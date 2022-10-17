Азербайджанцы в Иране

Автор: Лейла Таривердиева

Как-то турецкие СМИ с возмущением рассказали историю азербайджанской семьи из Ардебиля. Родители в течение долгого времени не могли получить свидетельство о рождении дочери, потому что в соответствующих структурах отказывались регистрировать тюркское имя, которое они хотели дать ребенку. Как сообщало агентство "Анадолу", семья Джолани хотела назвать дочь именем Айыл, что в переводе с азербайджанского означает "пробуждайся". В учетном отделе города Ардебиль отказались регистрировать тюркское имя, сославшись на то, что его нет в утвержденном списке. Отказали и в специальной комиссии муниципалитета Тегерана...

Международные организации и правозащитники постоянно обвиняют иранский режим в нарушениях прав национальных меньшинств. Это уже не новость. Репрессиям, притеснениям и ассимиляции подвергаются не только азербайджанцы, но и другие меньшинства, о чем делаются доклады и заявления в ООН и прочих структурах. Но ничего от этого не меняется.

В 2019 году после долгой и упорной борьбы азербайджанцы Ирана добились разрешения на преподавание азербайджанского языка в школах на севере ИРИ, где население в основном состоит из наших соплеменников. Министерство образования радостно сообщило, что азербайджанский язык в местных школах начнут преподавать по два часа в неделю. Информации о дальнейшей судьбе этого проекта найти не удается.

Два часа в неделю - это не решение проблемы, а одолжение. Но даже такие одолжения делаются властями Ирана самому крупному национальному меньшинству страны нечасто. Впрочем, учитывая численность азербайджанцев, назвать этот народ национальным меньшинством как-то язык не поворачивается. В связи с "особенностями" национальной политики Тегерана, точное число азербайджанских тюрок в этой стране неизвестно. По одним данным, их 15 миллионов, по другим - 20 миллионов, неофициальная же статистика говорит о почти 30 миллионах человек, то есть о трети населения ИРИ.

Не будем совершать экскурс в историю, во времена Гюлистанского мирного договора, которому 12 октября исполнилось 209 лет. В современную эпоху достаточно фактов, позволяющих говорить о том, что и двадцатый, и нынешний века проходят под знаком практически не утихающих протестов азербайджанцев, борющихся с режимом за свои национальные права. Проблема обостряется тем, что националистическая пропаганда довела титульное большинство до того, что власти уже не могут контролировать антиазербайджанские выпады, что создает риски для них самих.

Возьмем последнюю пару десятков лет.

В мае 2006 в Иране вспыхнули протесты азербайджанского населения. Причиной послужила карикатура - внимание! - в ДЕТСКОМ выпуске государственной газеты "Иран". Карикатура изображала мальчика, который, увидев таракана, повторяет на фарси слово "таракан". На что таракан отвечает ему по-азербайджански: "Что?". То есть азербайджанцев фактически сравнили с тараканами. И это - в выпуске, предназначенном для детей. Да, после протестов автор карикатуры был арестован, но это ничего не дало. Права азербайджанского меньшинства в Иране нарушаются систематически, а скандальная публикация стала лишь последней каплей. Люди поднялись и вышли на улицы. В результате столкновений с полицией погибли 10 человек, ранения получили более 100. Протесты прокатили по северо-западному региону, студенческие шествия проходили в Тебризе, Урмии, Эрдебиле, Хемедане, Зенджане. Как сообщали в тот период СМИ, разгоняя митинги, полиция вела пальбу по людям даже с вертолетов. В ответ на гибель протестующих участники акций сожгли здание местного филиала Национального банка, несколько административных зданий и бензозаправочных станций. В конце концов, в азербайджанонаселенные регионы были введены войска.

Примечательно, что для оскорбительных выпадов в адрес азербайджанцев иранская сторона почему-то использует часто именно детские ресурсы. Из этого можно сделать вывод, что имеет место целенаправленная пропаганда, предназначенная для детских ушей.

9 ноября 2015 года в ИРИ вновь вспыхнули протесты после того, как тремя днями ранее в эфире детской комедийной телепередачи "Fitileh" ("фитиль"), транслирующейся на государственном телеканале IRIB "TV 2", был показан диалог актеров на азербайджанском языке. Один изображал этнического азербайджанца, чистящего зубы туалетной щеткой. Прозвучала фраза: "...азербайджанские дети пахнут очень плохо, из их рта всегда воняет, так как они путают зубную щетку с туалетной".

9 ноября демонстрации протеста прошли в Тебризе, Урмии, Ардебиле, Зенджане, Мешкине и Тегеране. Люди шли по улицам, скандируя "Остановить расизм против азербайджанцев", "Мы тюрки", "Смерть расизму", "Да здравствует Азербайджан". Полиция и силы безопасности использовали насилие, слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. 10 ноября один из протестующих скончался от побоев во время одного из столкновений в городе Урмия в Западном Азербайджане.

Как и в случае с карикатурой, режим испугался последствий, и 9 ноября глава IRIB извинился за сюжет и пообещал строго наказать продюсеров программы. В IRIB отметили, что данный инцидент является ошибкой и следствием отсутствия надлежащего контроля. Несущий ответственность за мониторинг программ сотрудник IRIB был уволен, а двое других должностных лиц получили выговоры за халатность. Работа самой программы "Fitileh", в которой прозвучали оскорбления, была приостановлена, а творческий состав наказан.

Весной 2019 года Иран вновь охватила волна протестов в ответ на визит в Тегеран в годовщину Ходжалинского геноцида премьера Армении Никола Пашиняна. Гость встретился с местной армянской общиной и сделал селфи на фоне провокационного плаката с его "знаменитой" фразой, в конечном итоге приведшей к войне - "Карабах - это Армения, и точка". Этот факт вызвал возмущение не только в Азербайджане, но и среди азербайджанцев Ирана. В ответ на провокацию десятки тысяч азербайджанцев собрались на стадионе во время игры футбольной команды "Трактор", скандировали лозунги "Карабах наш и будет нашим", подняли флаг Азербайджана и сожгли флаг Армении. После этого началась волна арестов и репрессий в отношении азербайджанских активистов. В соцсетях распространялись факты о применении к задержанным пыток. Так, было размещено фото избитого плетьми молодого человека, который ранее поднял на стадионе флаг Азербайджана.

В октябре 2020 года азербайджанцы Ирана снова вышли на протесты против поддержки их властями Армении. Протесты охватили Тебриз, Урмию и Зенджан, Тегеран и были скоординированы посредством соцсетей. Напомним, что в период 44-дневной войны наши соплеменники массово перекрывали дороги, по которым иранская сторона пыталась доставлять вооружение Армении. Перепуганный серьезным настроем протестующих режим приостановил антиазербайджанские действия, и Еревану пришлось искать другие пути.

Сегодня Иран охвачен масштабной волной протестов. Она не собирается опадать и только набирает силу. И азербайджанцы снова в первых рядах. Но на этот раз они борются не только за свои права, но за права всех соотечественников всех национальностей, задавленных режимом. Убийство молодой девушки за неправильное ношение хиджаба - это поругание человеческих прав, которое стало детонатором. И никто в настоящее время не решается делать прогнозов относительно дальнейшего развития событий.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов:

"Тюркское азербайджанское население издревле жило на территории Ирана и играло ведущую роль в политике, экономике, культуре всего региона. Более того, почти тысячу лет, вплоть до начала ХХ века тюркские династии правили государствами на территории Ирана и соседних регионов. Поэтому невозможно объять вклад азербайджанцев в историю этой части мира.

Не секрет, что азербайджанцы составляют одну из самых больших этнических групп ИРИ и играют важную роль в политике, экономике, военном деле, культуре и искусстве страны. Никто не сможет этого изменить. Никакой режим, никакая смена власти, никакая религиозная группа, находящаяся у власти - никто не сможет изменить или выкорчевать роль азербайджанцев в Иране из истории. Любые эти попытки только наносят вред безопасности и авторитету самого Ирана.

Надо отметить, что в ХХ веке трижды поднималось национально-освободительное движение в Иране, и все три революции связаны с азербайджанцами и азербайджанской политической мыслью. И революционное движение Хиябани в начале прошлого века (1905-1911 годы), и революция 1945-1946 годов, когда была провозглашена Азербайджанская республика на территории Ирана. И в 1979 году, когда началось национально-освободительное движение, внешние силы - спецслужбы таких стран, как США, Франция и Советский Союз, превратили его в религиозную революцию, назвали ее исламской. Национально-освободительное движение азербайджанцев было потоплено в крови. Надо сказать, что антиазербайджанская политика приняла широкий размах именно после прихода к власти Аятоллы Хомейни, то есть после 1979 года.

Азербайджанцам не позволяют получать образование на своем языке, развивать и пропагандировать свою культуру, иметь телерадиоканалы. При этом мизерная по численности община армян имеет свои школы, университеты и даже наделена правом производить и продавать алкогольные напитки (!), что в государстве, живущем по законам шариата, вообще-то, должно быть строго запрещено.

Несмотря на репрессии, все попытки сдержать рост национального сознания многомиллионного населения иранского Азербайджана создавали и будут создавать для правящих кругов Ирана большую проблему. Нынешний кризис носит уже затяжной характер - более месяца. И это говорит о том, что симптоматика очень серьезная. Это происходит на фоне кризиса самой власти ИРИ, ее неспособности справиться с современными геополитическими и внешними вызовами. Так что события могут приобрести очень широкий размах. И не без участия внешних сил. В любом случае, надо подождать, чтобы понять, в каком направлении будут развиваться события".