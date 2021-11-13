https://news.day.az/politics/1403185.html Армянский террорист бросил гранату в азербайджанских и российских военных у города Шуша - ВИДЕО
Армянский террорист бросил гранату в азербайджанских и российских военных у города Шуша - ВИДЕО
Армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты.
На видеокадрах видно, что никто из азербайджанских военнослужащих не был тяжело ранен.
Как передает Day.Az, армянский террорист, подозреваемый в совершении этой атаки, уже задержан.
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