Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Азербайджанского института теологии

11 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Азербайджанского института теологии, функционирующего при Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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