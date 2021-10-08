Иран захлебнулся в своих претензиях к Азербайджану

Попытки влиять на Азербайджан неэффективны и контрпродуктивны, что показал нынешний кризис во взаимоотношениях Баку и Тегерана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов.

Все инструменты давления Ирана на Азербайджан демонстрируют полный крах иранской политики в отношении всего региона Южного Кавказа. На протяжении тридцати лет Иран ставил в регионе на Армению, всячески поддерживая ее как страну, а также оккупацию ею территорий Азербайджана. Зримо или незримо, все это происходило. И даже восьмилетнее правление Роухани не смогло препятствовать этому, хотя он, можно сказать, был самым адекватным президентом Исламской Республики за последние тридцать лет

Попытки влиять на Азербайджан неэффективны и контрпродуктивны, что показал нынешний кризис во взаимоотношениях. Но что самое интересное, на что я хотел бы обратить внимание, это влияние на Армению. Армения это самое слабое звено на Кавказе. И если вы заметили, практически все страны региона, даже в определенной степени Грузия, стараются при реализации своей политики договариваться с другими партнерами, а влиять и требовать от Армении. Это доля страны, которая сама завела себя в этот тупик. Вина тут и на прошлых, и на нынешних руководителях Армении.

Интересно проследить, как трансформировалось недовольство Ирана Азербайджаном в последние дни. Сначала это были задержанные водители фур, потом сионисты, затем появились террористы. Чуть не каждый день появлялись какие-то новые причины высказывать претензии Азербайджану. А так как в отношении Азербайджана давление не прошло, Иран начал давить на Армению. И даже глава армянского МИДа был вызван в Тегеран и там принужден говорить о некоем формате Ирана с Арменией в этом регионе. Что, в свою очередь, конечно же, не понравилось главному военно-политическому союзнику Еревана - России. Этот элемент тоже очень важен, потому что Армения считается сателлитом России, но ни в коем случае не Ирана, что бы тот не говорил и не делал. Безопасность Армении тоже обеспечивается Россией. Все это очень важно иметь в виду как раздражитель для российской стороны.

Далее. Иран пытается поставить под сомнение тот формат, который сформировался в регионе. А формат этот сформировался по итогам 44-дневной войны и трехстороннего заявления, под которым стоит подпись и президента Путина. Если этот формат не является приемлемым для Ирана, это тоже вызывает озабоченность у России. С другой стороны, Россия неспроста спешила с заявлением от 11 января о транспортных коридорах, потому что это элемент постконфликтности. Он укрепляет постконфликтность. А по причине торможения этого процесса со стороны Армения, на него начинают влиять иные страны, в том числе и Иран, который высказывается против Зангезурского коридора. Тут можно говорить, что определенная халатность со стороны России и торможение процесса со стороны Армении приводит к подобным казусам, когда уже вроде обговоренные вопросы становятся предметом обсуждения со стороны других государств. И процесс, соответственно, замедляется.

В этом свете, думаю, приглашение Пшиняна в Москву не случайно. Ему придется давать объяснения в связи с ирано-армянскими отношениями и поставить точки над "и" в вопросе открытия коммуникаций.

Что касается визита Хосейна Амира Абдоллахиана в Москву, то это был скорее ознакомительный визит, первый визит в Россию после назначения. И повестка, с которой он поехал туда, достаточно широкая. На пресс-конференции был дан ответ по всему спектру.

Но нас больше интересуют те провокационные темы, которые иранский министр поднимал. Например, он почему-то перебросил азербайджано-турецко-пакистанские учения на берег Каспия. В заранее подготовленном соответствующем вопросе иранского журналиста тоже была неточность. И Сергей Лавров ответил, что Иран сам до сих пор не ратифицировал Конвенцию по Каспию и то, что иранская сторона высказывает какие-то претензии об обязательствах Азербайджана в отношении военного присутствия некаспийских стран в бассейне Каспийского моря, то этот вопрос он должен, в первую очередь адресовать себе. Потому что именно из-за позиции иранского парламента документ до сих пор не ратифицирован и, соответственно, не вступил в юридическую силу.

То есть захлебнулись в этом вопросе, получили достаточно ясное разъяснение со стороны России.

Но я не думаю, что после выволочки, устроенной в Москве, Тегеран, наконец, ратифицирует Конвенцию. С самого начала против Конвенции выступали консерваторы, а именно консерваторы сейчас у власти и обладают большинством в парламенте. Ратификацию документа они рассматривают как какую-то уступку России. Поэтому я не ожидаю, что в ближайшее время Конвенция о правовом статусе Каспия будет ратифицирована и вступит в силу.

Лейла Таривердиева