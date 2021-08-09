Все ходы записаны: разница между словами и действиями официального Тегерана

Есть слова, а есть конкретные поступки. Одно, естественно, всегда нужно отделять от другого. Особенно, когда речь идет о словах и поступках руководства той или иной страны по отношению к другому государству. Увы, соседний Иран неоднократно доказывал, что между громкими заявлениями руководства этого государства в поддержку территориальной целостности Азербайджана и реальными их действиями - большая разница.

Итак, давайте вспомним, что новоизбранный президент Ирана Ибрагим Раиси, отвечая на поздравительное послание Президента Азербайджана Ильхама Алиева , заявил: "Поздравляю азербайджанский народ с успешным освобождением территорий Азербайджана. Считаю, что в основном процессе установления суверенитета Азербайджана на оккупированных территориях и восстановления общих границ двух стран стоит использовать новые возможности, совместные усилия для повышения уровня сотрудничества, укрепления безопасности и стабильности в регионе".

По сути о том же говорил и Хасан Рухани в бытность президентом Ирана. Достаточно вспомнить хотя бы его речи в ходе состоявшейся в декабре прошлого года, практически сразу по окончании 44-дневной войны, с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Иран полон решимости развивать отношения с Азербайджаном, и надеется воспользоваться возможностями для их дальнейшего развития в новых международных условиях", - заявил тогда Рухани.

Он тогда упомянул четкую позицию Ирана по нагорно-карабахскому конфликту и выразил удовлетворение освобождением оккупированных территорий Азербайджана и установлением режима прекращения огня.

Казалось бы, такое количество правильных слов и предложений, озвученных бывшим и нынешним руководством Ирана, не оставляет сомнений в понимании руководством этой страны новых реалий, сложившихся по итогам 44-дневной войны. В Тегеране, судя по их заявлениям, решили, казалось бы, прекратить заигрывания с Арменией - то, чем ИРИ, увы и ах, занималась на протяжении всего периода оккупации наших земель.

К сожалению, реальные факты говорят совсем о другом. Есть огромное количество доказательств того, что автомобили из ИРИ продолжают въезжать на территорию Азербайджана, которая временно находится под контролем российских миротворцев. Говоря конкретнее, речь идет о Лачинской дороге.

Наблюдения показывают, что с 11 июля по 8 августа 35 иранских автомобилей 70 раз въезжали и выезжали с территории российских миротворцев по Лачинской дороге. Четыре машины были грузовиками, а 31 - бензовозом. Въезд имел место 11, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31 июля, а также 3, 4, 5, 6, 7 августа.

У нас, как принято говорить в такого рода случаях, все ходы записаны. Официальный Баку, ясное дело, не давал согласия на такого рода вояжи иранских автомобилей. Соответственно, ИРИ, на словах говоря об уважении к территориальной целостности Азербайджана, на деле позволяет себе полнейшее ее игнорирование. Причем, в Тегеране не могут делать вид, что не в курсе случившегося. Ведь, Азербайджан неоднократно выражал недовольство Ирану такого рода действиями с их стороны.

И это, кстати, неуважение и к памяти тысяч азербайджанских шехидов, что отдали свои жизни в боях за освобождение Карабаха от армянских оккупантов. Где, так часто и громко воспеваемая Ираном солидарность с мусульманским, шиитским Азербайджаном, на захваченных территориях которого армянские вандалы превращали мечети в коровники?!

Где, кстати говоря, возмущение на сей счет со стороны председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахщюкюра Пашазаде? Это ведь он недавно поразил широкую общественность заявлением о том, что азербайджанцы, наряду с Турцией, должны быть благодарны иранскому духовному лидеру аятолле Али Хаменеи за победу над Арменией. По его словам, фетва аятоллы Хаменеи и его слова о том, что "Карабах - это исламская земля" привели Азербайджан к победе в Отечественной войне

Ну и где же теперь фетва духовного руководства ИРИ, запрещающая поездки иранских автомобилей, без согласия официального Баку, на освобожденные территории? Где открытое осуждение всего этого со стороны самого уважаемого Шейха? Нет ничего этого. Есть только куча задокументированных, откровенно недружественных действий со стороны ИРИ в отношении Азербайджана. И эти действия видят и анализируют в нашей стране. Тут понимают, что есть большая, я бы даже сказал непреодолимая пропасть, между сладкими речами руководства ИРИ в плане уважения к территориальной целостности Азербайджана, и их реальными действиями. Иллюзий нет и не будет. А вот адекватные ответы обязательно последуют.

Акпер Гасанов