В результате армянского теракта ранены 3 азербайджанских военнослужащих

В результате метания гранаты в военнослужащих Н-ской воинской части Вооруженных сил Азербайджанской Республики и миротворческого контингента Российской Федерации, несущих службу вблизи города Шуша, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджанской Республики.

По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана.