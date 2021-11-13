Капитулировавшая Армения начинает террористическую войну?

В субботу рано утром на территории поста в селе Дашалты под Шушой, где размещены азербайджанские и российские военнослужащие, произошел теракт. Армянский террорист бросил гранату в наших военных и попытался скрыться, однако был задержан миротворцами.

К счастью, никто не погиб, но трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Проследить за инцидентом можно по видеокадрам, со скоростью урагана распространившимся с сегодняшнего утра в соцсетях. На видео попал как сам момент теракта, так и момент задержания террориста. Официальных сообщений по поводу инцидента пока нет, но согласно все тем же всезнающим соцсетям, задержанный - некто Норайр Мирзоян, 1975 года рождения. Уже распространены его "героические" фото в военной форме и при оружии. Сообщается, что в наших солдат была брошена граната РГД-5, которая, видимо, из-за торопливости террориста была не доброшена до цели.

Можно представить то разочарование, которое испытал некто Норайр, которому армянские соцсети приписывают миссию "благородной мести" и бурно аплодируют. Уже звучат призывы к массовым акциям у офиса миротворцев с требованием отпустить преступника. На взгляд армянской стороны, задержанный не террорист, а народный мститель. Как и прочие мерзавцы, которых в истории армян за последнюю сотню лет было предостаточно. Более того, члены террористической "Сасна црер" грозят российской стороне, что в случае передачи Мирзояна азербайджанским правоохранителям, следующие гранаты полетят в посольство РФ в Ереване.

Таким образом, сегодня утром у армянского общества появился очередной преступный "герой", а у нас - очередной повод задуматься: а не задействовать ли снова железный кулак, чтобы объяснить малопонятливым жителям временно подконтрольных российским миротворцам территорий, что к чему?

Это чистой воды теракт. Хулиганы боевыми гранатами не кидаются, заявил в комментарии Day.Az военный эксперт, офицер запаса, специалист по вооружениям Абузер Абилов.

"Недавно я опубликовал в своем профиле на Facebook анализ дальнейшего развития событий и указал, что невыполнение со стороны Армении пунктов трехстороннего заявления о мире от 10 ноября 2020 года приведет к разгулу сепаратистов и террору. На территории временной ответственности российского миротворческого контингента остались недобитые вооруженные подразделения ВС Армении, остатки добровольческих отрядов, имеющие в своем распоряжении оружие и боеприпасы. Последний инцидент это подтверждает", - сказал Абилов.

Наш собеседник подчеркнул, что подробности подготовки теракта и мотивы террориста определит допрос, который проведут миротворцы, так как Мирзоян задержан российскими военнослужащими. Однако в армянсом сегменте соцсетей усиленно распространяются слухи о том, что террорист якобы является братом провокатора, ликвидированного на днях под Шушой, на территории, находящейся под контролем ВС Азербайджана. На этой территории, по словам военного эксперта, не могло проводиться никаких сантехнических работ без соответствующего разрешения азербайджанской стороны, причем в период пребывания в Шуше первого лица государства и высокопоставленных зарубежных гостей. Это, считает Абилов, была чистой воды провокация.

Версию "братства" Мирзояна с ликвидированным провокатором наш собеседник считает попыткой придать образу преступника ауру романтизма.

"Личность террориста в данном случае особого значения не имеет, имеет значение сам факт террористического акта. После случившегося контролирующему данные территории российскому контингенту следует начать серьезнее относиться к своим обязанностям, ужесточить досмотр транспорта и людей, въезжающих на территорию Азербайджана со стороны Армении. Ведь де факто еще остается проблемная зона. Поствоенный период диктует свои правила. И нужно добиться скорейшего выполнения договоренностей, под которыми подписались Азербайджан, Россия и Армения", - сказал Абузер Абилов.

P.S. Возбуждено уголовное дело по факту провокации армянских террористов против азербайджанских военнослужащих. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана. Отмечается, что 13 ноября 2021 года, в 07:12, движущиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER гражданин Армении Норайр Мирзоян, 1975 года рождения, и другие лица, которые приобрели ранее гранату РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства, вышли из машины вблизи села Дашалты и бросили гранату в сторону военнослужащих одной из воинских частей ВС Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, поставив под угрозу их жизни.

В результате атаки, совершенной с целью умышленного убийства на почве национальной вражды, военнослужащий действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и другие военнослужащие (в целом три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Лейла Таривердиева