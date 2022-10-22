Военные учения Ирана и флаг над Худаферином

Автор: Лейла Таривердиева

Иран начал очередные учения на границе с Азербайджаном. За последние два года мы уже потеряли счет военным маневрам южного соседа, которые он начинает всякий раз, как кто-то в Тегеране увидит плохой сон или разглядит угрозу там, где ее нет. Все помнят напряженность, сложившуюся осенью прошлого года, когда азербайджанская сторона начала освоение своих освобожденных районов, граничащих с Ираном. Конфронтация тогда действительно разгорелась нешуточная. С юга пошли угрозы "не допустим", "не позволим" и все в таком духе. Чем были вызваны страхи иранской стороны, до сих пор не очень понятно.

То же самое происходит в последние дни. Иран снова говорит о какой-то угрозе безопасности, о недопущении изменения границ и всяком таком. И снова неясно, кто тут меняет границы и кто угрожает безопасности Исламской Республики.

Обращает на себя внимание тот факт, что демонстративные учения на границе начали проводиться после того, как Азербайджан освободил свои территории и в октябре 2020 года впервые за тридцать лет вышел к своим южным границам. Почему-то Ирану это очень не понравилось. Все годы оккупации никто в Тегеране не делал заявлений о недопустимости изменения границ, хотя они были грубо и в нарушение всех международных норм изменены Арменией. Может быть, потому что такая ситуация кого-то в Тегеране не устраивала? Ведь все эти годы шел незаконный бизнес, в грабеже оккупированных земель участвовали не только армяне, но и иранские дельцы. В эту страну уходил лес, полезные ископаемые, на иранских рынках продавалось имущество изгнанных или убитых армянами азербайджанцев, через захваченные земли без помех переправлялись наркотики и контрабанда. А власти ИРИ обнимались с саргсянами, кочарянами и прочими военными преступниками. Стоит вспомнить и то, что делегации иранских чиновников ездили на оккупированные территории и вполне официально заключали с сепаратистами какие-то договоренности. После того, как Баку поднял шум, в Тегеране пообещали больше так не делать. Однако налаживание контактов продолжилось неофициально, что, впрочем, одно и то же.

Как раз оккупация и превращение оккупированных территорий в серую зону представляло угрозу для безопасности Исламской Республики, но с иранской стороны ни разу не было сделано никакого заявления в этом духе. Зато с началом 44-дневной войны южные соседи немедленно заявили, что, дескать, не допустят войны у своих границ. В Азербайджане, разумеется, этих протестов во внимание не приняли. Были освобождены все приграничные районы, а над Худаферином взвился азербайджанский флаг.

"Учения Ирана на границе с Азербайджаном демонстрируют готовность ответить на угрозы со стороны соседних стран", - заявил командующий сухопутными войсками Ирана Мохаммад Пакпур. Маневры начались в районе Араза, куда стянута бронетехника, ракетные установки, артиллерия, авиация, а солдаты учатся строить понтонные переправы через реку. Куда собираются переправляться иранские подразделения через Араз? Угадайте с трех раз. Ответ содержится в следующих словах Пакпура: "Послание учений для соседних стран - мир и дружба и укрепление стабильной безопасности, а для противников - объявить о готовности сухопутных войск КСИР вместе с другими вооруженными силами защищать границы страны и решительно реагировать на любую угрозу".

Надо понимать, что посланием дружбы эти маневры являются для Армении, а объявление о готовности делается для нас. Да ради бога. Год назад, в октябре 2021 года Президент Ильхам Алиев открывал погранчасть в Джебраиле. Во время осмотра части он многозначительно попозировал возле находящегося на вооружении пограничников израильского беспилотника Harop. Там же он заявил, что Азербайджан - независимая страна и сама решает, с кем строить отношения и на каком уровне. "С какой страной на каком уровне мы строим отношения - это наше личное дело. Мы же не выдвигаем претензии против стран, которые имеют тесные дружеские связи с Арменией. Посмотрите, сколько у Армении покровителей. Вторая Карабахская война показала это. Посмотрите, сколько стран сегодня поддерживают Армению. И что, мы должны стать врагами с этими странами? Нет", - заявил он.

Адресованы эти слова были Ирану, который в тот период особенно активно "находил" на территории Азербайджана израильские базы и прочие "следы сионистов".

Кризис прошлой осени постепенно рассосался. Но год спустя Иран опять увидел угрозы своей безопасности по эту сторону реки Араз. Эти маневры однозначно носят антиазербайджанский характер. Одной из причин того, что силовикам не сидится на месте, могут быть ширящиеся протесты в этой стране. Режим не желает признавать, что причиной массовых протестов являются внутренние проблемы страны и введенные там средневековые порядки. Все, что происходит сегодня в Иране, происходит стихийно и исходит из народного гнева, а не из происков Баку, сионистов, пантюркистов или кого-то еще.

Вместо того, чтобы осознать это и начать что-то менять, Иран выбрал игру мускулами, так сказать, языком тела высказывая угрозы. Но в Азербайджане никто не испугался. И даже не удивился. Как мы уже отметили вначале, за послевоенные два года в Азербайджане уже привыкли к тому, что чуть что - на границе объявляются танки и пушки. Такое впечатление, что они даже складируются где-то поблизости, чтобы, как говорится, два раза не ходить.

Спокойно наблюдая за всей этой возней, Баку продолжает реализовывать свои планы. 20 октября был открыт Международный аэропорт Зангилан, заложены фундаменты жилых комплексов и прочих объектов в возрождающихся Зангиланском и Джебраильском районах. Во всех этих мероприятиях принял участие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Джебраиле оба президента выступили с заявлениями, направив ряд очень четких месседжей соседям нашей страны. Как заявил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан и Турция "стали союзниками во всех сферах, что является серьезным достижением для наших народов, в то же время это - серьезный месседж региону и миру, потому что турецко-азербайджанское единство является очень важным фактором в регионе. Это - фактор мира и стабильности. В то же время, если кто-то вновь попытается предпринять несправедливые действия против нас, то, конечно, должен серьезно учесть этот фактор".

Президент Эрдоган с присущим ему тонким дипломатизмом отметил, что "существующие в некоторых кругах страх и беспокойство, связанные с Зангезурским коридором, который соединит Нахчыван с западными районами Азербайджана, далеки от реальности. То есть, после всех этих шагов, связанных с Карабахом, такой страх неуместен. Азербайджан уверенными шагами продолжает свой путь".

Тем временем глава МИД Ирана Абдуллахиан прибыл в Армению, чтобы открыть в Гафане иранское консульство. Там он еще раз выразил, как пишут армянские СМИ, несогласие с любым изменением геополитической границы в Кавказском регионе. Иран считает "безопасность Армении безопасностью Исламской Республики Иран и безопасностью региона". Примечательно, что этот визит проходит параллельно с происходящим в Зангилане и Джебраиле, а консульство открывается в Западном Зангезуре. И это, конечно, не случайные совпадения. Это демонстрация, довольно грубая и откровенная, неразумная и недальновидная.

Хотя чему удивляться. Несколько лет назад какой-то из иранских чиновников заявил, что "иранцы и армяне один народ, живущий в разных странах". Калька со знаменитого определения, данного Гейдаром Алиевым братству Азербайджана и Турции, совершенно неприменима к нездоровым отношениям Еревана и Тегерана и звучит смешно.

На этом все. Есть еще один интересный момент - атакующие украинцев иранские беспилотники и выстроенная по ту сторону Араза техника, которой соседи вздумали пугать Азербайджан.

Но об этом в следующий раз.