Сон разума

Автор: Лейла Таривердиева

Два дня назад в российских СМИ прошла новость о планах Ирана подписать с Газпромом договор о своповых поставках газа. Как именно Иран собирается получать российский газ, не уточняется. Помнится, в сентябре в Тегеране рассматривали в качестве транзитера Азербайджан, но сразу после встречи глав двух государств в Астане иранские чиновники заговорили о транзите через Туркменистан. А на кого рассчитывают в Иране сегодня, когда режим настолько накалил обстановку в отношениях с азербайджанской стороной, что никто уже не берется прогнозировать дальнейшее развитие ситуации? В Иране не могут не понимать, что конфликт с Азербайджаном означает и конфликт с Турцией, а по мере развития - и со всем тюркским миром. Конфликтуя с Баку, он вряд ли сможет рассчитывать на его друзей и союзников.

Тегеранский режим сделал все для того, чтобы испортить отношения практически со всеми соседями, вмешиваясь в дела других стран, пытаясь экспортировать свои идеи, не гнушаясь террористических методов, угроз откровенной агрессии. Только с одним соседом - Арменией у этой страны сегодня нормальные отношения, что, впрочем, совсем не удивляет. Этим эти два токсичных государства должны были закончить. Свояк свояка, как известно, узнает издалека. Два изгоя нашли друг друга, и так у них все хорошо между собой, что грех не умилиться. Никол Пашинян и Ибрахим Раиси обнимаются и улыбаются, хотя улыбки натянуты и эти двое вовсе не выглядят как хорошие друзья. Тегеран и Ереван дружат против Азербайджана, их сблизила ненависть и ревность к более успешному соседу. И началось это не сегодня.

С момента обретения Азербайджаном независимости иранские спецслужбы не знают продыху. В Тегеране могут назвать любые причины такой ненависти к Азербайджану, но главная, думается, это почти 30 миллионов этнических азербайджанцев, как дамоклов меч постоянно находящихся над головой тегеранского режима. Все двести с хвостиком лет после подписания Гюлистанского договора тамошние правители живут в страхе. Азербайджанский этнос не поддался ассимиляции - ни фарсизации, ни русификации. Разделенный надвое народ сохранил связующие нити. И хотя в Южном Азербайджане азербайджанцев в разы больше, чем в Азербайджанской Республике, именно наша страна является центром притяжения для соотечественников, а не наоборот. Именно азербайджанцы стояли во главе трех революций в Иране в ХХ веке. В Иране всегда чувствовали наличие этой пассионарной энергии и боялись ее.

Между тем, условно Северный Азербайджан никогда ни словом, ни делом не покушался на территориальную целостность южного соседа, никогда не предпринимал никаких шагов, которые могли бы дестабилизировать ситуацию внутри Ирана. Хотя сделать это было не трудно - правящий режим ненавистен народу и достаточно одной спички, чтобы произошел взрыв. Что доказывает нынешняя ситуация, которую Тегеран пытается погасить, угрожая соседям, устраивая потешные учения на азербайджанской границе и делая недальновидные заявления. Повторим - Баку никогда не хотел развала Ирана. То, что сегодня демонстранты маршируют с фотографиями Президента Азербайджана, это не "происки Баку", а их личный выбор. Несмотря на ограничения интернета и засилье лжи в иранских СМИ, проживающие в этой стране азербайджанцы все видят и все понимают. И понимают правильно, а не в искажении тегеранской пропаганды. Слова, сказанные Президентом Ильхамом Алиевым недавно на встрече с генсеком Организации тюркских государств, ими были поняты не как призывы к беспорядкам, а как гарантия того, что азербайджанцы Ирана не одиноки, у них есть защитник.

Напомним, что глава государства сказал следующее: "Только азербайджанцев за пределами Азербайджана проживает намного больше, чем в Азербайджане, в несколько раз больше. И конечно, их безопасность, их права, их благополучие для нас имеют важнейшее значение. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства".

Таким образом, в лице Армении Иран нашел палку, которой пытается "бить" по Азербайджану. Не то чтобы он сам был настолько слаб, но у Баку слишком много друзей и сторонников, чтобы рискнуть выйти, так сказать, на ринг в одиночку. Хотя от Армении, в общем-то, пользы никакой, но в качестве тормоза для азербайджанских инициатив отлично подходит. Никто другой на такую низкую и чрезвычайно невыгодную во всех отношениях роль не согласился бы.

Армения же нашла в лице Ирана долгожданного защитника, готового ради нее бряцать оружием и играть мускулами. Пашинян за последние месяцы искал "правды" во многих столицах мира, и только в Тегеране его приголубили, пригрели и накормили обещаниями и ублажающими слух заявлениями. Не привыкшая принимать самостоятельные решения Армения сегодня ликует и готова броситься в объятия мулл, потому что те грозят пальчиками Баку и запрещают строить Зангезурский коридор. "Даже если Армения будет "за", Тегеран не допустит никакого горизонтального коридора вдоль своих границ", кричат говорящие головы режима, и в Армении млеют от экстаза.

Помимо демонстративных учений (и уже не первых за последние два года) Иран устраивает и дипломатические демарши. Так, стало известно, что спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф отменил свой визит в Азербайджан и "поменял билет" на аэропорт Звартноц. Иранский спикер отказался от поездки в Баку в пользу Еревана, чем лишний раз подтвердил намерения Тегерана. В которых, впрочем, в Азербайджане уже давно не сомневаются.

В будущем году в Тебризе откроется армянское консульство. Конечно, Иран большой и консульство Армении могло быть открыто где угодно, но его местом был назначен именно Тебриз, столица иранского Азербайджана. Никто не убедит нас, что это не было продуманным шагом. Кстати, и иранское консульство в Армении открылось на исторических азербайджанских землях - в Гафане (Зангезур). Открытие иранского консульства состоялось одновременно с запуском Международного аэропорта Зангилан, проходившим с участием Президентов Азербайджана и Турции. Кто-то думает, что это тоже было случайностью? Здание дипмисии было явно не готово к эксплуатации, о чем свидетельствует его внешний вид (а в каком состояние нутро, можно только догадываться). Еще в августе армянские СМИ сообщали, что в 2022 году здание вряд ли удастся достроить, так что открытие переносится на будущий год. И вдруг, в середине октября назначается открытие...

Эти демонстрации выглядят достаточно смешно. И мы бы посмеялись, если бы ситуация не складывалась угрожающей стабильности региона, который только смог вздохнуть свободно после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Иранский режим целенаправленно идет на обострение, которое не принесет ему никаких дивидендов. Все эти красные "флаги возмездия", все эти недипломатичные заявления, это бряцание оружием перед страной, выигравшей войну и закупающей самое современное вооружение у самых лучших производителей, да еще имеющей таких союзников, как Турция, - это проявление, скорее отчаяния и страха, чем уверенности в своих силах. Что касается разума, то он явно спит.

У Ирана на самом деле не может быть никаких претензий к Азербайджану. Баку всегда стремился к добрососедству и строил большие планы на сотрудничество, а получал в ответ радикальную религиозную пропаганду, поддержку сепаратизма, антигосударственную деятельность и попытки дестабилизации азербайджанского общества. Трудно сосчитать количество недружественных шагов с иранской стороны, предпринятых и в годы армянской оккупации, и во время 44-дневной войны, и после нее. Иран так и не дал возможности двусторонним отношениям выйти на достойный уровень, всякий раз провокациями и демаршами гася дружественный настрой Баку.

Что ж, каждый сам выбирает свою участь.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Ситуация очень удручающая. Иран играет в свои игры не с той страной. К большому сожалению, это не первая подобная ситуация. В прежние годы правоохранительными органами Азербайджана не раз разоблачались сети организаций, тесно связанных с Ираном, были факты, говорящие о подготовке террористических актов в отношении граждан Азербайджана и других стран на территории нашей страны. По всему видно, что эта практика продолжается. Что подрывает основы безопасности в нашем регионе, ухудшает фон азербайджано-иранских отношений и не способствует развитию политических процессов в мирном русле и реализации экономических проектов между странами региона.

В данном случае если принять во внимание политическую напряженность внутри самого Ирана, налицо попытка переложить проблему с больной головы на здоровую, посеять смуту и создать очаги напряженности. Цели ясны и организаторы тоже известны. Но Иран забывает, что они имеют дело с Азербайджаном, а не с Ливаном или Сирией. С Азербайджаном такие игры не проходят. Кроме того, Азербайджан обладает очень устойчивой внутриполитической ситуацией и эффективной системой безопасности. Подобные попытки лишь роняют авторитет Тегерана, у которого и без того сложные отношения со своими соседями - с Ираком, другими странами персидского залива, Южной Азии. Есть определенное недопонимание между Ираном и Пакистаном по целому ряду вопросов, между Ираном и некоторыми странами Центральной Азии. Если прибавить сюда еще и Азербайджан, то выходит, что по периметру внешних границ Ирана у него одни "враги". Стоит ли говорить, насколько рискованны подобные игры. Сам Иран от этого ничего не выиграет, наоборот, пострадают его национальные интересы.

К сожалению, представители политической элиты об этом мало задумываются. Не думаю, что нынешняя напряженность будет так легко улажена. В прошлом году тоже была напряженность, и дипломатическими путями ее удалось устранить. Но теперь Иран снова взялся за старое, видимо, рассчитывая через определенное время отыграть ситуацию назад. Однако у него ничего не получится.

Если Иран не откажется от нынешней политики, Азербайджан может пересмотреть все стратегические планы в отношении южного соседа. Насколько Ирану это выгодно в его и без того не лучшем положении - пусть решают сами".