Ни Армении, ни Ирану не удастся переписать новый геополитический расклад в регионе

На минувшей неделе как-то незаметно прошел столетний юбилей Карсского договора, определившего конфигурацию границ в нашем регионе. Этот документ уже стал историей, он пророс каждой клеточкой в процессы, протекавшие на Южном Кавказа на протяжении этих лет. Его нельзя ни повторить, ни пересмотреть без катастрофического ущерба для региона и даже более широкого пространства. Но в Армении все равно продолжают говорить о денонсации и о том, что в 1946 году договор якобы завершил срок действия и с тех пор и армяно-турецкая граница, и Нахчыван остаются без законных обоснований.

Если эта песня армянской пропагандой исполняется уже не один год, то иранские мотивы в ней появились совсем недавно. В связи с непонятным поведением нашего южного соседа и некоторой напряженностью в отношениях его с Азербайджаном, в Армении поспешили вписать в свод псевдоисторической пропагандистской ереси и параграф, посвященный Ирану. Сегодня армянские аналитики, рассуждая о Карсском договоре, начали ссылаться на Иран. По их мнению, в 1921 году, когда был подписан документ, у Ирана не спросили, оставили его за бортом, и сегодня он может потребовать свои права. Какие? На Нахчыван. Путем сложных умозаключений армянские историки и эксперты приходят к выводу, что Иран, оказывается, имеет какие-то права на азербайджанский Нахчыван, фантастическим образом вытекающие из Карсского договора. А замалчивалось все это, по армянской версии, потому, что в Институте востоковедения в СССР все было в руках азербайджанцев...

О чем речь? С таким вопросом мы обратились к азербайджанскому историку, старшему научному сотруднику Института права и прав человека НАНА, директору Центра истории Кавказа Ризвану Гусейнову.

"Это полная чушь", - сказал азербайджанский историк.

Что представлял собой Иран в начале прошлого века, чтобы его брали в расчет? Непонятное образование, разгромленное всеми, с кем оно вело войны.

Несомненно, это полная глупость. Кстати, как проигнорировали 100 лет назад большевистская Россия и кемалистская Турция Иран, так же его проигнорировали в 2020 году, когда по итогам второй карабахской войны Россия и Турция договорились о своих интересах в регионе. Полная чушь и слова армянских историков и всякого рода востоковедов, утверждающих, что в 1946 году истек срок Карсского договора. Все эти эксперты и историки лукавят и недоговаривают, что в 1945-46 годах очень сложная ситуация сложилась между СССР и Турцией, которая в итоге ушла в НАТО. Это был просто какой-то момент в истории отношений Москвы и Анкары, который был в последствии заретуширован и забыт. Конечно, армянам это не нравится, но что же тут поделать...

Нужно заметить, что слышится вся эта чушь только с армянской стороны. Видимо, наши соседи взялись говорить за иранскую сторону. Что, несомненно, является попыткой армянской пропаганды подобными вбросами усилить напряженность на этом "фронте".

Очень глупо также пытаться утверждать, что востоковедение и в частности иранистику в СССР якобы курировали азербайджанцы. Достаточно просто посмотреть на фамилии под различными трудами и статьями, и убедиться что иранистика, востоковедение, кавказоведение и тюркология находились под контролем, в основном, армянских ученых, которые формировали повестку и диктовали условия. Эти "специалисты", называющие себя историками, скрыли от широкой публики очень многое. Собственно, для того советское востоковедение и создавалось. В связи с поднятой в последние недели иранской темой приходилось видеть различные инсинуации и интерпретации. Посмотрите, например, как в армянских и проармянских российских СМИ подаются события на границе между Ираном и Нахчываном, имевшие место в 1989 году. Произошедшее подается так: жители Нахчыванской автономии массово ринулись в Иран, снеся пограничную инфраструктуру и чуть ли не давя иранских пограничников. И никто нигде не напишет о том, что на самом деле это была акция, организованная КГБ с целью создать подходящую атмосферу для ввода войск в Баку в январе 1990 года на фоне обвинений в адрес Азербайджана в панисламизме.

С самими армянами их лживая история уже не раз играла жестокую шутку. Сегодня они совершенно неразумно продолжают убеждать себя и мир в том, что должен быть восстановлен Севрский договор, который мертв и не имеет никакой юридической силы. Армяне утверждают, что Московский и Карсский договора, дескать, недействительны и нужно реанимировать Севрский договор. Это полная ерунда. Оба договора являются действующим юридическим документом, и подписанты этого документа существуют сегодня как государства. А поиски ушей мертвого осла, то есть Севрского договора, приведут к новой трагедии для армянского народа. Никто не будет заниматься этим. Московский и Карсский договора полностью удовлетворяют потребности региона. А армянам надо вылечиться от своих фантастических аппетитов, спуститься на землю, понять, что такое реал-политик и где место Армении в нашем регионе.

На этом фоне хочется отметить, что значительная часть армянского общества понимает, что после 44-дневной войны для Армении есть только одна альтернатива - подписать мир с Азербайджаном, определить государственные границы, провести делимитацию и демаркацию, и, что бы не говорили в Ереване, обеспечить создание Зангезурского коридора и всех других маршрутов в регионе.

В Ереване это уже начинают понимать и постепенно идут к подписанию мирного договора. И тут удивляет реакция Ирана, который вдруг решил защищать свои интересы, ссылаясь при этом на интересы Армении. Попытки дестабилизации в регионе, провокационные широкомасштабные учения, максимально приближенные к боевым, - это инициатива Ирана, который неразумно напрягает ситуацию в регионе.

Но как не получилось у Армении, так же не получится и у Ирана. Переписать результаты 44-дневной войны и образовавшийся после нее новый геополитический расклад никому не удастся.

Армении не удастся вывести из оборота Московский и Карсский договора. Это совершенно бесперспективное занятие. Очень показательно и символично, что в подписанной в июне этого года в Шуше Президентами Азербайджана и Турции Шушинской декларации делается отсыл к Карсскому договору. Шушинская декларация имеет такое же значение, как и те исторические договора.

По итогам первой мировой войны определились отношения большевистской России, а затем и СССР с таким значимым соседом, как кемалистская Турция. Большевистская Россия и кемалистская Турция определили свои интересы на Южном Кавказе, а также были определены границы Грузии, Азербайджана и Армении. Поэтому недооценивать значимость Карсского договора нельзя. Он принес относительный мир и стабильность в наш регион. И именно на его основе весь советский период определялись международная политика и международные отношения в нашем регионе между Турцией и затем СССР, а также стабильность и процветание союзных республик - Азербайджан, Армения и Грузия.

Мир и стабильность в регионе, как и сто лет назад, сегодня во многом зависят от взаимоотношений Турции и России. Но разница в том, то Турция сегодня намного укрепилась в нашем регионе в отличие от 1920-х годов. И что главное - Азербайджан является бесспорным лидером региона, с мнением которого считаются все соседи. Правда заключается в этом, а все остальное - армянские выдумки и пропагандистская ерунда.

Лейла Таривердиева