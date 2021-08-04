Большая политика, безусловно, никогда и нигде не базировалась на таких ценностях, как мораль и нравственность. При этом, даже холодный расчет в действиях того или иного государства не должен перетекать в зашкаливающий цинизм. Эти, казалось бы очевидные вещи, игнорируются официальным Тегераном. Представители которого в Армении позволили себе откровенную провокацию.

Говоря конкретнее, посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури и военный атташе посольства Ирана, полковник Бахман Садегин 3 августа посетили в сопровождении представителя Минобороны Армении армяно-азербайджанскую границу на участке Гегаркуникской области Армении. Как сообщают ереванские СМИ, командующий армейским корпусом генерал-майор Араик Арутюнян представил послу обстановку на армяно-азербайджанской границе, после чего был организован визит к приграничной линии на участке населенного пункта Верин Шоржа.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Армении "выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися приграничными спорами между двумя странами, заявил о необходимости проявления сторонами сдержанности и мирного решения существующих между странами споров". Он выразил свои соболезнования семьям погибших во время последних боевых действий военнослужащих.

Отметив необходимость уважения международно признанных границ всех сторон, посол Ирана заявил, что обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе исходит из интересов проживающих в регионе народов. Он выразил готовность Ирана содействовать в установлении долгосрочного мира в регионе. Последнее особо нелепо. Потому, что в Азербайджане все прекрасно помнят, чем для нас обернулась попытка Ирана взять на себя роль миротворца. Захват армянской стороной Шуши - такова была цена тем инициативам официального Тегерана.

Что показательно, даже после этого иранская сторона не объявила о разрыве своих отношений с Арменией. Иран не пошел на это на протяжении всей первой карабахской войны. И границу с Арменией, в знак солидарности с Азербайджаном, Иран тоже не закрыл. А ведь именно такой шаг со стороны ИРИ мог изменить ход и итог первой карабахской войны.

Ведь Армения оказалась заблокированной со стороны Азербайджана и Турции, а транспортная связь через Грузию была достаточно ограничена. Иранская граница для Армении стала фактически "дорогой жизни". Закрыв ее, ИРИ помогла бы Азербайджану. Но, там решили помогать агрессору и оккупанту, а не жертве агрессии и оккупации.

Кстати, даже после окончания первой карабахской войны, Иран не пошел на закрытие границ с Арменией. Он не сделал этого за все почти три десятилетия, что длилась оккупация азербайджанских земель Вот вам и истинное лицо мусульманского, шиитского государства! Для сравнения Турция закрыла границы с Арменией, дипломатические отношения между двумя странами прерваны, их нет до сих пор. Как говорится, почувствуйте разницу.

Всех уже перечисленных фактов достаточно для понимания приоритетов официального Тегерана. Там молчаливо поддерживали армянскую оккупацию наших земель, разрушение мечетей, превращение мусульманских святынь в коровники. Открыто и громко возмутиться случившимся, введя экономические санкции против Армении в Иране не захотели. Получается, что ИРИ выгодна была продолжавшаяся долгие десятилетия оккупация наших земель. В том числе, предположу и потому, что оккупированный Нагорный Карабах превратился в "серую зону", через которую можно было провозить все, включая наркотики.

Сейчас ничего этого нет. Победа Азербайджана в 44-дневной войне полностью изменила баланс сил в регионе, геополитический расклад на Южном Кавказе. В Иране поняли это слишком поздно. Да, там попытались запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Отсюда заявления политического и духовного руководства ИРИ в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Но они были сделаны уже после того, как исход 44-дневной войны стал очевиден, после разгрома армянской армии и освобождения многих населенных пунктов от армянских захватчиков.

И в этой связи вспоминается недавнее скандальное заявление председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде о том, что азербайджанцы, наряду с Турцией, должны быть благодарны иранскому духовному лидеру аятолле Али Хаменеи за победу над Арменией. По его словам, фетва аятоллы Хаменеи и его слова о том, что "Карабах - это исламская земля" привели Азербайджан к победе в Отечественной войне.

Это заявление вызвало резко негативную реакцию в азербайджанском обществе. Потому, что все прекрасно помнят реальные действия ИРИ по поддержке Армении. Все видели, как иранские грузовые автомобили доставляли армянской стороне оружие, из которого враг стрелял по нам, по таким же азербайджанцам, как те десятки миллионов, что живут в ИРИ. И никакой фетвы на сей счет со стороны иранского духовенства не было. Как не было осуждения Аллахшукюром Пашазаде всех этих актов предательства братьев по вере.

И я теперь с любопытством наблюдаю за тем, как поведет себя глава УМК после визита посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшан Зохури и военного атташе посольства Ирана, полковника Бахмана Садегин на армяно-азербайджанскую границу. Ведь, за почти три десятилетия, что длилась оккупация наших земель, ни один посол ИРИ в Азербайджане не счел важным и нужным посетить эту же границу, но с нашей стороны. Никто из них, соответственно, не делал заявлений на передовой о необходимости уважения к международно признанным границам. Да и вообще ни од ин из послов ИРИ за все годы оккупации наших земель не посетил линию фронта, дабы в бинокль понаблюдать за действиями армянских захватчиков.

Все это видели, помнят в нашей стране. Запомнили тут и то, что посол Ирана в Азербайджане не посетил освобожденную Шушу, делегировал туда временного поверенного. То есть, как на армяно-азербайджанскую границу совершать визит, так целый посол нашелся, а как в Шушу поехать, так отделались дипломатом более низкого ранга. О чем все это говорит? О том, что в ИРИ пытаются оказать давление на Азербайджан, таким недвусмысленным способом.

Это, конечно же, большая ошибка. Наша страна, сумевшая одержать историческую победу над Арменией, которой благоволили очень влиятельные державы, уже изменила баланс сил в регионе. Ирану нужно понять это, смириться с этим и попытаться осуществлять действия, исходя из новых реалий. Так будет лучше для всех. В том числе и для самого Ирана, официальные представители которого позволяют себе провокационные и циничные действия.

Акпер Гасанов