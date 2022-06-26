Сегодняшняя Азербайджанская армия способна выполнить абсолютно любую задачу

Прошедший после предыдущего Дня национальной армии период был плодотворным, рабочим, наша армия стала еще более боеспособной. Можно не сомневаться, что сегодня наши Вооруженные силы в состоянии выполнить любую поставленную Верховным главнокомандующим задачу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Славная история Вооруженных Сил Азербайджанской Республики напрямую связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Ее сегодняшнее развитие, укрепление и превращение в одну из самых современных армий мира - результат усилий Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Армия это такой организм, который постоянно развивается, совершенствуется. Боевая подготовка идет согласно плану и программе боевой и штабной оперативной подготовки, прописываемой на каждый последующий год. В этой подготовке, начиная от каждого отдельного солдата до взводов, батальонов и бригад, все выполняют свои обязанности, обучаются и совершенствуются. Это обычная жизнь армии. Если взять солдата, который был призван в прошлом году, то сегодня он уже подготовленный боец, который может выполнять поставленную боевую задачу и защищать родину с оружием в руках.

Цель армии - быть готовой в любой момент отразить возможные провокации и посягательства на границы и территории нашей Родины. Для того, чтобы выполнить эту ответственную миссию, армия должна постоянно готовиться, совершенствоваться и повышать боеготовность. Армия Азербайджана взяла курс на превращение в профессиональную. Этот курс был взят еще до Второй карабахской войны и полностью себя оправдал. Сегодня ВС пополняются желающими служить по контракту. Должен сказать, что желающих немало. Контрактники - это профессионалы, которые год от года совершенствуют свои навыки, повышают боевую подготовку, и процесс движения к профессионализму идет по нарастающей. Азербайджанская армия, личный состав совершенствуется. В этом организме каждый имеет свое место и обязанности. Это и рядовой состав, и командный состав. В Вооруженных силах Азербайджана нет такой структуры, которая бы не развивалась.

После подписания Шушинской декларации Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев поставил четкую задачу строительства ВС по турецкой модели. Турция всегда была рядом с Азербайджаном и, естественно, наши вооруженные силы тесно взаимодействовали. Азербайджан перенимал опыт строительства турецких ВС, а сегодня есть юридическая база, которая дает неограниченные возможности для взаимодействия и взаимной поддержки армий двух стран. Армии сближаются, как и народы, следуя формуле Общенационального лидера Гейдара Алиева "один народ - два государства".

Турция является членом НАТО, имеет большой исторический опыт, и решение перенять опыт именно турецких ВС оправдано временем. Армии двух братских стран должны быть интегрированы, чтобы выполнять совместные задачи. Это - совместные учения, где азербайджанские и турецкие военные выполняли общие задачи и добивались поставленных целей. Совместные учения проводились также с Пакистаном, Грузией.

Произошли изменения в штатной структуре, в подготовке военных кадров. Важным событием для нашей армии считаю создание в мае этого года Национального университета обороны, в ведение которого переданы все военные учебные заведения.

Очень важным считаю создание в ВС Азербайджана подразделений коммандос. Открываются войсковые части коммандос, способные выполнить любую задачу в самых сложных условиях. Состав этих бригад - в основном контрактники, прошедшие соответствующий отбор при поступлении на службу и получившие право служить в этих бригадах. Мы все помним впечатляющую церемонию открытия в декабре прошлого года военчасти коммандос в Гадруте. На церемонии участвовал Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Азербайджанские коммандос прошли подготовку в Турции и являются чрезвычайно подготовленным и боеспособным подразделением.

За прошедшее время арсенал Азербайджанской армии пополнился новым современным вооружением, техникой и оборудованием. Наша армия относится к числу современных армий мира и продолжает придерживаться этого принципа.

Помимо боевой подготовки Вооруженные силы достойно несут службу на границе с Арменией, в Карабахском регионе, по периметру зоны временной ответственности российского миротворческого контингента. Там, где наши подразделения поменяли позиции и придвинулись вперед, идет работа по социально-бытовому обустройству подразделений и военчастей. Это очень большая работа, и она проводится на самом высоком уровне. Личный состав всем обеспечен. Граница с Арменией проходит в сложных условиях горной местности. Зима в тех местах очень суровая, и делается все для обеспечения несущих там службу подразделений всем необходимым. Эта работа требует большого внимания со стороны руководства страны и армии. В Азербайджане очень внимательно подходят к вопросам здоровья и нужд личного состава.

Одним словом, прошедший после предыдущего Дня национальной армии период был плодотворным, рабочим, наша армия стала еще более боеспособной. Могу со всей ответственностью сказать, что сегодня наши Вооруженные силы в состоянии выполнить любые задачи.

Лейла Таривердиева