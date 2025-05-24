https://news.day.az/world/1755194.html США отменят пакет санкций против Сирии Госсекретарь США Марко Рубио подписал документы об отмене введенного в отношении Сирии в 2019 году пакета санкций. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госдепартамента. Сообщается, что цель данного шага - обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью.
США отменят пакет санкций против Сирии
Госсекретарь США Марко Рубио подписал документы об отмене введенного в отношении Сирии в 2019 году пакета санкций.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
Сообщается, что цель данного шага - обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью.
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