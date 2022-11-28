Министерство обороны Азербайджана вновь призвало командование российского миротворческого контингента(РМК), временно дислоцированного на территории Азербайджана, правильно указывать топонимы населенных пунктов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в распространенном сообщении оборонного ведомства.

В минобороны отметили, что обозначение Карабахского экономического района как "территории Нагорного Карабаха" должно быть прекращено. Вообще недопустимо обозначать азербайджанские территории вымышленными армянскими топонимами.

В официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации 28.11.2022 г., официальные названия азербайджанских населенных пунктов названы "Мардакерт", "Мартуни", "Мадагиз" и "Гетаван" - это соответственно АГДЕРЕ, ХОДЖАВЕНД, СУГОВУШАН и ГОЗЛУКЕРРЮ.

Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, правильно отражать в соответствующих сообщениях названия населенных пунктов на территории нашей страны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.