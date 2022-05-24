Победа в войне создала базу для развития в Азербайджане военной науки

В Азербайджане создан Национальный университет обороны. Университет создан по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева с целью приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, а также совершенствования управления в области военного образования. При Национальном университете обороны отныне осуществляют свою деятельность учебные заведения специального назначения, такие, как Военная академия Вооруженных сил, Азербайджанская Высшая военная школа имени Гейдара Алиева, Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского и другие.

Университет обороны станет высшей управленческой структурой в системе военного образования, которая будет управлять и образовательным процессом, и военной наукой, так как у Азербайджанской армии после войны образовалась база для развития именно военной науки, сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

После победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войны, разгрома армянских оккупантов и восстановления территориальной целостности страны, была поставлена задача, учитывая опыт боевых действий, проводить необходимые реформы в Вооруженных силах.

Да, Верховный главнокомандующий поставил основную задачу - создать азербайджанскую модель турецких ВС. Но Азербайджанская армия не занимается плагиатом, а подходит к реформам дифференцированно, продуманно, учитывая опыт войны, особенности театра боевых действий и характеристики вероятного противника. Понятно, что если в будущем мы столкнемся с новой агрессией и придется защищать наши земли, то по рельефу это будет лесисто-горная местность.

Во всех родах войск идут реформы. Например, созданы войсковые части коммандо. Наши коммандо прошли подготовку и обучение в Турции. По всем направлениям с учетом опыта войны, идут определенные изменения. Не все, что делается, можно освещать в СМИ, но скажу со всей ответственностью, что идет целенаправленная и активная работа, проводятся постоянные исследования и анализ боевых действий. Естественно, когда идут реформы, такое направление, как подготовка кадров, является одним из самых главных. Неслучайно говорят, что кадры решают все. А сегодня программа подготовки кадров должна учитывать опыт войны.

В принципе, создание университета согласуется с существующей в Турции системой военного образования. Создание вуза дает возможность централизованно управлять всеми военными учебными заведениями, организовывать взаимодействие между ними, обеспечивать преемственность учебных программ. Университет и управление из одного центра позволят обеспечить единство программ по ступеням образования. С другой стороны, эти программы будут дополнять друг друга. Система образования строится так, чтобы военные учебные заведения страны не работали разрозненно, а имелся какой-то управленческий центр, который бы связал военно-образовательную систему в единое целое.

Азербайджанская сторона изучила военно-образовательные системы многих стран. Однако самой оптимальной, реалистичной и подходящей для Азербайджана явилась система военного образования Турции. Не нужно изобретать велосипед, который уже изобрели. Система военного образования вывела турецкую армию в число самых сильных армий мира. Еще раз подчеркну - мы не ставим целью построить в Азербайджане именно турецкую модель. Мы только берем за основу эту систему, исходя из нашего опыта и нашего анализа. Для создания этой системы управление Минобороны, руководители учебных заведений, начальники ведущих кафедр, специалисты по планированию и программированию работали в тесном контакте с турецкой стороной, была проведена большая работа. Как результат - создан Национальный университет обороны.

Это как бы высшая управленческая структура в системе военного образования, которая будет управлять и образованием, и военной наукой, так как у Азербайджанской армии после войны образовалась база для развития именно военной науки.

Существовавшая до сих пор система была хорошей, но новые требования и реформы, анализ опыта войны требуют именно такого подхода к военно-образовательной системе. Думаю, НУО будет тесно сотрудничать со всеми родами войск, взаимодействовать с войсками, учебные занятия будут проходить параллельно выполнению всех требований, которые необходимы для подготовки качественных военных кадров.

Все это делается в рамках выполнения поручений Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Лейла Таривердиева