Минобороны Азербайджана опровергло фейк армян

Информация, распространенная в армянских социальных сетях о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы открыли огонь по трактору в направлении села Пирляр Ходжалинского района, является ложной.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отмечается в сообщении.