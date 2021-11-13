https://news.day.az/politics/1403239.html В результате армянского теракта ранены 3 азербайджанских военнослужащих - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В результате армянского теракта ранены 3 азербайджанских военнослужащих - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В результате метания гранаты в военнослужащих Н-ской воинской части Вооруженных сил Азербайджанской Республики и миротворческого контингента Российской Федерации, несущих службу вблизи города Шуша, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджанской Республики.
По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана.
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