило заявленной иранской позиции о исламской солидарности и решениям ОИК, осудившим агрессора за оккупацию азербайджанских территорий.

Официальный Тегеран часто объяснял это сотрудничество тем, что этим способствует достижения мирного соглашения и освобождения азербайджанских территорий. Довольно странная логика если учесть то, что обеспечив такой коридор Армении, им удалось минимизировать потери от изоляции и ужесточить позицию на переговорах.

Иранская сторона активно сотрудничала с Арменией не только в сфере экономики и транспорта, но и участвовала в показательной реставрации мечети в Ереване, где иранская компания была основным подрядчиком, а также в работах по частичной реставрации мечети Говхар Ага в оккупированной Шуше, что вообще противоречило подписанным двусторонним соглашениям и договорам с Азербайджаном, где был четко закреплен факт принадлежности Карабахского региона Азербайджану.

Удивительная двуличность и лицемерие официального Тегерана, который с одной стороны клянётся в "вечной" дружбе Азербайджану, а с другой стороны сотрудничает с оккупантами.

Гаджи Гарабаглы