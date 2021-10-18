Преступный бизнес - как Армения и Иран грабили азербайджанские земли

Некоторое время назад в Азербайджане был подготовлен отчет о незаконной деятельности в Карабахе иностранных компаний. В отчете отмечено, что с 1999 года правительство Армении начало привлекать иностранные компании к инвестированию в Карабах. Они без разрешения Азербайджана функционировали там в различных сферах - горнорудной, строительной, деревообрабатывающей, телекоммуникационной и др. В оккупированные территории инвестировали компании Великобритании, Франции, Ирана, США, России, Швейцарии, Германии, Голландии и др. стран, которые незаконно эксплуатировали богатства Азербайджана.

В целом на оккупированных территориях Азербайджана функционировали компании более 20 стран. К сожалению, среди них были и компании нашего близкого соседа - Ирана. Иранские фирмы не участвовали в разработке рудных месторождений и других подобных крупных незаконных проектах. Иранские предприниматели участвовали в основном в делах помельче - в вывозе и реализации того, что, скажем так, "плохо лежит". Это, например, стройматериалы, полученные при разграблении жилого фонда азербайджанских сел и городов. Многие иранцы могут не знать, что живут в домах, стены которых буквально сочатся кровью и слезами.

Это металл, полученный в результате разрушения инфраструктуры на оккупированных землях. Как можно узнать из открытых источников, этот металл в качестве металлолома отправлялся на иранские предприятия.

После оккупации территорий Азербайджана, Армения начала искать места сбыта разграбляемого имущества азербайджанцев. И долго искать не пришлось. Покупатель нашелся в лице Ирана, куда сбывался, прежде всего, строительный кубик из разбираемых азербайджанских домов. Туда же армяне везли мебель, предметы быта, ценную посуду и так далее. "Сотрудничество" развивалось. Очень скоро иранская сторона подключилась к уничтожению ценных пород деревьев в лесах, оставшихся под армянской оккупацией. Древесина вывозилась в Иран, страдающий недостатком лесов, и сбывалась там. Сегодня уже известно, что именно в Иран вывозилась ценная древесина из кяльбаджарских лесов. В том числе уникальные деревья "лекарственного стиракса", занесенные в "Красную книгу".

Кроме того, в оккупированных Арменией приграничных районах Азербайджана иранцы спокойно выращивали марихуану и другие наркосодержащие растения. Эти плантации были обнаружены азербайджанскими военнослужащими после освобождения районов.

Далее. Недавний скандал с незаконным проездом иранских фур в Карабах - это лишь продолжение скандала, разгоревшегося весной 2020 года, когда в соцсетях появились кадры, запечатлевшие движение иранских грузовиков и бензовозов по улицам Ханкенди. Неприятная ситуация возникла в тот же период и в связи с возмутившим многих строительством иранской стороной гидроэлектростанций и мостов через реку Араз. Тогда репутацию южного соседа в глазах азербайджанского народа спас наш МИД, пояснивший, что работы идут в рамках межправительственного соглашения по продолжению строительства и дальнейшей эксплуатации гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз, а также в сфере энергетики и использования водных ресурсов. Соглашение было подписано Азербайджаном и Ираном в 2016 году. Азербайджанский МИД рекомендовал рассматривать действия Ирана в рамках реализации указанных проектов.

Тем не менее, осадок остался, потому что всем было ясно, что в условиях оккупации строящейся инфраструктурой будет пользоваться сепаратистский режим, с которым иранская сторона и без того активно сотрудничала в плане энергопоставок. Кроме того, для азербайджанской стороны не является секретом поддержка иранскими компаниями армянских агрессоров в первую карабахскую войну, когда давящие мирных азербайджанцев танки ВС Армении обильно заправлялись иранским топливом. По этому поводу Серж Саргсян в бытность президентом в одном из интервью благодарил иранскую сторону.

Мы хотели бы обо всем этом не напоминать, но соседи никак не угомонятся и не дают нам такой возможности. О многом из этого широкая общественность не знала, потому что Азербайджан всегда придерживался и придерживается политики добрососедства и на официальном уровне старался говорить о подобных фактах как о частных случаях, не отражающих официальную позицию Тегерана. В этом контексте в очередной раз напомним слова Президента Ильхама Алиева, в ходе поездки в освобожденный Джебраил назвавшего границу с Ираном границей дружбы. Иранские политики должны записать этот момент на свои телефоны и постоянно пересматривать. И учиться дипломатии добрососедства.

"Иран на протяжении многих лет армянской оккупации, к большому сожалению, был замечен в неприглядных действиях, подтверждающих его отношения не только с оккупантом-Арменией, но и с режимом, который действовал на захваченных ею территориях. Взаимодействие с сепаратистским режимом, конечно, отягощает вину иранской стороны", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

К сожалению, отметил он, в период оккупации Иран в лице отдельных фирм, компаний и организаций создал целую сеть на оккупированных территориях Азербайджана, которая промышляла незаконным сбытом награбленного имущества азербайджанцев. Посредством этой сети в Иран поставлялся камень и другие стройматериалы, добытые путем уничтожения азербайджанского имущества, металл.

"Хотя мы все эти годы старались не напоминать о таком поведении Ирана, сегодня приходится признать, что эта ситуация тяжелым бременем ложится на отношения между Азербайджаном и ИРИ, поскольку факты вопиющие и говорят они о значительных масштабах этих действий. Помимо прочего, незаконной деятельностью занимались на наших землях и иранские туркомпании, направлявшие в оккупированный Карабах иранских туристов. Для последних сепаратистским режимом была создана специальная инфраструктура. Иранские компании были замечены также в деятельности по уничтожению лесного фонда захваченных Арменией районов. Незаконным образом добытая древесина переправлялась с целью дальнейшей перепродажи в Иран. Этот список можно продолжать. К сожалению, он не такой уж короткий", - сказал политолог.

По его словам, освобождение Азербайджаном своих территорий и восстановление государственной границы стало естественным препятствием для иранских дельцов, долгие годы незаконно промышлявших на этих территориях. Теперь правила игры здесь устанавливает Азербайджан. Эти правила определены международными законами и являются едиными для всех, в том числе для Ирана. Однако там кто-то решил, что для них законы не писаны и можно продолжать их нарушать и в условиях новых реалий. По мнению Велизаде, иранская сторона утратила свои рычаги влияния на ситуацию и это особенно ее сегодня волнует.

"Но мы надеемся, что политическое руководство Ирана в конечном итоге правильно оценит сложившиеся реалии, сделает соответствующие выводы и предпримет действенные шаги для нормализации отношений между нашими странами. Должны быть учтены все ошибки прошлого, поставлена жирная точка в вопросе незаконной деятельности иранской стороны. И уже после этого с чистого листа азербайджано-иранские отношения будут приобретать более прогнозируемый и более рациональный характер. Недавний телефонный разговор между главами МИД двух стран, состоявшийся по инициативе иранского министра, на мой взгляд, может стать отправной точкой для налаживания отношений между нашими странами на новой основе. Но для этого необходимы конкретные шаги с иранской стороны и ее отказ от деструктивной линии поведения", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева