РМК бросает вызов Азербайджану?

Автор: Лейла Таривердиева

Терпение - это добродетель, и Азербайджан ею в полной мере обладает. Но никому не должно казаться, что терпение Баку бесконечно. И когда оно заканчивается, происходит то, что все увидели 27 сентября 2020 года.

В последние дни Азербайджан все четче и доходчивее дает понять российской стороне, что его терпение на исходе. Это мы можем видеть по участившимся заявлениям министерства обороны нашей страны, которое терпеливо - пока что терпеливо - пытается донести до МО России совершенно элементарные вещи. А именно - что, находясь на территории другой страны, необходимо следовать ее правилам и подчиняться ее требованиям. Азербайджанская сторона ведь не пытается пересчитывать вооружение, ввезенное по лачинской дороге для РМК сверх обговоренного в Трехстороннем заявлении количества. Во-первых, потому что ей и без того все известно, а во-вторых, необходимость таких мер пока не назрела. И дай Бог, чтобы не созрела никогда.

Пока что от российского миротворческого контингента и Минобороны России требуется совсем немногое - уважать страну, на территории которой РМК выполняет свою миссию. В данном случае - использовать в своих сообщениях и документах правильные топонимы, те, которые возвращены населенным пунктам и прочим объектам на территории Азербайджана после 44-дневной войны. Соответствующий перечень и необходимые карты были переданы российскому МО и руководству РМК в официальном порядке, однако те продолжают использовать несуществующие армянские топонимы. Как, например, "Магавуз".

Нет "Магавуза". Во всяком случае, в Азербайджане такого населенного пункта нет. Может быть, где-то в других странах и регионах и существует "Магавуз", но в зоне временной ответственности РМК имеется село Чардаглы, и именно так в бюллетенях МО РФ оно должно именоваться. Россиянам уже не раз терпеливо объяснялось, что нет "Пуруха" - есть Фаррух, нет "Храморта" - есть Пирлер, нет "Степанакерта" - есть Ханкенди, нет "Мадагиза" - есть Суговушан, нет "Нагорного Карабаха" - есть Карабахский экономический район Азербайджана и так далее. И все равно эти не отражающие реалий топонимы раз за разом всплывают в бюллетенях миротворцев на сайте Минобороны. То ли в российском МО интернет плохо работает и заявления из Баку не доходят, то ли там их просто игнорируют, и тогда возникает вопрос - почему и с какими целями? Ведь и далекому от политики человеку ясно, насколько такое поведение вредит самой российской стороне и перспективам ее интересов в регионе. То самое терпение, на которое всегда рассчитывают наши оппоненты, на исходе, и если вопрос топонимов вынесен Баку на повестку с такой настойчивостью, это значит, что другая сторона должна прекратить игры в пофигизм.

Но, судя по всему, демонстративный пофигизм продолжается. Как видим, в бюллетене РМК от 28 ноября все та же картина. И это после всего, что было сказано, после всех заявлений из Баку.

Налицо открытое игнорирование позиции азербайджанской стороны российской стороной. Не просто игнорирование, а даже вызов. Иначе не скажешь, потому что подобный документ в ответ на претензии Азербайджана это ничто иное как откровенный вызов. Мол, "Баку нам не указ". По всему видно, что РМК во главе с товарищем Волковым считает себя хозяином положения (если не сказать "хозяином" территории, на которой расположились миротворцы), и не намерен обращать внимания на заявления Минобороны Азербайджана. На минувшей неделе так же был проигнорирован вопрос, почему в бюллетенях РМК не нашел отражение факт закладки армянами 350 мин в Лачине. А правда, почему? О мифических якобы обстрелянных трактористах из несуществующих "храмортов" сообщается аккуратно, а такой вопиющий факт не заслужил внимания? Интересно было бы услышать причину.

Линия поведения, выбранная российской стороной, это большая ошибка, которую, чем дальше, тем сложнее будет исправить. Зона временной ответственности РМК это не "спорная территория", а, повторим в сотый раз, международно признанная территория Азербайджана, на которой российские военные находятся только с разрешения азербайджанской стороны. Трудно сказать, о чем думают в российском МО и коридорах власти, устраивая это перетягивание каната, провоцируя Азербайджан, засылая в Ханкенди каких-то варданянов. Любому должно быть ясно, что процесс запущен и азербайджанская сторона мириться с таким игнорированием своих требований больше не станет и шантажировать себя никому не позволит. А добиваться своих целей Азербайджан умеет, в чем ни у кого, думается, сомнений больше нет.

Армяне тоже не осознают, насколько для них чревато такое поведение РМК и наплевательство Минобороны РФ. В армянских медиа и соцсетях царит бурная радость по поводу очередного "Магавуза". Так называемый посол по особым поручениям Эдмон Марукян, в последнее время ставший говорящей головой Пашиняна, даже нашел правовые основы для употребления термина "Нагорный Карабах" в Трехстороннем заявлении от 10 ноября...

Армянская сторона не в состоянии понять, к чему приведет возникшая дискуссия. Российская сторона фокусами с топонимами, лживыми бюллетенями, откровенно проармянской позицией РМК, потаканием сепаратистам и попытками играть в "кто тут главный" могут сделать век российского присутствия в Карабахском регионе Азербайджана еще более коротким. И без того вероятность, что через три года миротворцам укажут на дверь, приобрела уже реальные очертания. Но для азербайджано-российских отношений, для самой России в ее нынешнем положении было бы лучше, если бы оставшееся время "жизни" в Азербайджане миротворцы провели не под градом критики. А помня, что были допущены в страну не для поддержки сепаратизма и арменизации азербайджанских территорий, а с целью обеспечения мирной атмосферы для интеграции армян Карабаха в Азербайджан.

Если кто-то говорит россиянам что-то другое, советуем их не слушать. Ничего другого не будет.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов:

"Складывается неоднозначная ситуация. Уже который раз азербайджанская сторона на уровне министерства обороны дает понять руководству российского миротворческого контингента, что некоторые шаги РМК вредят миротворческой миссии России. Складывается впечатление, что миротворцы забыли, что находятся на территории Азербайджана. временно Возможно, причина и в том, что само Минобороны России тоже до конца не вникает в суть того, что игра с топонимами, а также всякого рода проводимые в зоне временной ответственности РМК мероприятия идеологического и иного толка, потакающие армянскому сепаратизму в Карабахе, в итоге ударяют по имиджу всей России и российским интересам на Южном Кавказе. Возможно, что на уровне руководства РМК и, что странно, на уровне пресс-службы МО РФ нет представления о том, что говорит российская сторона по этим чувствительным для Азербайджана вопросам. В любом случае, не сомневаюсь, что Азербайджан все делает правильно, и в итоге убытки понесет именно российская сторона. И остается надеяться, что люди из политического руководства РФ смогут донести до руководства МО, Генштаба и РМК то, какой вред - умышленно или нет - они наносят интересам России в регионе в перспективе.

Для Азербайджана же все это не представляет проблемы, как раз наоборот. И любая ошибка - намеренная или случайная - со стороны РМК ложится в копилку доводов, которые в итоге позволят Азербайджану решать вопросы, связанные с карабахскими сепаратистами, военно-политическими методами. У российской стороны просто не будет аргументов, чтобы объяснить, для чего нужно продлевать миссию РМК на азербайджанских территориях.

Считаю, что возникшая проблема - это головная боль, в первую очередь для российской стороны. И аукнется это именно ей.

Что касается "доводов" Марукяна, то он, действительно, выполняет особые поручения по распространению дезинформации и лжи. По его мнению, упоминание "Нагорного Карабаха" в Трехстороннем заявлении является правовой основой для употребления этого несуществующего термина? Ерунда. Напомню Марукяну, что это всего лишь заявление. Это первичный документ, не имеющий статуса соглашения или договора. После этого документа был еще ряд трехсторонних договоренностей, и текст Трехстороннего заявления не раз претерпевал изменения. Более того, юридически в этом заявлении "Нагорный Карабах" не указан в качестве отдельной административной территории, и это - формулировка российской стороны.

Мы уже не раз наблюдали, что Минобороны России и РМК своеобразно относятся к топонимам в Карабахском регионе Азербайджана. Это не означает, что используемые в бюллетенях и сообщениях МО РФ названия соответствуют действительности или применяются с согласия азербайджанской стороны. Азербайджан постоянно и методично напоминает российской стороне, что ее фантазии, подкрепленные армянскими мифами, ни в чем не согласуются с реальностью. А реальность формируется, в первую очередь волей народа и руководства Азербайджана и подкрепляется его военно-политической и технической составляющей. Вот где реальность - не на бумаге и в заявлениях, а в прямом смысле на географической территории, где Азербайджан за последние два года уже всем продемонстрировал, что будет делать только то, что исходит из его национальных интересов.

Лично для Марукяна напомню, что уже более года как административное деление Азербайджана изменено. Страна разделена на 14 экономических районов, в том числе Карабахский и Восточно-Зангезурский. Если кто-то где-то пишет на каких-то бумажках "Нагорный Карабаха", это его проблема. А армянской стороне не стоит радоваться, видя в бюллетенях МО России несоответствующие действительности топонимы. Потому что она будет той стороной, которая пострадает в первую очередь от действий таких вот мифотворцев вроде Марукяна, который должен был бы пытаться приближать армянский народ к реальности и пониманию, что все, что говорит Азербайджан, будет выполнено, потому что это его международно признанная территория.

Вместо этого, "посол по особым поручениям" отрабатывает какие-то жалкие заказы, результат которых будет только один: Армения и ее народ останутся у разбитого корыта. И никто им не поможет. Думаю, в глубине души они это уже осознают. Ни Россия, ни США, ни Иран, ни Франция, ни Индия - никто пальцем не пошевелит, чтобы чем-то напрямую помочь Армении, а тем более, сепаратистам в Карабахского регионе. Любое телодвижение нанесет ущерб и интересам армян, проживающих в Азербайджане, и самой Армении".