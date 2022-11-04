https://news.day.az/world/1508959.html В Иране демонстранты сожгли баннеры с изображениями Хаменеи и Касема Сулеймани - ВИДЕО
В Иране демонстранты сожгли баннеры с изображениями Хаменеи и Касема Сулеймани - ВИДЕО
В Иране не стихают начавшиеся около полутора месяцев назад протесты против режима мулл. В различных городах страны ежедневно проходят демонстрации.
Как передает Day.Az, кадры протестных акций распространил Telegram-канал Azad İran.
На видео, снятом в городе Фуладшехре, запечатлено, как один из демонстрантов метнул взрывпакет в баннер с изображением верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
На другом видео протестующие во время акции в городе Эльвенде сжигают портрет погибшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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