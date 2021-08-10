Странные превращения иранских авто в Ханкенди - где проходит "граница дружбы"?

Через неделю после окончания войны Президент Ильхам Алиев посетил освобожденные Физулинский и Джебраильский районы. В Интернете выставлено немало видео этой поездки. И один момент еще тогда привлекл к себе особое внимание. Проезжая мимо Худаферинского моста, глава Азербайджана показал в сторону границы и сказал: "Река Араз, азербайджано-иранская граница. Граница дружбы".

Очень многие обратили внимание на эти слова, на то, как они были произнесены. Эти слова можно было воспринять как меседж соседнему Ирану, заключающийся в следующем: несмотря на все имевшие место в период 44-дневной войны нелицеприятные моменты, о которых мы, конечно же, знаем, мы стремимся к добрососедству и дружественным отношениям.

Мы все помним многочисленные кадры в соцсетях, свидетельствующие о попытках доставки в Армении из Ирана вооружений, которые блокировались тамошними азербайджанцами. Это было, но мы готовы это забыть и продолжать добрососедские отношения. Азербайджан всегда сглаживал углы, являясь главным миротворцем и интегрирующим фактором в регионе. Но у всего есть свой предел.

В последние дни в открытый доступ попала информация о странных "маневрах" иранских автомобилей на территориях, входящих в зону временной ответственности российских миротворцев. Въезжая через границу в Армению, они затем по якобы контролируемой миротворцами Лачинской дороге проезжают без разрешения азербайджанской стороны на территорию нашей страны, разгружаются и отправляются обратно. Наблюдения показывают, что с 11 июля по 8 августа 35 иранских автомобилей (4 грузовика и 31 бензовоз) 70 раз въезжали и выезжали с территории российских миротворцев через Лачин. Происходило это 11, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31 июля, а также 3, 4, 5, 6, 7 августа.

Движение по Лачинской дороге из Армении в Ханкенди и обратно за последний месяц заметно активизировалось. Наблюдения, произведенные специальными средствами, показывают, что время от времени одни и те же грузовики въезжают с одними государственными регистрационными номерами, а выезжают уже с другими. Или же один и тот же номер оказывается на разных автомобилях.

Вот, например, взглянем на фото.

Два разных грузовика - один направляется в Ханкенди, а другой возвращается оттуда, снабжены одними и теми же номерами, зарегистрированными в Армении - 36-CG-628.

А вот на этих фотографиях один и тот же бензовоз направляется в Ханкенди с одними номерами (50-ZZ-404), а на обратном пути почему-то уже с другими - 444-Q-44.

Тут хотелось бы снова процитировать Президента Азербайджана, который в недавнем интервью национальному телевидению заметил, что мы все видим и все знаем, что происходит в Ханкенди и на Лачинской дороге. Вышеуказанные фото яркое тому свидетельство. Как сказал глава государства, мы и раньше, до войны, знали, что там происходит, само собой, знаем и сейчас. Азербайджан проводит ежедневный мониторинг - сколько машин проехало по Лачинской дороге в одну и в другую сторону. "Вместе с тем, мы видим машины, приезжающие из-за рубежа, и говорили, что этому надо положить конец, это нехорошо, это наша территория. Как иностранная машина может въезжать туда без нашего разрешения? К тому же, если кто-то считает, что мы этого не видим, то ошибается. Порой на эти машины крепят армянские номера. Но мы там, мы в коридоре. Мы все видим", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Кто-то на юге от нас, возможно, тогда недоверчиво усмехнулся, однако очень скоро в подтверждение своих слов Азербайджан начал выкладывать информацию, доказывающую, что у него действительно есть глаза повсюду. И эти глаза, точнее технические средства, приносят плохие новости о странах, которых мы считаем добрыми соседями.

Сразу скажем: у Азербайджана имеются доказательства того, что десятки незаконно проезжающих по Лачинской дороге автомобилей принадлежат именно иранской стороне. Что перевозят из Ирана в Ханкенди? Кто может гарантировать, что эти автомобили не перевозят грузы, способные представлять угрозу для Азербайджана и наших военнослужащих? Есть такие гарантии? Происходят эти перевозки однозначно не с разрешения азербайджанской стороны. Есть также большие сомнения по поводу гуманитарной составляющей грузов, иначе не было бы всей этой конспирации и смены номеров. Хотя даже в случае гуманитарной помощи она может осуществляться только с ведома Азербайджана, потому что, вне зависимости от присутствия российских миротворцев, эти территории являются международно признанными территориями Азербайджанской Республики.

Кстати, территориальную целостность Азербайджана признают и Иран, и Россия. Но первый своими действиями регулярно нарушает ее, а вторая милостиво позволяет ему это делать. В дни второй карабахской войны, еще раз напомним, через Иран Армении направлялись военные грузы. Этот поток был остановлен только после массовых протестов и вмешательства местных азербайджанцев. Трудно представить, что власти и соответствующие государственные структуры Ирана не в курсе, что происходят на границах страны. Это очень сомнительно. Если же они не знают обо всех этих играх с номерами, значит, мы знаем о делах их страны больше них.

Есть три варианта. Первый - Тегеран вообще не в курсе. Второй - Тегеран в курсе, но не способен предотвратить нарушения иранскими транспортными средствами границ Азербайджана. И третий - Тегеран в курсе и старается скрывать эти вопиющие факты. Ни один из трех вариантов не делает соседней стране чести. А третий вообще заставляет сомневаться в искренности ее официалов, говорящих о дружественности к Азербайджану. Как много может быть дружественных намерений в подпитке сепаратистов и поддержке огня в только что вышедшем из кровопролитной войны регионе?

У Азербайджана достаточно сил, чтобы с честью выйти из самых сложных ситуаций. Но Баку хочет мира и спокойствия. Одного нечистоплотного противника в лице Армении ему вполне достаточно, и хотелось бы быть уверенными, что на юге наши тылы обеспечены, что там, за Аразом - друзья, от которых не ждешь подножки и удара в спину. Что там, как говорил Президент Азербайджана, проходит граница дружбы.

Лейла Таривердиева