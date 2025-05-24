https://news.day.az/world/1755194.html

США отменят пакет санкций против Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио подписал документы об отмене введенного в отношении Сирии в 2019 году пакета санкций. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госдепартамента. Сообщается, что цель данного шага - обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью.