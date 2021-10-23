Азербайджан-Иран: инцидент исчерпан, но урок выучен

На днях стало известно, что Управление международных перевозок и транзита Ирана, сославшись на директиву МИД ИРИ, запретило транспортным компаниям, осуществляющим международные перевозки, въезжать на территории Азербайджана через Армению. Это нашло отражение в письме гендиректора Управления М.Дж.Хедаяти профсоюзам указанных компаний.

Как сообщают иранские СМИ, Управление рассматривает любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ этой страны как нарушение территориальной целостности Азербайджана. В этом коммюнике запрещен въезд в армянонаселенную часть Карабаха и Лачинский район через Армению. Также запрещено подписание каких-либо торговых соглашений с "Нагорным Карабахом" и выдача товаросопроводительных документов в этот регион транспортным компаниям.

В качестве ответного жеста Азербайджан передал образумившемуся соседу двоих дальнобойщиков, задержанных 15 сентября за незаконный проезд на территорию Азербайджана.

Более месяца иранская сторона пыталась добиться освобождения своих водителей и отмены таможенного досмотра своих грузовиков через давление и угрозы, ни к чему себя при этом не обязывая. Что происходило в течение этого месяца, наверняка, известно всем. Не ошибемся, если скажем, что мир следил за ситуацией между Баку и Тегераном с большим интересом, происходящее превратилось чуть ли не в главную новость этой осени. Армения, обманутая этой возней, тоже активизировала свою дипломатию, думая, что нашла таки союзника против Азербайджана. Но ничего не случилось. Победили разум и новые реалии, образовавшиеся в регионе после 44-дневной освободительной войны.

В конце концов иранской стороне пришлось отступить и согласиться с правотой Азербайджана, который всего лишь реализует свои права, обозначенные в международном законодательстве. Надо понимать, что иранцы были задержаны не в провокационных или каких-либо других пакостных целях. Это не была демонстрация силы с азербайджанской стороны. Эти двое реально нарушили границу, проникнув в зону временной ответственности российских миротворцев с грузом неизвестного содержания, за что и должны были понести наказание в соответствие с азербайджанским законодательством. Но Баку проявил гуманизм и добрую волю, вернув водителей после того, как соседи прекратили попытки искать союзников против нас и доказывать, кто в регионе круче. Как и было договорено с иранской стороной. Директива транспортного управления Ирана фактически является полным и не подлежащим сомнению признанием территориальной целостности Азербайджана и наших суверенных прав над всеми своими территориями.

Не будем называть это капитуляцией, потому что теоретически Тегеран все тридцать лет армянской оккупации заявлял о признании целостности Азербайджана на самом высоком официальном уровне. Что там происходило на самом деле на практике, это уже другой вопрос, и сейчас речь не об этом.

Конечно, 83-миллионной державе очень хотелось продемонстрировать 10-миллионной стране, кто в регионе хозяин. Разгоряченные головы, потерявшие определенные блага после восстановления ирано-азербайджанской границы, не учли при этом новых реалий. Абсолютно новых, в которых уже формируются совершенно другие форматы, идет перестановка фигур и интересов. В новых реалиях верхом наивности было искать поддержки против Баку у Москвы, еще более странным выглядели поиски сочувствия у Анкары. Иранская сторона кидалась из стороны в сторону, ища союзников против Президента Азербайджана Ильхама Алиева, жестко, хладнокровно и аргументированно отвечавшего на провокационные действия соседа. И что очень важно подчеркнуть - в данном случае, как говорится, первым начал Иран. Своим поведением и демонстрацией "бицепсов" он вынудил азербайджанского лидера заговорить во всеуслышание о том, о чем тот многие годы старался не упоминать из соображений дипломатии добрососедства. Хотя сосед сотрудничал с оккупантом и вел подковерную деятельность среди верующих Азербайджана.

Итак, инцидент исчерпан. Напряженность спала, а новые реалии стали четче видны всем, кто пытается тянуть руки к региону. Все еще раз убедились, что давить на Баку, диктовать ему условия и указывать, с кем дружить, не имеет смысла - себе дороже. С Баку лучше сотрудничать. Особенно Ирану, у которого и так полно проблем.

"Последние события еще раз красноречиво продемонстрировали то обстоятельство, что сложившиеся в результате победоносных действий Азербайджанской армии региональные геополитические реалии сегодня диктуют условия всем остальным игрокам и показывают им, как нужно действовать в нашем регионе, каким правилам подчиняться и какой логике следовать".

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя отход Ирана от недружественной позиции и демонстрацию им конструктивных шагов.

Как отметил наш собеседник, Иран в последние недели особенно активно занимался поиском партнеров для поддержки иранской позиции в вопросе использования коммуникаций в регионе, которые с сентября регулирует Азербайджан, организовав таможенный контроль для проезжающих по азербайджанскому участку дороги Горис-Гафан транспортных средств.

"Обращают на себя внимание частые поездки иранских представителей в Москву. Скорее всего, там вопрос поднимался, но должного понимания иранская сторона не встретила. Скорее всего, Москва предложила Ирану согласиться с теми реалиями, которые сегодня доминируют в регионе. Такие же вопросы поднимались во время встреч с представителями турецких властей. Недавно прошли консультации между Тегераном и Анкарой. Естественно, ожидать, что Анкара может поддержать Тегеран в этом вопросе, было бы крайней наивностью, и Анкара, само собой разумеется, также отказала Тегерану. Не найдя поддержки у основных партнеров в регионе, Иран был вынужден изменить свою позицию", - сказал Ильгар Велизаде.

Такая ситуация сложилась благодаря дальновидной азербайджанской дипломатии, считает политолог. Наша страна в последние годы продемонстрировала эффективные форматы с Россией, Турцией, другими государствами региона. И это заранее обрекло на неудачу любые надежды на то, что какие-то антиазербайджанские действия найдут отклик у партнеров и друзей Азербайджана. Эта политика Баку сыграла основную роль в том, что иранские инициативы и выбранная Тегераном линия поведения оказались проигрышными.

Кроме того, изначально было понятно, что Иран не опирается на международные нормы и правила, преследует свои корыстные интересы, которые поддерживаются только Ереваном.

"Но дело в том, что Еревану самому нужна поддержка и помощь. Естественно, Армения не могла стать для Ирана страной, голос которой сыграл бы решающую роль в этом вопросе. Переброски на территорию Карабаха иранских грузов в любом случае не входили в канву двусторонних отношений ИРИ с Азербайджаном и не вписывались в систему региональной политики. В этих условиях на большее Иран рассчитывать не мог и был вынужден признать безусловное право Азербайджана действовать на своих суверенных территориях так, как считает нужным. И в рамках тех политических и экономических реалий, которые в нашем регионе отныне являются определяющими", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева