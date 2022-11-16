Настаивая на Карабахе, Армения потеряет Зангезур

Автор: Лейла Таривердиева

Пожалуй, было ошибкой считать, что встреча в Сочи закончилась ничем. Она дала результат, да какой. Ее разрушительные для мира в регионе последствия еще долго будут ощущаться и тормозить мирный процесс. Судя по поведению армянской стороны, ее игры в "уход на запад" дали таки свои плоды. В Москве реально испугались всех этих проевропейских реприз Еревана и решили, что лучше иметь синицу в руке в лице Армении.

Таким образом, достижение окончательного мира отодвинулось на неопределенное время, потому что Армения получила сигнал о поддержке и разрешение упорствовать в своем черном деле, пока не случится чудо и региональная геополитика не сделает какой-нибудь вираж. У них это называется "оставить карабахский вопрос на потом". Теперь все постепенно возвращается к прежнему сценарию, написанному еще в конце 80-х годов прошлого века и ставшему причиной страданий миллионов людей. Армяне даже не ждали такого подарка, наверное, ушам не поверили, услышав из Валдая откровенное предложение поддержки в территориальных претензиях к Азербайджану в обмен на верность. Да, Армению достаточно бесцеремонно поддерживает Франция, но Париж не способен пойти дальше заявлений, а Москва способна. Не у Франции, а у России база в Армении, и никакая другая европейская военная сила с ней сосуществовать не сможет. Кроме того, в Азербайджане стоят российские, а не французские миротворцы, на которых армянская сторона после Сочи начала делать особую ставку.

Пораскинув умом, Никол Пашинян решил, что пока дают, надо брать. И взял.

В словах Пашиняна, Мирзояна, Григоряна и прочих официальных и неофициальных лиц появились совсем другие акценты, прибавилось смелости что ли. Как в прежние времена, когда можно было строить козни, уютно прячась под российской подмышкой. Но в Ереване упускают из виду один очень важный и определяющий момент - сейчас не прежние времена.

В нынешних реалиях вернуть тему Карабаха в переговорную повестку не удастся. Ни у Армении, ни у Франции, ни у России нет для этого рычагов. В период оккупации они были, поэтому этот пункт значился в различных мадридских, лавровских и прочих "предложениях". В прежние времена, в которых все еще мысленно существуют армяне, Азербайджану приходилось считаться с фактом оккупации 20 процентов своих территорий и контролем ВС Армении над всеми стратегическими высотами. Но даже тогда не удалось заставить Баку согласиться на узаконивание результатов агрессии, а без его согласия, к великому сожалению антиазербайджанской сборной, отдать земли армянам было невозможно.

На что рассчитывает армянская сторона сегодня? Как показала все та же встреча в Сочи, уговорить Баку невозможно, торговаться - бесполезно. Президент Азербайджана очень ясно довел до сведения всех заинтересованных сторон, что "карабахский конфликт - это уже история, он был решен два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего". Пашинян надеялся, что в ходе более чем двухчасовой встречи с Владимиром Путиным Ильхам Алиев поменяет эту точку зрения. Однако этого не произошло, и даже простое упоминание Карабаха не попало в итоговый документ сочинских переговоров.

Чтобы после всего этого продолжать упорствовать, нужно обладать либо безграничной наглостью, либо безграничной самоуверенностью, либо надежными гарантиями третьей стороны, либо всем этим вместе взятым. Наглости нашим соседям не занимать и самоуверенности тоже, однако в данном случае такое упорство в деле разрушения накопленных за два года позитивных факторов свидетельствует о том, что Армения опять рассчитывает на помощь извне. Как и всю свою недолгую историю пребывания на Кавказе, армянство снова надеется решить свои задачи чужими руками. Это хорошо видно по той смелости, с какой Пашинян идет на конфронтацию с Баку при том, что у его страны фактически нет армии, нет мобилизационного ресурса на случай новой войны, нет средств на реализацию всех тех грандиозных планов модернизации ВС, которые сегодня строит Ереван. Даже увеличив в будущем году в полтора раза военный бюджет, Армения ничего не добьется. То есть рассчитывать на реванш своими силами армянской стороне смешно и опасно. Но не будем считать премьера Пашиняна таким уж дурачком. Вовсе нет - Никол смело отказывается от всех позитивных наработок не потому, что намерен воевать, а потому что уверен: вожделенные азербайджанские земли преподнесет армянам, как и в начале 90-х, Россия, а в качестве ударной силы рассматривается миротворческий контингент.

В способности фантазировать и строить воздушные замки нашим соседям не откажешь. Наверняка, у Пашиняна в голове уже рисуются стратегические планы столкновений РМК с Азербайджанской армией, вступления в дело сил гюмринской базы, подключение Ирана и так далее. Из истории двух карабахских войн он наверняка вынес все, что нужно. А именно - что нападение на Азербайджан не будет волновать международную общественность, зато законные шаги Баку по противодействию агрессору вызовут шум и нарекания. В Армении до сих пор многие возмущаются, что никто не остановил 44-дневную войну в первый же день и не помешал Азербайджану победить. Не стоит возмущаться - никто просто не ожидал такого финала. Все союзники армянства ждали поражения Азербайджана, ведь мифы о "железных ашотах" и "торговцах" проникли во все уголки планеты. Исходя из этого, ожидалось, что война не продлится больше недели и завершится новыми территориальными приобретениями Армении. Когда же стало ясно, что все идет не так, остановить войну было уже невозможно. Оказалось, что у "торговцев" есть очень сильная, дисциплинированная и профессиональная армия, с которой лучше не связываться. Никто не будет с ней связываться и сейчас. Напрасно армянская сторона рассчитывает на военный конфликт РМК с азербайджанскими подразделениями. России бы еще разобраться со своими потерями в Украине, чтобы затевать что-то на Кавказе. Миротворцы, как в последнее время все чаще напоминает ко всеобщему сведению Президент Ильхам Алиев, в Азербайджане временно. И заметим, что как раз сама армянская сторона сделала их выдворение через три года неизбежным. Громогласно делая ставку на РМК, Ереван подставил миротворцев, и так не пользовавшихся симпатиями азербайджанского общества.

Напрасны надежды и на укрепление сепаратистской верхушки командированным из Москвы Рубеном Варданяном. Этот деятель получает нелегитимные должности, раздает интервью российским и армянским СМИ, делает наглые заявления в сторону Баку, но все это тоже часть пьесы, финал которой туманен. Водворив Варданяна в Ханкенди, ни российская, ни армянская сторона толком не знают, как его использовать в новых реалиях. До 44-дневнорй войны он мог бы сыграть какую-то роль, а теперь это только роль свадебного генерала. Если же новый "лидер" начнет доставлять реальные неудобства, он будет обезврежен как экстремист и сепаратист. Это не сложное дело. Почему это не было сделано с Араиком? Потому что Араик был просто петрушкой. Варданян тоже пока что только развлекает публику, хотя цели его засылки на азербайджанские земли, конечно, очень прозрачны. Азербайджанская сторона внимательно наблюдает за развитием ситуации, в Баку все видят и все обо всем и обо всех знают.

Чем могут обернуться для Армении дальнейшие попытки вернуть на повестку карабахский вопрос? Последствия будут очень болезненными. Если она будет продолжать в таком духе, Баку поднимет (уже не просто в заявлениях, а на деле) вопрос Зангезура, Гейчи. Западного Азербайджана в целом. В обмен на претензии армян он будет требовать предоставления Западному Азербайджану автономии или независимости, будет добиваться международных миссий, которые бы обеспечивали безопасность азербайджанцев, возвращающихся на свои исторические земли. Армения и Иран не хотят Зангезурский коридор? Тогда они получат сотню тысяч коренного азербайджанского населения, проживавшего до конфликта в Зангезуре. Учитывая депопуляцию Армении, численность азербайджанцев со всеми их потомками может превратить самих армян в этническое меньшинство. Армянской стороне не стоит думать, что это только разговоры. Сегодня азербайджанские солдаты лицезреют с новых позиций на границе Малую Гейчу и могут уже видеть невооруженным глазом Гейчу Большую. Полгода армяне кричат по всему миру об "оккупации", но наши военные продолжают любоваться пейзажами исторических азербайджанских территорий, названных сегодня Арменией.

До конца года почти что ничего не осталось, и рассчитывать, что армяно-азербайджанский конфликт, начавшийся с момента появления в начале ХХ века на Южном Кавказе образования под названием Армения, завершится за месяца было бы наивно. Но в Ереване напрасно полагают, что мирный договор это самое самое для Баку и на достижение этой цели брошены все силы, что азербайджанская сторона пылает ненавистью и строит планы против армян Карабаха. Ничего подобного. Мирный договор, конечно, нужен и важен, но у Азербайджана есть достаточно других дел, планов и проектов, которые он реализует совместно с многочисленными друзьями и партнерами. Азербайджан ставит глобальные цели и занимается их достижением в интересах всего региона. В эти планы могли бы быть включены и интересы армянского народа, если бы руководство Армении перестало плясать под чужую дудку и начало думать своей головой. Но мирный договор не самоцель и идти на жертвы Баку ради него не собирается. Наша страна проживет и без него, а вот Армения...

"Мы хотим мира, мы не хотим войны. Мира, но справедливого мира. Условия, которые мы выдвигаем, справедливы, основаны на международном праве, и мирный договор должен быть подписан на основе этих условий. Если Армения проявит добрую волю, то он будет подписан, если нет, то не будет подписан. Что будет дальше, покажет жизнь", - сказал Президент Азербайджана в День Победы в Шуше.

Лучше не скажешь.