Армяне после теракта в Дашалты и в ожидании решения Сената Франции

Автор: Лейла Таривердиева

Год назад, 13 ноября 2021 года, недалеко от Дашалты был совершен теракт. В восьмом часу утра ехавший из Ханкенди в сторону Лачина армянин бросил гранату в сторону поста Азербайджанской армии. К счастью, никто не погиб, были только раненые. Сам террорист побежал в сторону поста российских миротворцев, которыми был задержан и увезен в неизвестном направлении. Позднее сообщалось, что террорист был переправлен в Армению.

По всем правилам и законам, преступник должен был быть передан правоохранительным органам Азербайджана. Но этого почему-то не произошло. Как это сказалось на отношении азербайджанского общества к деятельности РМК, можно даже не говорить. Армянским же националистам это развязало руки, так как они расценили поведение миротворцев как негласную демонстрацию поддержки и защиты. После того инцидента армянские провокации значительно активизировались и сегодня ситуация продолжает развиваться в том же духе.

Чем ближе конец 2022 года, тем яснее ощущается намерение проигравшей войну Армении затеять в регионе новую игру. Наблюдая за действиями армянских властей, невольно соглашаешься с теми, кто утверждает: врага надо добивать, особенно такого, как армянский национализм, который не поддается исправлению.

Да, гуманизм и дипломатия с нашими соседями явно не работают. Они понимают и боятся только силу. При этом каждое приглашение к мирному решению вопросов армянская сторона воспринимает как проявление слабости и начинает повышать тон. Именно это мы наблюдаем сегодня. За два послевоенных года Азербайджан не раз выступал с мирными инициативами, приглашал бывшего оккупанта к взаимодействию и налаживанию контактов, что является уникальным случаем в мировой практике. В Армении сначала испуганно жались в угол, считая добрую волю Баку хитроумным капканом. А потом начали постепенно наглеть, расправлять хилые плечики и даже покрикивать, цепляясь за ручки "старших братьев", которых у армян набрался целый выводок. Их союзники, тоже поначалу считавшие, что армянская карта больше не может разыгрываться, почуяли эту перемену и снова включили Армению в свои планы.

Да, по-видимому, времена гуманизма либо прошли, либо еще не настали. Ну, или к армянству этот принцип просто не применим.

Премьер Армении Никол Пашинян в последние недели чуть ли не ежедневно выступает с громкими заявлениями. У него после сочинской встречи явно прорезался голос. А 15 ноября в Сенате Франции будут принимать резолюцию против Азербайджана, так что самое время распустить перышки, чтобы помочь благодетелям быть тверже в своих решениях.

Накануне Пашинян обвинил в своем Твиттере азербайджанскую сторону в "покушении на убийство" армян, остающихся пока что в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента. Оперируя какими-то взятыми из воздуха цифрами, он утверждает, что во время сельхозработ пострадала куча народу, и все это невинные мирные колхозники. "Азербайджан называет армян Карабаха своими гражданами и в то же время стреляет в них во время сельскохозяйственных работ", - возмущается армянский премьер.

Давайте разбираться.

За два послевоенных года азербайджанским военным пришлось повидать со своих позиций немало "тружеников села". В большинстве случаев это люди в военной форме, нередко с оружием и почти всегда - занятые далеко не мирным трудом. Вспомним загадочного "тракториста", якобы убитого азербайджанской стороной в октябре прошлого года в районе Агдере. Армянская сторона активно тиражировала фото трактора с разбитым стеклом, но только в соцсети, видимо, по недосмотру попали фото самого "тракториста" - мужчины в камуфляже.

Пойдем дальше. Человек с лопатой, когда речь идет об армянонаселенной территории Карабахского региона, это далеко не всегда мирный сельчанин, вышедший покопать картошку. Чаще всего люди с лопатами и экскаваторами наблюдаются в чистом поле и занимаются явно не сбором урожая. Эти "мирные колхозники" занимаются рытьем окопов для незаконных вооруженных формирований. Предупредительный огонь в сторону таких землекопов является не "покушением на убийство", а законным правом азербайджанской стороны наводить порядок. Обычно "бригады" после первых выстрелов разбегались и жаловались миротворцам, после чего пытались продолжить свое дело под защитой РМК. В феврале этого года был задокументирован подобный факт, когда рытье окопов вблизи Агдамского района, что называется, крышевали миротворцы. Присутствие РМК не помешало, тем не менее, азербайджанской стороне разогнать это сборище. Но потом очень долго слагались мифы о "злых азербайджанцах", мешающих мирному труду армян.

Накануне РМК сообщила в своем бюллетене о том, что Азербайджанская армия якобы открыла огонь по сельскохозяйственной технике в направлении села Пирляр Ходжалинского района.

Само собой, информация оказалась ложной. Но самое интересное, что о якобы обстреле трактора в направлении села Пирляр, упоминаемого в бюллетене РМК как "Храморт", в армянских соцсетях сообщали еще в начале ноября. 5 ноября эта информация была в категоричной форме опровергнута Минобороны Азербайджана, а 13 ноября оказалась в бюллетене РМК. Или это был уже другой трактор? Азербайджанские военные, похоже, взяли за правило раз в неделю "постреливать" по тракторам возле этого села, или же информация была передана РМК с опозданием. Более правильным был бы вопрос - какие такие сельхозработы регулярно проводят в это время года армянские "трактористы" вблизи позиций Азербайджанской армии? Азербайджанской стороне хорошо известно, что на территории Ходжалинского района сепаратисты под прикрытием миротворцев проводят инженерно-фортификационные работы. Проще говоря - строят укрепления, предназначенные для противодействия незаконных армянских формирований законным вооруженным силам Азербайджана.

В целом, нетрудно понять, откуда черпается статистика, озвученная Пашиняном. В том числе из бюллетеней РМК, которые считаются "документальным доказательством". Примечательно, что остающиеся все еще (несмотря на пункт 4 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года) в зоне временной ответственности миротворцев армянские вооруженные формирования часто стреляют в сторону азербайджанских позиций, но если пролистать бюллетени, можно увидеть, что в эти дни "нарушений режима прекращения огня не зафиксировано". И выходит, что нарушителем спокойствия является только азербайджанская сторона, раз в неделю обстреливающая какие-то загадочные армянские трактора, тружеников села и невинных землекопов в камуфляже.

Как раз минувшей ночью, по сообщению Минобороны Азербайджана, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, открыли огонь по позициям Азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.

Посмотрим, отразится ли эта ситуация в очередных бюллетенях Минобороны России. Скорее всего - нет.

Впрочем, это уже не имеет особого значения. К большому сожалению, приходится констатировать, что в разворачивающейся против Азербайджана новой игре недруги нашей страны стараются использовать миротворческий контингент России. Жаль, что удается им это на удивление легко...