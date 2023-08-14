https://news.day.az/politics/1589429.html Минобороны Азербайджана об активности незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе - ВИДЕО
Минобороны Азербайджана об активности незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе - ВИДЕО
В последние дни наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
Отмечается, что со стороны армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территории наблюдается укрепление боевых позиций, а также подготовка новых рубежей обороны, рытье окопов.
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