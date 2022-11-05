https://news.day.az/politics/1509276.html Минобороны Азербайджана опровергло фейк армян
Минобороны Азербайджана опровергло фейк армян
Информация, распространенная в армянских социальных сетях о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы открыли огонь по трактору в направлении села Пирляр Ходжалинского района, является ложной.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отмечается в сообщении.
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