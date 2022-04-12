Автор: Лейла Таривердиева

В понедельник в Баку в торжественной обстановке и с участием главы государства открылось новое административное здание Азербайджанского института теологии, находящегося в ведении Государственного комитета по работе с религиозными образованиями.

Отметим, что 11 апреля исполнилось четыре года нынешнего президентского срока Президента Ильхама Алиева, и достаточно символично, что в этот день он принял участие в открытии учебного заведения, где дают теологическое образование. Это говорит о том большом внимании, которое уделяет глава государства вопросам свободы совести, правам граждан на вероисповедание и получение образования.

Азербайджанский институт теологии был создан в соответствии с распоряжением Президента страны от 9 февраля 2018 года "О создании Азербайджанского института теологии". Впервые теологов в Азербайджане начали готовить в начале 90-х на факультете теологии Бакинского госуниверситета на основе контракта, подписанного БГУ, Минобром и Религиозным Фондом Турции. Факультет действовало до 2017 года, однако этот формат не отвечал растущей потребности общества в компетентных специалистах. Интересы развития богословской науки на национальной площадке требовали трансформации факультета в отдельное высшее учебное заведение.

В новом здании, специально отстроенном для АИТ и оснащенного по самым современным стандартам, созданы все условия для обучения. В институте действуют факультет теологии, кафедры религиоведения, исламоведения, языков и общественных дисциплин. Здесь готовятся высококвалифицированные специалисты по ступеням бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Изучаются такие дисциплины, как религиоведение, исламоведение, социология, психология, история, философия религии. Помимо узкоспециальных дисциплин преподаются также социальные и гуманитарные предметы, в том числе английский, арабский языки и иврит. На сегодня в АИТ обучаются 277 студентов, которым преподают 43 педагога, которые помимо процесса обучения, занимаются также научными исследованиями, написанием учебников и монографий, популяризируют азербайджанскую теологическую науку за рубежом.

Подчеркнем, что обучение в институте осуществляется только на основе государственного заказа, то есть бесплатно.

Вуз такой направленности чрезвычайно важен. Создание АИТ распоряжением Президента Азербайджана позволило приступить к исправлению посредством реальных специалистов по Исламу негативных моментов в религиозной сфере, накопившихся еще с 90-х годов и оказывающих нездоровое воздействие на некоторые группы населения. Религия - дело очень тонкое, задевающее самые сокровенные струны человеческой души и сознания, и было немало тех, кто пытался играть на религиозных чувствах общества, внедряя в него чуждые менталитету азербайджанского народа представления и манеры. Начали формировать течения и группировки радикальной направленности, под предлогом свободы совести в страну завозилась масса религиозной литературы экстремистского содержания, насаждавшей мракобесие. Апогеем этих процессов стали события в Нардаране, имевшие место в ноябре 2015 года. На протяжении нескольких лет поселок превращался в плацдарм радикальных группировок, в некую закрытую для законов и порядков государства зону, где работали только законы шариата, причем с чуждыми нюансами, почерпнутыми местными проповедниками из вне. Завершилось все это вооруженным противостоянием с полицией, арестами и последующим возвращением в Нардаран закона и порядка.

Одной из основных причин кризисной ситуации было то, что население получало знания о вере из чужих рук, часто нечистоплотных, извращавших суть религиозных догм и ритуалов. Известно, что в первые годы независимости, когда началось массовое возвращение к вере, молодежь отправлялась в поисках знаний в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию, Египет и другие страны. Конечно, не все возвращались после такого обучения с горящими фанатизмом глазами, но очень многие попадали под идеологическое влияние деструктивных сект и течений, проникались идеями, противоречащими принципам государственного устройства Азербайджана и менталитета азербайджанского народа. Было также немало случаев, когда под влиянием нездоровых идей граждане Азербайджана присоединялись к незаконным вооруженным формированиям и террористическим группам за рубежом.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Центар истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов:

"Однозначно, создание распоряжением главы государства Азербайджанского института теологии это очень важный шаг. А открытие нового здания с лучшими условиями для обучения и обеспеченного современными технологиями позволит повысить качество и результативность учебного процесса. Квалифицированные специалисты в сфере религии очень нужны нашему обществу.

К сожалению, в течение как минимум двухсот лет азербайджанские религиозные структуры и вообще вся жизнь верующих подчинялись после завоевания региона царской Россией соответствующим надрелигиозным ведомствам. Специально выделялись чиновники, которые контролировали и фактически указывали, что могут читать и что делать мусульмане. В этих целях в 1837 году было создано Управление мусульман Кавказа, которое курировалось царской Россией, кадровая политика и вся деятельность исходила из интересов кого угодно, только не из интересов местной общины и азербайджанского народа. Эти традиции продолжились и в советское время, вопрос веры жестко регулировался спецслужбами из центра.

За тридцать лет независимости, как известно, множество различных религиозных течений проникали в Азербайджан, и это серьезно влияло на умы общественности. Влияние из Саудовской Аравии, из Ирана, из Египта, из Турции разделяло монолит азербайджанского общества, в первую очередь религиозного общества, верующих мусульман. К сожалению, подготовка кадров, специалистов в области теологии осуществлялась в основном вне страны. Эти специалисты учились в других странах и затем интегрировались в азербайджанское общество, часто привнося в него чуждые элементы.

Конечно же, было бы хорошо, если бы традиция готовить кадры, изучать Коран, Сунну, Фикх, все виды деятельности и наук, которые охватывает Ислам и которые влияют непосредственно на жизнь мусульман, укреплялись. Ислам должен изучаться в самом Азербайджане в интересах азербайджанского общества и азербайджанского народа".

Напомним, что в многонациональном и многоконфессиональном Азербайджане свобода совести и свобода вероисповедания закреплены Конституцией. И то, что эти положения Основного закона воплощаются в жизнь, доказывает мирное сосуществование и свободная деятельность в стране различных конфессий. Никто не может сказать, что в Азербайджане ущемляются его религиозные права, если, конечно, он не сатанист и не приверженец какого-то радикального течения.

Государство обеспечивает не только право на отправление религиозных обрядов, но и создает для этого все необходимые условия. За годы независимости в стране было построено множество новых мечетей, отреставрированы действующие культовые сооружения. Статистика говорит сама за себя: в советские времена в Азербайджане действовало всего 17 мечетей, а сегодня их более 2 тысяч. После 44-дневной войны верующим были возвращены исторические мечети Шуши и Агдама, будут восстановлены десятки разрушенных оккупантами святилищ. Следует подчеркнуть, что вся работа по восстановлению религиозных памятников и культовых сооружений проходит по инициативе и под контролем главы государства, лично Президента Ильхама Алиева. Который неоднократно с международных трибун открыто вступался за Ислам и жестко высказывался в адрес исламофобов.

Государство посредством закона старается противодействовать негативным проявлениям. Но вера, религиозность это, повторим, вопросы очень тонкие. Поэтому самым действенным оружием в подобных случаях является знание. Именно знание помогает ломать нездоровую пропаганду, искажающую суть веры во Всевышнего, в которой не может быть места агрессии и мракобесию. А нести это знание должны не чужие книги, проповеди на чужих языках, чужие традиции и призывы, а квалифицированные специалисты, причем, подготовленные на национальной почве, с учетом особенностей истории и характера азербайджанского общества, котороое всегда было далеко от фанатизма, сектантства и радикализма. Потому что далек от этих проявлений Ислам. Более того, правильный подход к разъяснению его сути позволит расширить представление верующего о мире и человеке. Ведь специалистам хорошо известно, что Коран это не свод правил "можно-нельзя", как внушают мракобесы, а глубокое учение об устройстве вселенной и бытия. Познание которых приходит через знание.