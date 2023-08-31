Провокации армян против РМК подогреваются извне

Это же смешно - увидеть в российских миротворцах переодетых азербайджанцев... Это очевидная провокация, являющаяся составной частью процессов вокруг мнимой "блокады".

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя инцидент с нападением армян в зоне РМК на автомобиль миротворцев под предлогом якобы нахождения в машине переодетых азербайджанцев.

Очередная провокация армянских сепаратистов против российских миротворцев абсолютно не удивительна. Сейчас армяне будут изыскивать любые возможности для дестабилизации миротворческого процесса, отметил Михайлов. Эти процессы, считает он, подогреваются со стороны Франции и ее партнеров, которые пытаются перехватить инициативу на Южном Кавказе и поддерживают Ереван в его начинаниях. Учитывая это, российский политолог не сомневается, что в отношении миротворцев еще не раз будут устраиваться подобные акции с целью спровоцировать их на жесткий ответ.

"Такой ответ будет вынесен армянской стороной на всеобщее обозрение под крики о том, что "российские миротворцы не справляются". Хотя на самом деле РМК с честью выполняет свой долг в Карабахе, что признают и стороны Трехстороннего заявления. Данная провокация направлена на то, чтобы убрать российских миротворцев и заменить их французами. В саму Армению уже введена миссия ЕС под эгидой Франции. Как известно, Азербайджан отказался принимать такую миссию на своей территории, и она действует только в Армении. И теперь армянская сторона надеется вытеснить российских миротворцев и ввести французские силы на суверенные территории Азербайджана без согласия Баку, рассчитывая, что провокации против РМК ей в этом помогут. Глупо.

Уверен, что российские миротворцы не поддадутся на провокации, а будут действовать строго согласно своим обязанностям. Но если будут иметь место жесткие выпады с армянской стороны, меры, конечно, придется принимать", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева