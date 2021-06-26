Победоносная Армия, закаленная в боях

Армия - это один из атрибутов государственности, гарант безопасности границ и мирного неба над головами граждан Азербайджана. Сегодня, 26 июня, Вооруженные Силы Азербайджанской Республики отмечают свой праздник.

Азербайджанской армии исполнилось 103 года. Отсчет ведется с 1918 года, когда была сформирована армия первой демократической республики на Востоке. Однако славные военные традиции азербайджанского народа уходят корнями в глубокое прошлое, и 44-дневная Отечественная война показала, что они живы и на генетическом уровне передались воинам наших дней. Сегодняшние ВС Азербайджана - это закаленная в реальном бою сила, проверенная под огнем противника и показавшая образцы мужества и патриотизма. Азербайджанская армия не оккупировала чужие земли, не воевала со стариками и детьми, она не запятнала своей чести и выполнила поставленную задачу достойно. Азербайджанские воины - это воины-освободители, удивившие весь мир. Ныне каждый второй мальчишка в стране хочет быть похожим на героев Отечественной войны, а армейская служба считается почетной и самой мужской профессией на свете.

Возвращать к жизни исторические военные традиции нашего народа начал в 70-е годы Общенациональный лидер Гейдар Алиев. Не будет ошибкой сказать, что у истоков сегодняшней высокопрофессиональной азербайджанской армии стоял именно он, тогдашний руководитель Азербайджана, которому удалось пробить для республики право иметь свое военное училище, где ковались бы национальные кадры. Дальновидный и мудрый политик предвидел времена, когда Азербайджан будет нуждаться в национальных военных кадрах, и сделал все необходимое для подъема престижа этой профессии и роста интереса молодежи к получению военных специальностей.

В советское время из десятков тысяч азербайджанских призывников лишь незначительная часть получала возможность обучаться военному делу, большинство же направлялись в стройбат. Это была политика советского правительства. В подобной ситуации не было большого интереса к военным специальностям и в самой республике. Гейдар Алиев сумел переломить ситуацию. Благодаря его усилиям постепенно начало увеличиваться число азербайджанских курсантов, в том числе в союзных военных училищах, а также азербайджанцев на ответственные должности в Вооруженных Силах СССР.

По оценкам военных специалистов, открытие в Баку в 1971 году военной школы-интерната имени Джамшида Нахчыванского (ныне лицей) было событием чрезвычайной важности и исторического значения. Было сопротивление со стороны Москвы, школу неоднократно посещали комиссии, проводились бесконечные проверки, в открытии ее пытались искать даже антисоветские мотивы. Но детище Гейдара Алиева выстояло и вскоре превратилось в одно из самых престижных военных училищ страны. Сам Общенациональный лидер впоследствии отмечал, что, принимая такое решение, думал о будущем. Но на тот момент задачей минимум было усилить азербайджанский офицерский состав в советской армии. И цели он достиг.

Гейдар Алиев, как всегда, оказался прав. Он, как всегда, видел на десятки лет вперед, он знал, что настанет день, когда военное искусство понадобится его народу для защиты своей независимости. На полях 44-дневной Отечественной войны воспитанники именно азербайджанской военной школы демонстрировали мужество и высокий профессионализм и привели страну к победе.

Если Общенациональный лидер заложил основы Вооруженных Сил независимого Азербайджана, то Президент Ильхам Алиев поднял азербайджанскую армию до уровня мировых стандартов. Благодаря постоянному вниманию главы государства и его стратегическому видению, ВС Азербайджана сегодня находятся на высоких позициях в международных рейтингах. Вторая карабахская война стала наглядной демонстрацией того, на что способна хорошо подготовленная, хорошо оснащенная и правильно мотивированная армия. Она способна за 44 дня разрушить то, что строилось врагом на протяжении 30 лет. Не случайно операция "Железный кулак", осуществленная нашими подразделениями в крайне сложных с территориально-рельефной точки зрения условиях и в короткий срок, попала в мировую военную историю и изучается сегодня ведущими профильными центрами и специалистами мира.

Главными факторами победы были сильная, профессиональная армия, экономическая мощь страны, единство азербайджанского общества и наличие такого лидера, как Президент Ильхам Алиев. Глава Азербайджана оказался не только мудрым политиком, но и блестящим стратегом. Забота о наращивании боевой мощи национальной армии была одним из главных пунктов стратегии государственного строительства. Баку никогда не делал вопрос освобождения оккупированных Арменией территорий последним в повестке. Этот пункт всегда был главным, Азербайджан строился, усиливался и развивался с мыслью о достижении этой исторической цели. Вооруженные Силы страны находились под неусыпным вниманием главы государства, на уровне самых высоких стандартов решались вопросы обеспечения и вооружения армии. 44-дневная Отечественная война показала, насколько правильной была выбранная стратегия. Азербайджанские воины продемонстрировали высокую боеготовность, профессионализм и мужество, находящееся на вооружении национальных ВС вооружение точно било в цель. В нашей армии не было дезертиров, а перед призывными пунктами выстраивались очереди из желающих отправиться на фронт.

"Одним из основных вопросов являлась подготовка, связанная с армейским строительством, и наша славная Победа сама говорит обо всем, - отметил на последнем съезде правящей партии Президент Ильхам Алиев. - Хочу еще раз сказать, что все эти направления подготовки в конечном счете пересеклись в одной точке - в 44-дневной войне, и наша историческая Победа является источником нашей гордости. Отныне эта Победа веками будет жить в душе, сердце азербайджанского народа".

На вооружении азербайджанской армии находится самое современное оружие, приобретаемое у передовых в этой сфере зарубежных производителей. Некоторые современные виды вооружения в ходе 44-дневной войны были использованы в реальном, а не учебном бою впервые. Азербайджанские военнослужащие продемонстрировали и личное мужество, и мастерство в обращении с самыми современными видами вооружений. Не зря зарубежные военные аналитики уже назвали ВС Азербайджана армией XXI века. Весь мир сегодня говорит об уникальных технологиях ведения войны, показанных азербайджанцами.

Баку не собирается останавливаться на достигнутом - закупки передовых вооружений будут продолжаться. Не случайно в 2021 году бюджетные расходы на оборону и укрепление национальной безопасности составят 4 млрд. 585,8 млн. манатов (около $2,7 млрд.), что на 20,5 процентов больше показателя прошлого года. Это говорит как о необходимости восполнения потерь в оружии и технике после войны, так и масштабных планах государства в военной сфере.

Выступая на Параде Победы 10 декабря, Президент Азербайджана заявил: "Эта победа - историческая. Азербайджанский народ ждал этого дня около 30 лет, на протяжении почти 30 лет он ждал приказа Верховного главнокомандующего. Обращаясь к азербайджанскому народу, я неоднократно говорил, что мы должны стать сильнее, и мы знаем, что, когда и как надо сделать. Жизнь показала, что мы предприняли своевременные шаги, мобилизовав все свои силы, создали железный кулак и разбили им голову врага".

Президент Ильхам Алиев всегда ценит и с большим вниманием относится к военнослужащим и армии. Накануне Дня Вооруженных Сил глава государства наградил орденами и медалями тысячи воинов-освободителей, а военнослужащим, проходящим службу на освобожденных территориях, были повышены зарплаты. Это лучший подарок, который защитники Родины получили в этот праздник.

Говоря об армии и победе, нельзя не затронуть еще один чрезвычайно важный фактор, без которого военный успех не состоялся бы. Речь о единстве азербайджанского народа и армии, солидарности граждан с руководством страны, стабильной внутриполитической ситуации, высоком патриотическом духе жителей Азербайджана, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности. "Железный кулак" олицетворяет собой не только военную операцию. Весь Азербайджан в дни войны представлял собой единый железный кулак. И с этой силой противнику было точно не справиться.

С праздником!

Лейла Таривердиева