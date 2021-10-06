Иран ищет "сионистов" на азербайджанской границе от бессилия

трансформацию армянского правительства в продажных прихвостней Тегерана.

Комментарии Ирана про "сионистов" на азербайджанской границе имеют довольно отдаленное отношение к реальности и сделаны на фоне растущей напряженности между Тегераном и Иерусалимом.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

В качестве примера можно привести следующий факт - за последние недели имели место уже две попытки покушения на израильских бизнесменов - одного пытались убить в Колумбии, другого - на Кипре. В обоих случаях ведущие расследование спецслужбы Израиля обвинили Иран.

Иран недоволен многим - тем, что в прошлом году некто убил главу его ядерной программы, тем, что Израиль предоставил Белому Дому информацию о финансировании Корпуса стражей исламской революции со стороны Катара, что привело к официальному расследованию, последовательным нападениям на военные базы в Сирии, не говоря уже о таинственных случаях уничтожения ядерной и военной инфраструктуры загадочными силами внутри страны.

Все это довело спецслужбы Ирана до бешенства и паранойи, потому что они оказались неспособны обеспечить безопасность, отследить иностранных агентов, проникающих словно сквозь стены. Но в этом они должны винить только слабость своего режима и коррупцию внутри страны.

Заявления касательно якобы израильского присутствия в Азербайджане скорее показатель бессилии и перенос агрессии на никак не связанный со всем этим Азербайджан и его политику. Скорее, это Иран выносит свой конфликт с Иерусалимом за рамки двусторонних разборок и пытается втянуть в бессмысленный конфликт сотрудничающие с Израилем страны.

Надо заметить, что иранские официальные лица при этом не упоминают отношения между Израилем и Турцией, их давнее и прочное торговое партнерство и контакты на высшем уровне. Видимо, тут роль играют собственные экономические и деловые связи между Тегераном и Анкарой. Так что налицо следующая картина. Во-первых, будучи не в силах атаковать Израиль, Иран вымещает злость на соседях. Во-вторых, он пытается запугать Баку и на всякий случай заставить его разорвать отношения с Израилем. Иранскую сторону пугает мысль, что если он зайдет слишком далеко в нападках на израильские интересы, совсем рядом появятся военные базы, из которых откроется прекрасный вид прямо на Тегеран. И, наконец, он обвиняет других в кознях и заговорах, потому что козни и заговоры являются инструментами его собственной политики.

Замечу, что Иран не умеет выбирать себе друзей. В свете нынешних развитий уместно напомнить о незаконных перевозках иранскими фурами различных грузов в Ханкенди. Этот процесс показал трансформацию армянского правительства в продажных прихвостней Тегерана. Целенаправленно нарушая трехстороннее заявление о мире, Армения ставит под угрозу весь мирных процесс. Ереван водит за нос мировую общественность, ухитряясь при этом избегать каких-либо предупреждений со стороны международных организаций.

Тегеран не будет открыто ввязывается в какие-то чреватые последствиями (и заведомо проигрышные) интриги ереванских мудрецов, однако подпитывать разлад и напряженность он более чем способен. Для иранской стороны идеальный вариант - это разлад между соседями, на котором можно было бы и наживаться. Тонкая грань лежит между мелкими подлыми провокациями и ситуациями, доходящими до уровня откровенной и неприемлемой угрозы интересам Баку.

Что касается международной общественности, то она сейчас увлечена развитием событий в Афганистане, и не слишком следит за кознями экспортеров так называемой "исламской революции". Более то, некоторые европейские страны, а также администрация Байдена слишком увлечены заманчивой возможностью заключить ядерную сделку с Ираном и потому Ирану многое с ходит с рук, что при других обстоятельствах никогда не было бы дозволено.

Лейла Таривердиева