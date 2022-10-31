Президент Ильхам Алиев: Карабахский конфликт - это уже история

Карабахский конфликт - это уже история.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 октября в ходе двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Карабахский конфликт - это уже история, он был решён два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений - это тот формат, который требует, конечно же, очень серьёзных шагов. Рассчитываем и дальше на активную Вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей", - сказал глава государства.