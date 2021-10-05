Как Иран превращается в деструктивный фактор на Южном Кавказе

Сложившаяся на Южном Кавказе в результате военно-политического триумфа Азербайджана по итогам Второй карабахской войны новая геополитическая реальность до сих пор не дает покоя многим силам в мире. И одной из них является Иран, официальные лица которого на словах твердят о дружеских, даже братских отношениях с Азербайджаном, а на деле соседняя страна проявляет открытую враждебность.

Так называемая "дружественная" страна с конца сентября начала стягивать к границе Азербайджана войска для проведения крупнейших военных учений за последние 30 лет. На первый взгляд, ничего особенного, каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории, это ее суверенное право. Но дело в том, что иранские войска расквартированы в местности, граничащей с карабахскими районами, освобожденными Азербайджаном от оккупации. Как следствие, возникает справедливый вопрос: почему это делается после того, как мы освободили эти земли, завершив 30-летнюю оккупацию, почему они не проводились ранее, когда на границе с Ираном присутствовали оккупационные войска Армении?

Примечательно, что в самом Иране до сих пор не могут четко сформулировать причину проведения данных учений. Пресс-секретарь иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что они якобы являлись "вопросом суверенитета" и "осуществлялись в интересах стабильности и спокойствия всего региона", при этом, зачем-то добавляя: "Очевидно, что Исламская Республика Иран не потерпит демонстративного присутствия сионистского режима у своих границ, и в этой связи она примет все меры, которые сочтет необходимыми для своей национальной безопасности".

Стоит отметить, что Иран не просто затеял на границе широкомасштабные военные учения, но и сопровождает это такой риторикой, которая не оставляет никаких сомнений в том, против кого они направлены. Заявления иранских военных главарей, политических, духовных деятелей сквозят враждебностью в адрес Азербайджана. Одним из первых провокаторов стал шиитский политик и богослов аятолла Сеида Хасана Амели, являющийся представителем духовного лидера Ирана в Ардебиле. "Если Азербайджан и Турция не хотят добрососедских отношений, то прошу Совет национальной безопасности разрешить нашему Корпусу стражей исламской революции продемонстрировать мощь Ирана по эту сторону границы", - заявил Амели. Продолжая мысль, аятолла заключил: "Надо, чтобы КСИР показал, что с хвостом льва играться не стоит". Глава сил Корпуса стражей Исламской революции в Тебризе, полковник Хосейн Пурэсмаил пригрозил ни много, ни мало ликвидацией Азербайджана как государства: "Повторение угроз Израиля в отношении Ирана устами Азербайджанской Республики - не только не в интересах Баку, но и является угрозой самому их существованию". В тот же день Мохаммад Пакпур, командующий Сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции, заявил, что Иран не потерпит, чтобы его соседи стали "прибежищем и базой для присутствия фальшивого сионистского режима и его действий против безопасности". Различные иранские "эскперты" заявляют, что якобы Израиль осуществлял теракты в Иране с территории Азербайджана, иранский экс-дипломат Амир Мусави в интервью телеканалу "Аль-Маядин" заявил, что согласно имеющимся у Ирана данным, в Азербайджане находится 1000 израильских специалистов и 1800 террористов "ИГ". При этом эти голословные обвинения не подкрепленны хоть какими-либо доказательствами, что делает очевидным тот факт, что указанные учения преследуют иные цели.

Вражда Ирана и Израиля всем известна, но все же продажа беспилотников и ведение торговли еще не означают подготовку к проведению спецопераций. Какой бы сильной ни была азербайджано-израильская дружба, вряд ли Баку станет из-за нее ухудшать отношения с южным соседом. Иран и Азербайджан - страны с одной религией, в Иране проживает 30 млн азербайджанцев, и две страны строят экономический проект "Север-Юг". У Баку нет никаких причин портить отношения с Тегераном.

Истинной причиной обеспокоенности Тегерана является усиление в регионе Азербайджана после Второй карабахской войны. Влиятельные круги в Иране недовольны итогами войны. Этот район был частью большой стратегической игры. И Тегеран был одной из немногих столиц, которая имела влияние в этом регионе. Прежний статус-кво был для них более предпочтителен, было больше возможностей играть на этих неопределенностях, предлагая свои посреднические услуги. Теперь же это влияние утрачено.

Именно поэтому с начала военных действий в Нагорном Карабахе Тегеран неоднократно выступал с провокационными заявлениями о "переброске джихадистов на Кавказ". При этом все попытки официального Тегерана найти повод для вмешательства в ситуацию на Южном Кавказе неизменно терпели крах. Очевидно, что Тегеран совершил просчет. На фоне успехов азербайджанской армии Иран, в том числе на уровне дипмиссий, попытался спешно поддержать Баку, однако данная позиция Тегерана уже не вызвала доверия в Азербайджане.

Вторая карабахская война сыграла роль лакмусовой бумаги в отношениях Ирана и Азербайджана. Азербайджан был бы более выгодным партнером для Ирана, нежели Армения, однако стремление к сохранению проармянского статус-кво помешало Тегерану трезво оценить ситуацию и подготовиться к изменениям.

Теперь же демонстративным бряцанием оружия Тегеран пытается помешать созданию Зангезурского коридора, который свяжет материковый Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой и таким образом с Турцией, с которой граничит она, но не граничит остальной, отделенный от нее Арменией Азербайджан. Действия Ирана носят беспредельный характер, учитывая то, что разблокирование коммуникаций было одним из пунктов мирных соглашений, которыми завершилась 44-дневная война. Яро против этого выступают армянские ультранационалисты, считающие курс нынешней армянской власти "предательским". И тут в качестве главного союзника армянских ультранационалистов в дело вступает Иран, который дает понять, что не допустит того, против чего они выступают, но чему сами были бы не в силах помешать - созданию Зангезурского коридора. Причем, помимо откровенно абсурдной в данном случае риторики противодействия сионизму (что?!) используется немногим более убедительная риторика, а именно заявления о том, что Иран не позволит менять границы государств региона. В этом контексте особо примечательны появившиеся накануне слухи о достигнутых между этими странами договоренностях по вопросу противодействия Азербайджану. Так, для этих целей на юге Армении планируется разместить крупные формирования иранской армии. Но ведь это официальный Баку как раз и предлагает закрыть вопрос границ, зафиксировав их в том виде, в котором они признаются международным правом. И коридор в таком случае означал бы лишь свободные коммуникации и транзит, причем, Баку готов обсуждать разные форматы их обеспечения.

Однако под предлогом защиты "армянского Зангезура" закреплению международно признанных границ своими действиями мешает именно Иран. Ведь Зангезур не оккупируется Азербайджаном вопреки международному праву, чего нельзя сказать о сепаратистском образовании, которое продолжает существовать в Карабахе. И Иран способствует его существованию, осуществляя незаконные поставки для сепаратистов в Карабахе (хорошо, если только гражданской продукции), игнорируя трехсторонние российско-азербайджано-армянские договоренности и подрывая таким образом экономические стимулы для мирной реинтеграции этой территории в Азербайджан.

Таким образом, руководство Ирана здесь выступает с позиций крупных армянских националистов, чем само нынешнее руководство Армении, да и большинство ее народа, которое дало ему мандат на недавних выборах. Чем не только проявляет явную враждебность к Азербайджану, Турции и своему тюркскому населению, но и оказывает медвежью услугу Армении и армянам, подстрекая их к продолжению конфронтации с соседями тогда, когда они только-только начали осознавать необходимость примирения с ними.

Иначе говоря, не Запад, не Россия, и даже не сама Армения, а уже Иран сейчас превращается в главный деструктивный фактор на Южном Кавказе.

Однако, действия Тегерана направлены на запугивание Баку, при этом иранская сторона не осмелится произвести в нашу сторону хотя бы один выстрел. Во-первых, Иран здорово переоценивает свой военный потенциал, что наглядно показал недавний инцидент, когда вертолет иранских ВВС по ошибке атаковал свои же позиции, в результате чего погибли трое иранских военнослужащих и еще двое были ранены, была повреждена военная техника. Во-вторых, потенциальная война Ирана с Азербайджаном дорого обойдется иранскому государству. Не стоит списывать со счетов поддержку одних из сильнейших армий мира - братских Турции и Пакистана, а израильские истребители не преминут воспользоваться ситуацией, чтобы атаковать иранские ядерные объекты. Запад усилит санкции против Ирана, причем не только США, но и Европа. Война не найдет поддержку и у России, потому что Москва не хочет, чтобы в зоне ее интересов усиливалось еще одно государство. Так что напрасно иранские депутаты напоминают нам о Туркманчайском договоре. Кроме того, Зангезурский коридор в Армении, в соответствии с трехсторонним соглашением по Карабаху, будут охранять российская пограничники, которые и так три десятилетия стоят на армяно-иранской границе. Так что никакой "туранской угрозы" для Ирана нет и в помине.

Эта страна создавала видимость поддержки Азербайджана с точки зрения международного права, однако на деле за многие десятилетия не предприняла никаких шагов против страны-оккупанта Армении и на деле негласно поддерживала Ереван. Вдвойне лицемерной политика Ирана выглядит на фоне громогласных заявлений об исламской солидарности. В то время, как на протяжении 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий все мусульманские страны поддержали Азербайджан, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия, даже Джибути не налаживали с Арменией дипломатических отношений, Иран проводил проармянскую политику, которую наглядно демонстрировал своими действиями.

Иран не попытался оказать какого-либо давления на Армению, не проводил каких-либо учений, не "грозил пальцем" Армении, когда та оскверняла мечети на оккупированных азербайджанских территориях, разрушала их и использовала в качестве загона для скота. Вместо этого теперь "исламский" Иран грозит Азербайджану выпустить по его городам и мирному населению "1000 ракет"...

Более того, несмотря на официальный нейтралитет и поддержку территориальной целостности Азербайджана, Тегеран оказывал всяческую поддержку христианской Армении, фактических спасал ее экономику на протяжении всех этих лет, реализую крупные совместные экономические проекты и вливая крупные инвестиции в армянскую экономику. Официальные лица Ирана и Армении регулярно совершают взаимные визиты, поют друг другу дифирамбы. Одним из последних, кстати, был визит главы МИД Ирана Хосейна Амир-Абдоллахияна, в ходе которого, помимо очередных двуличных заверений в одинаково дружественных отношениях как с Азербайджаном, так и с Арменией, в том числе, обсуждалось сотрудничество двух стран во всех сферах экономики, торговли и туризма. "Торговля и эксплуатация армянского транзитного маршрута являются одними из вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран", - сказал глава МИД Ирана. Ранее же посол Ирана в республике Аббас Бадахшан Зохури заявил, что Армения и Иран нацелены на увеличение товарооборота до 1 млрд. долларов.

Иранские предприниматели с легкой руки оккупантов вывозили природные богатства с оккупированных территорий Азербайджана, включая даже камни. В ходе 44-дневной войны Тегеран неоднократно манипулировал утверждениями о "переброске джихадистов на Кавказ", что играло на руку Еревану. Также во время Второй карабахской войны появились основательные подозрения в том, что Иран поставлял в Армению топливо, вооружение и другие грузы военного назначения. Даже после войны Тегеран продолжил транспортировку грузов из Ирана в Карабах, транзитом через территорию Армении. Официальный Баку в начале деликатно, в устной форме довел свое недовольство до Тегерана. Чуть позднее, убедившись в том, что в Иране не вняли устным предупреждениям, МИД ИРИ была вручена нота протеста, в которой было подчеркнуто, что подобные действия противоречат международному праву и служат усилению оккупационного режима в Ханкенди. Вместо того, чтобы осознать и откорректировать свои противоправные действия для сохранения добрососедских отношений с Азербайджаном, Иран начал вести себя вызывающе, отмечается в ноте. Если ранее, въезжая на территорию Армении, регистрационные номера грузовых автомобилей заменялись на местные, после вручения ноты протеста эта практика была отменена. Помимо прочего, на кабинах автомобилей, которые двигались колонной, устанавливали иранский флаг. Фактически, это было открытым вызовом официальному Баку.

Результатом этой политики является то, что сегодня у Ирана нет друзей в мире, кроме Армении. Страны Запада, Востока, исламские страны, христианские страны - все относятся к Ирану враждебно. Азербайджан никогда не позволял третьим странам использовать свою территорию против Ирана, и в связи с этим неоднократно делались заявления на самом высоком уровне. При этом Азербайджан никогда не позволял какой-либо стране вмешиваться в его внутренние дела, и те, кто пытался это сделать, получали достойный ответ. Официальные лица Ирана также должны учитывать эти реалии в своих бессмысленных и популистских заявлениях.