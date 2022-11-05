Иранские каратели жестоко расправляются с протестующими

Количество людей, погибших в результате вмешательства силовиков в акции протеста, прошедших после пятничной молитвы в городе Хаш в провинции Систан-Белуджистан, увеличилось до 16.

Как сообщает Day.Az, согласно письменному заявлению иранского священнослужителя Мевлеви Абдулхамида Исмаилзехи в Telegram, в ходе демонстраций в городе Хаш погибли по меньшей мере 16 человек, десятки получили ранения.

Исмаилзехи подверг жесткой критике непропорциональное применение силы силами безопасности: "Толпа собралась перед зданием провинции Хаш, выкрикивая лозунги и бросая камни в здание. Силы безопасности открыли по ним огонь. В Хаше погибли по меньшей мере 16 человек, десятки получили ранения. Неизвестно, почему отношение полиции в провинции Систан-Белуджистан отличается от других провинций. В этой провинции людей безжалостно убивают".

Масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини 17 сентября 2022 года.

Девушка была задержана 13 сентября полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" и скончалась 16 сентября. В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы.

В сообщении государственного телевидения от 24 сентября говорится, что в результате протестов, переросших в акты насилия, погиб по меньшей мере 41 человек, в том числе силовики.

При этом никакой четкой информации от официальных властей о гибели людей на демонстрациях не поступало.

Базирующаяся в Норвегии "Иранская организация по правам человека" (IHR) сообщила о гибели более 200 человек в ходе протестов.