Прочный союз равных партнеров

Подписанная 15 июня в Шуше президентами Азербайджана и Турции декларация продолжает оставаться в центре внимания азербайджанских и зарубежных СМИ и экспертных кругов. Баку и Анкара снова оказались в центре внимания и послали миру определенные месседжи касательно своих отношений и своего взгляда на будущее региона.

Между Азербайджаном и Турцией уже существует несколько основополагающих документов. Это Соглашение о развитии дружбы и всестороннего сотрудничества, Протокол о сотрудничестве и взаимопомощи, Соглашением о стратегическом партнерстве и взаимной помощи и так далее. Шушинская декларация стала одним из важнейших составляющих договорно-правовой базы между нашими странами. Это декларация целей, поставленных Баку и Анкарой как в двусторонних отношениях, так и в региональном масштабе на современном этапе и в условии новых реалий, созданных победой Азербайджана в 44-дневной войне.

Шушинская декларация - это документ, предполагающий интеграцию партнеров, союзников, руководствующихся интересами друг друга не в меньшей степени, чем интересами национальными. Можно с уверенностью сказать, что национальные цели двух стран во многом совпадают, что достаточно редко встречается в мировой политике. Этот союз прочен еще и потому, что оба государства самодостаточны и реально независимы. Союзы равноправных партнеров всегда прочнее тех, что формируются вокруг центра силы. Баку и Анкара готовы работать вместе и вовлекать в региональное партнерство и другие страны. Об этом говорится в декларации, это же неоднократно подчеркивали в своих заявлениях официальные Баку и Анкара.

Шестисторонняя платформа, продвигаемая президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, - это жизнеспособная инициатива, обещающая большие перспективы соседям Азербайджана и Турции по региону.

"Отношения наших стран вышли на самый высокий уровень, о чем говорит само название документа - Шушинская декларация о союзничестве. Речь идет о всеобъемлющей политической, военно-технической и экономической интеграции между двумя странами, создании общего политического, экономического, военно-политического пространства между Азербайджаном и Турцией", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По мнению политолога, Шушинская декларация, несомненно, станет еще одним важным вкладом в создание прочной базы сотрудничества Азербайджана и Турции и укрепления безопасности региона.

Не секрет, что наше сотрудничество носит стратегический и долгосрочный характер, и сейчас впору говорить о создании политико-правовой базы, закрепляющей фактически союз двух государств, подчеркнул Велизаде. Подписанная декларация наполнила этот союз новым содержанием. Прежде всего, речь идет о совместном решении вопросов безопасности, реализации совместных проектов, в том числе на освобожденных территориях, о долгосрочных транспортных проектах, которые будут представлять интерес не только для наших стран, но и для региональных игроков.

"В последние годы азербайджано-турецкие отношения характеризуются особой динамикой, прежде всего, в экономической, военной и политической сферах. Не случайно эти три направления заняли особое место в Шушинской декларации. Большие перспективы у сотрудничества в реализации проектов на освобожденных территориях. А в свете посещения Президентом Турции Шуши это сотрудничество приобретает особый оттенок", - отметил политолог.

По словам Велизаде, сегодня Турция и Азербайджан формируют новую гуманитарную повестку. В Турции этот год объявлен годом Юнуса Эмре, в Азербайджане 2021 год - год Низами Гянджеви. И, конечно, очень важно, чтобы гуманитарное, духовное сотрудничество двух стран имело осовремененные очертания. Материальное наследие наших народов, философия Эмре, Низами сегодня в свете двусторонних развитий является объединяющим началом, которое вдохновляет наши народы на новые горизонты духовного и идеологического единения.

Если говорить о значении визита Президента Эрдогана в Шушу с точки зрения региональной политики, то, как отметил наш собеседник, формирующиеся новые региональные реалии заставляют страны по-новому взглянуть на характер двусторонних отношений и особенности многостороннего плана. В нашем регионе уже давно и успешно действуют такие форматы, как Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Иран-Турция, Азербайджан-Иран-Россия, а сегодня все больше укрепляется формат Азербайджан-Россия-Турция.

"А в новых геополитических постконфликтных реалиях эти форматы могут оформиться в "платформу 6-ти". Шушинская декларация открывает новые перспективы для реализации именно этой платформы. Данная инициатива была озвучена главами Азербайджана и Турции в декабре прошлого года во время Парада Победы. Очень важно, чтобы эти инициативы имели глубокое содержательное значение и были направлены на достижение прочного и стабильного мира в нашем регионе. Хочу подчеркнуть, что эти реалии созданы усилиями Турции и Азербайджана. Сегодня страны, которые вносят лепту в упрочение регионального мира, выступают фактически в одной связке геополитических интересов. А Баку и Анкара всегда открыты для сотрудничества", - резюмировал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева