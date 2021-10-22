Все тайное стало явным: последствия азербайджано-иранского противостояния

Выскажу, возможно, парадоксальную мысль - это даже хорошо, в какой-то мере, то, что имело место инициированное Ираном напряжение в отношениях между нашими странами. Потому что теперь все стало предельно ясно. Всем и навсегда. В частности, то, что ныне мы наблюдаем определенные позитивные тенденции в ирано-азербайджанских отношениях еще раз подтвердило, что Азербайджан был прав в своих требованиях.

Говоря конкретнее, Азербайджан справедливо потребовал от иранских бизнесменов прекратить незаконные контакты с армянскими сепаратистами, что проживают в Ханкенди. Напомню, что дорога из Ирана в Армению пролегает через дорогу Гёрус-Гафан, 21-километровый отрезок которой еще в советское время был проложен по территории Зангиланского района Азербайджана, который был оккупирован Арменией.

Пользуясь продолжавшейся более четверти века оккупацией наших земель, иранская сторона, любящая позиционировать себя в роли борца за права мусульман, вовсю торговала как с Арменией, так и с карабахскими сепаратистами. Официальный Баку несколько раз и в разной форме указывал иранской стороне, что после 44-дневной войны этот участок вернулся в состав Азербайджана, и, стало быть, нужно учитывать новые реалии.

Увы, в ИРИ предпочли политику игнорирования законных требований нашей страны, по сути вынудив Азербайджан на жесткие ответные действия. В итоге, наша страна установила там блокпосты и соответствующие транзитные условия для иранских водителей. Таким образом, Азербайджан заявил, что не позволит ни одной стране нарушать его суверенные права и территориальную целостность, и продемонстрировал свою решимость.

Были угрозы со стороны Ирана, в том числе и проведенные им военные учения, посредством которых, о чем открыто говорили разные представители политического, военного и религиозного руководства ИРИ, оказывалось давление на нашу страну. Но что получилось в итоге? А в итоге, в который уже раз весь мир, и, особенно, Иран, убедились в бесполезности попыток ведения диалога с официальным Баку посредством давления, угроз и шантажа. И это тоже одна из причин, по которой я считаю, что в какой-то мере даже хорошо, что имело место сбрасывание всех масок.

Так, благодаря действиям официального Тегерана, выбравшего путь конфронтации с нашей страной, стали понятны и иные мотивы и опасения ИРИ. Эта страна полагает, что разблокировка указанных путей сообщения, а также претворение в жизнь проекта Зангезурского коридора, призванного соединить Азербайджан с Турцией в обход Ирана, как и получение нового пути железнодорожного сообщения Армении с Россией через Азербайджан, ослабляет значение Ирана для Армении, не говоря уже об Азербайджане.

Зангезурский коридор будет кратчайшим путем связи Азербайджана с Турцией, что автоматически станет выгодной альтернативой для грузоперевозок из Центральной Азии в Турцию и Европу, и наоборот. Еще один основной фактор, который привел к осознанной и неоправданно антиазербайджанской политике нынешнего руководства ИРИ - масштабные евразийские транспортные проекты Китая. Все это скрывалось или открыто не афишировалось до нынешнего конфликта, инициированного руководством ИРИ. Теперь же и это стало очевидно.

Стало совсем уже ясно видно, что Иран готов делать ставку в регионе именно на Армению, которая более четверти века удерживала наши земли под оккупацией , варварски разграбливая их. Кстати, в Ереване очень надеялись на то, что напряженность в азербайджано-иранских отношениях перерастет в военное противостояние между странами.

Армянская сторона традиционно просчиталась. В Тегеране, в итоге, трезво оценили новые реалии и военно-политическую мощь нашей страны. В итоге, мы видим резкое изменение поведения иранской стороны, которая согласилась на законные требования Азербайджана. В результате чего, Армения лишилась возможности вторгаться на суверенные территории Азербайджана при поддержке третьих лиц. Попытки Армении установить коридор с Ираном дабы и дальше развивать экономическое сотрудничество потерпели неудачу.

Ну и последнее. В результате инициированного Ираном конфликта с нашей страной были выявлены как отдельные лица, так и целые организации и сети, созданные в в Азербайджане внешними силами. Они вели подрывную работу, игнорируя национальные интересы нашей страны и нашего народа. Это был мощный удар по покровителям такого рода провокаторов и предателей. Да, некоторые их них ныне затаились, легли на дно, но и они будут разоблачены.

Как видим, в результате жесткого противостояния, которое официальный Баку вначале пытался пресечь, объясняя иранской стороне бесполезность такой политики, как это не удивительно, произошло много полезного. Все тайное стало явным. Плюс, в Иране, по сути, признали свою ошибку и отыграли назад. А это - закономерный результат решительной, смелой, принципиальной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который всегда во главу угла ставил общенациональные интересы и который превратил нашу страну в силу, с которой все вынуждены считаться.

Акпер Гасанов