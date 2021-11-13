Армянский террорист бросил гранату в азербайджанских и российских военных у города Шуша

Армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты.

На видеокадрах видно, что никто из азербайджанских военнослужащих не был тяжело ранен.

Как передает Day.Az, армянский террорист, подозреваемый в совершении этой атаки, уже задержан.