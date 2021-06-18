Шушинская декларация и перспективы экономик Азербайджана и Турции

Подписанную 15 июня Президентами Азербайджана и Турции Шушинскую декларацию уже называют историческим документом. Подробностей о ее содержании с момента подписания с интересом и волнением ждут в самых разных странах, имеющих те или иные интересы в нашем регионе. Большинство уделяет первостепенное значение военной и политической составляющей, но у Декларации есть и экономическая сторона, которая не менее важна. Потому что хорошо известно - политическую повестку во многом формирует повестка экономическая. Именно экономика является тем ветром, который разворачивает политический флюгер в том или ином направлении. Она - фундамент, и чем он прочнее, тем более сильную политику может проводить государство, тем больше поддержки у властей внутри своей страны и, следовательно, больше козырей в руках против внешних недоброжелателей. Экономически слабое государство не способно утвердиться на мировой арене и голос его будет слышен немногим. Это реалии, от которых не уйти.

В Азербайджане давно поняли эту истину, и потому построение современного независимого государства было начато с укрепления ее экономического фундамента. То же самое можно сказать о Турции. А объединившись в совместных проектах, наши страны стали локомотивами развития экономики региона в целом.

В Шушинской декларации обозначены такие важные пункты экономического, энергетического и транспортно-логистического взаимодействия Турции и Азербайджана, как Южный газовый коридор, коридор Восток-Запад, под которым подразумевается железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, отмечается, что наши страны будут и дальше развивать транзитно-транспортный потенциал азербайджано-турецких участков международных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем. Особый пункт - это продолжение работы в направлении реализации Зангезурского коридора. В заявлении после подписания декларации в Шуше Президент Турции подчеркнул, что Анкара всецело поддерживает проект Зангезурского коридора, которым смогут воспользоваться все - от Востока до Запада. Все азербайджано-турецкие проекты успешны и направлены на региональное и межрегиональное сотрудничество, а значит - на усиление стабильности и мира в регионе.

Компании двух стран инвестируют в экономики партнера. Особо выделяются тут турецкая "Тюркийе Петроллары" и азербайджанская SOCAR. В ходе встречи Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше была обсуждена возможность совместного вложения энергетическими компаниями инвестиций в третьих странах. Несмотря на пандемию, наши страны решительно продолжают совместные усилия по развитию сотрудничества во всех сферах экономики - от энергетики до сельского хозяйства, от транспорта до туризма. Отметим, что с 1 марта этого года вступило в силу Преференциальное торговое соглашение. Стороны уверенно движутся к цели - доведению взаимного торгового оборота в 2023 году до 15 миллиардов долларов.

Сотрудничество в экономической сфере, торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами является самым значимым сегментом Шушинской декларации, считает экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

По его словам, согласно декларации, Азербайджан и Турция активизируют свои усилия по диверсификации национальных экономик и экспорта в рамках торгово-экономических отношений, по созданию совместных предприятий в перспективных областях, а также по разработке более благоприятных условий для взаимовыгодного развития инвестиционного сотрудничества. В документе также указано, что страны примут меры для создания механизмов организации свободного движения товаров.

"Не надо забывать, что между Турцией и Азербайджаном уже существует и ратифицирован документ, устанавливающий и регламентирующий военную поддержку в случае агрессии со стороны третьих стран. Поэтому считаю, что именно торгово-экономическая составляющая играет в Шушинской декларации основную роль. И эта роль как раз еще более значима в контексте тех реалий, которые формируются в нашем регионе - геополитических и экономических", - сказал Эльшад Мамедов.

Экономист высказал мнение, что главы государств прекрасно осознают тот факт, что мировая экономика деглобализируется, фактически глобальные цепочки поставок идут на спад. И если в течение последних трех десятилетий страны региона, богатые природными ресурсами, в том числе Азербайджан, могли рассчитывать на значительные валютные поступления от экспорта энергоносителей, то сегодня в условиях мирового сокращения спроса на энергоносители на первый план выходит ненефтяная экономика.

В этом контексте именно региональная интеграция, углубление экономических связей с такой важной для нас страной, как Турция, имеет для Азербайджана особое значение, подчеркнул Мамедов. Азербайджан обладает необходимым внутренним инвестиционным потенциалом для решения своих экономических задач, для роста инвестиций в экономику.

"Нужно иметь в виду, что импорт технологий и в частности турецких, может существенно повысить конкурентоспособность отечественной продукции на региональных рынках. В этом контексте, считаю, сотрудничество не случайно охватывает также реализацию проекта Зангезурского коридора, который фактически свяжет экономические системы наших стран и позволит реализовывать транспортно-логистические поставки, которые, в свою очередь, должны дать стимул для совместного производства. Совместные производственные решения представителей азербайджанского и турецкого бизнеса могут существенно повысить конкурентоспособность совместно производимой продукции на региональных рынках. В складывающихся новых экономических и геополитических реалиях документ такого уровня, как Шушинская декларация, углубление торгово-экономического сотрудничества должны, безусловно, позитивно повлиять на повышение конкурентоспособности как азербайджанской, так и турецкой продукции", - сказал азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева