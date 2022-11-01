КСИР Ирана ведёт наркоторговлю с Арменией

Реакция некоторых кругов в Исламской Республике Иран на новую геополитическую ситуацию, сложившуюся в регионе после Второй Карабахской войны, вызывает напряженность в регионе. Некоторые антиазербайджанские круги в Иране рассматривают запуск Зангезурского коридора, который обеспечит коммуникацию между основной частью Азербайджана и Нахчываном, как угрозу национальной безопасности своей страны. Они даже заявляют, что Зангезурский коридор может изменить границы в регионе, и официальный Тегеран не потерпит этого.

Вопрос в том, что Исламская Республика Иран имеет в виду под национальной безопасностью? В чем причина этой "нетерпимости"?

Одной из важнейших причин продолжающейся Ираном деятельности против Азербайджана как на военном, дипломатическом, так и на информационном фронте под прикрытием нарушения исторических границ является позиция официальных кругов в глобальной торговле наркотиками. Исламская Республика Иран ежегодно получает миллиарды долларов дохода от глобального экспорта и транспортировки наркотиков. Этот вопрос не является предвзятым утверждением, выдвинутым какой-либо страной или кругами. Это реальные факты, доказанные в разное время.

Распространяемая официальными и неофициальными представителями Ирана ложная информация о якобы размещении сионистов и такфиристов на азербайджанских землях, попытки формирования путаницы в мышлении простых граждан, проведение политической и военной элитой Ирана военных учений, планируемая (или, по крайней мере, желаемая) поддержка Армении могут быть расценены как проявления отмеченной выше "нетерпимости" и попытки придать легитимность.

Давайте обратимся к истории. Новые лидеры с религиозной ориентацией, пришедшие (или приведенные) к власти в результате Исламской революции в Иране в 1979 году, с целью обеспечения безопасности исламской системы, которую планировалось создать, а также контроля над вооруженными силами создали "Сепах-Пасдаран" или по другому Корпус стражей исламской революции (КСИР).



Прибытие Рухуллы Хомейни в Тегеран из Парижа на самолете Французскиъ авиалиний, 1979 год.

Долгое время экспорт Ирана модели революции в соседние страны, а также регионы, считался главным приоритетом, и эта миссия выполнялась непосредственно Корпусом Стражей Исламской революции. Сейчас группировка продолжает широкую многоцелевую деятельность в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене, Афганистане и других странах.

Для обеспечения непрерывности проводимой деятельности требовались большие объемы финансовых средств, что привело к созданию стратегических экономических опор организации внутри страны. Однако здесь важно отметить, что Корпус Стражей Исламской революции ежегодно получает миллиарды долларов США от незаконного оборота, экспорта и транспортировки наркотиков, что делает его одним из основных источников дохода от "грязных денег".

Отметим, что после исламской революции в Иране силы КСИР, коронованные верховным лидером как "выполняющие священный долг", стали расширять сферу своей деятельности внутри страны, и держат под контролем водные, воздушные и сухопутные границы страны. Не случайно именно Корпус Стражей Исламской революции рассматривает открытие Зангезурского коридора как "угрозу национальной безопасности" и поэтому проводит военные учения на границе с Азербайджаном.

В 2012 году Министерство финансов США объявило, что контрабанда афганского героина через Иран контролируется генералом Корпуса Стражей Исламской революции. Согласно информации, тогдашний руководитель сил "Гудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции в городе Захедан, расположенном на юго-востоке Ирана недалеко от границы с Афганистаном, генерал Гуламрза Багбани помогал афганским наркоторговцам переправлять героин через территорию страны в третьи страны, а также перевозить опиум в Иран.



Модель сотрудничества между Афганистаном и Ираном.

Факты, подтверждающие подобные действия Ирана, не подобающие Исламской Республики, неоднократно обсуждались и международными организациями. Согласно данным Бюро Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime), на рисунке ниже показаны маршруты наркотиков, которые попадают на территорию Ирана и экспортируются отсюда в Европу по разным направлениям. Здесь еще раз подтверждается, что незаконная перевозка наркотиков на северных границах Исламской Республики Иран осуществлялась именно через территорию Армении и некогда оккупированного Карабаха.



Маршруты наркотиков в Исламской Республике Иран.

Президент Ильхам Алиев 15 октября 2021 года на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств выразил отношение к данному вопросу. В своем выступлении Президент Азербайджана отметил, что на 130-километровом участке государственной границы Азербайджана с Ираном, который в течение почти 30 лет находился под контролем Армении, проходил наркотрафик из Ирана через Джабраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу.



Худаферинские мосты, которые долгие годы находились вне контроля Азербайджана, и по которым Иран осуществлял наркоторговлю через Карабах в Европу.

"Демонстрация силы", осуществленная в последние дни Корпусом стражей исламской революции при верховном лидере Ирана на границе с Азербайджаном, и в частности на берегу реки Араз, занимающей важное место в истории Азербайджана, параллельно продолжается в иранских СМИ. Режиму, который сейчас переживает серьезные протесты по всей стране, жизненно важно отвлечь внимание граждан от внутренних социально-политических проблем и искать "врага" за пределами страны.

Таким образом, итоги Второй карабахской войны лишили Корпус стражей исламской революции, охраняющий безопасность правящего режима в Исламской Республике Иран и обеспечивающий его деятельность в зарубежных странах, основного источника дохода. Восстановление Азербайджаном контроля над своей государственной границей отодвинуло многолетнее грязное сотрудничество на 41-километровую госграницу между Арменией и Ираном.

Однако, опасаясь, что открытие Зангезурского коридора приведет к обнаружению незаконного оборота наркотиков между Арменией и Ираном, режим объявил этот вопрос для себя "красной линией".

Создается впечатление, что сокращение доходов от торговли наркотиками рассматривается как угроза национальной безопасности Ирана.